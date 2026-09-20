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Số hóa - Xe

Honda đẩy nhanh tiến độ sản xuất CR-V hybrid thế hệ mới

Honda đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm tại Bắc Mỹ khi sớm sản xuất các mẫu xe hybrid thế hệ mới, trong đó CR-V hybrid được dự kiến sản xuất từ tháng 2/2027.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda CR-V e:HEV thế hệ mới.

Theo kế hoạch mới, Honda sẽ bắt đầu sản xuất CR-V hybrid thế hệ mới tại Ontario, Canada từ tháng 2/2027, sớm hơn dự kiến ban đầu. Một tháng sau đó, hoạt động sản xuất sẽ được mở rộng sang các nhà máy của hãng tại Indiana và Ohio. Động thái này diễn ra sau khi Honda quyết định hủy ba dự án xe điện tại Bắc Mỹ, trong đó có hai mẫu xe chủ lực từng được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2026. Việc đẩy nhanh các mẫu hybrid được xem là cách Honda bổ sung sản phẩm trong giai đoạn chuyển tiếp.

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Honda đẩy nhanh tiến độ sản xuất CR-V hybrid thế hệ mới.

Honda đang tăng tốc mở rộng danh mục xe hybrid trong bối cảnh nhu cầu đối với dòng xe này tại Bắc Mỹ tiếp tục tăng. Doanh số Honda tại Mỹ tăng 4% trong 8 tháng đầu năm, trong đó doanh số xe hybrid tăng 9%. CR-V hybrid thế hệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này. Honda cũng dự kiến phát triển một mẫu xe Acura cao cấp dựa trên kiến trúc CR-V, tập trung hoàn toàn vào hệ truyền động điện hóa thay vì động cơ đốt trong truyền thống.

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Doanh số Honda tại Mỹ tăng 4% trong 8 tháng đầu năm, trong đó doanh số xe hybrid tăng 9%. CR-V hybrid mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này.

Hệ thống hybrid thế hệ mới được kỳ vọng cải thiện hơn 10% hiệu quả sử dụng nhiên liệu, đồng thời giúp giảm hơn 30% chi phí sản xuất. Những thay đổi này sẽ hỗ trợ kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe hybrid mới tại Bắc Mỹ vào năm tài chính 2029. Trong số đó có một mẫu SUV 3 hàng ghế với chiều dài khoảng 5 m. Honda đồng thời mở rộng danh mục hybrid tại các thị trường khác, với Avancier hybrid dự kiến được sản xuất tại Thái Lan và Trung Quốc, trong khi Vezel nâng cấp tiếp tục được sản xuất tại Nhật Bản.

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Việc ưu tiên hybrid được Honda triển khai trong bối cảnh thị trường xe điện vẫn đối mặt với những thách thức liên quan đến hạ tầng sạc và các yếu tố kinh tế.

Các nhà máy Honda tại Bắc Mỹ hiện vận hành gần mức công suất tối đa, khiến hãng đang xem xét khả năng mở rộng cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Trên quy mô toàn cầu, Honda đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng xe hybrid lên 2,5 triệu xe mỗi năm vào năm 2030.

Việc ưu tiên hybrid được Honda triển khai trong bối cảnh thị trường xe điện vẫn đối mặt với những thách thức liên quan đến hạ tầng sạc và các yếu tố kinh tế. Trong khi đó, xe hybrid được xem là giải pháp chuyển tiếp phù hợp, cho phép hãng tiếp tục mở rộng các sản phẩm điện hóa trước khi tiến tới mục tiêu điện hóa sâu rộng hơn trong dài hạn.

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