Lỗ nhỏ cạnh camera iPhone thực chất là gì

Khi quan sát mặt lưng iPhone, người dùng có thể dễ dàng nhận thấy một lỗ tròn rất nhỏ nằm gần cụm camera. Chi tiết này thường bị bỏ qua do kích thước khiêm tốn, thậm chí đôi khi được nhầm với một cảm biến hoặc thành phần của hệ thống camera. Tuy nhiên, đây thực chất là microphone trên iPhone, được Apple bố trí để phục vụ khả năng thu âm của thiết bị.

Lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau iPhone thực chất là một micro phục vụ khả năng thu âm của thiết bị.

iPhone không chỉ sử dụng một micro duy nhất. Tùy từng thế hệ, Apple bố trí nhiều micro ở các vị trí khác nhau, trong đó có khu vực cạnh dưới máy, gần loa thoại và camera trước, cũng như phía sau, cạnh cụm camera chính. Cách sắp xếp này cho phép thiết bị tiếp nhận âm thanh từ nhiều hướng và phục vụ những tình huống khác nhau như gọi điện, ghi âm, gọi video hay quay phim.

Trong đó, micro nằm cạnh camera sau đóng vai trò đáng chú ý khi người dùng quay video bằng camera chính. Khi ống kính hướng về phía chủ thể, micro này có thể tiếp nhận âm thanh từ khu vực đang được ghi hình. Dữ liệu âm thanh sau đó được hệ thống xử lý kết hợp với tín hiệu từ những micro khác, giúp bản ghi phù hợp hơn với hình ảnh. Điều này đặc biệt hữu ích khi quay người nói chuyện, biểu diễn, sự kiện hoặc những khung cảnh có nhiều nguồn âm thanh cùng lúc.

Hệ thống nhiều micro giúp iPhone thu nhận âm thanh từ các hướng khác nhau khi quay video và thực hiện cuộc gọi.

Khả năng thu âm trên iPhone cũng đã được Apple nâng cấp qua nhiều thế hệ. Từ iPhone XS, thiết bị đã hỗ trợ ghi âm stereo khi quay video, tạo cảm giác âm thanh có không gian và chiều rộng tốt hơn so với ghi âm mono. Đến các thế hệ mới hơn, Apple tiếp tục cải thiện hệ thống âm thanh. Trên những mẫu iPhone 16 được hỗ trợ, Spatial Audio giúp bản ghi có cảm giác định hướng và chiều sâu rõ hơn. Đặc biệt, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được trang bị hệ thống bốn micro chất lượng cao cùng tính năng Audio Mix, cho phép người dùng điều chỉnh cách âm thanh được thể hiện sau khi quay.

Ngoài quay video, hệ thống micro còn tham gia xử lý cuộc gọi và giảm ảnh hưởng của tiếng ồn xung quanh. Một số tính năng như Tách lời nói giúp ưu tiên giọng người dùng trong môi trường nhiều tạp âm, trong khi các thế hệ mới cũng được cải thiện khả năng hạn chế tác động của tiếng gió trong một số chế độ ghi âm và quay phim. Vì vậy, dù chỉ là một lỗ rất nhỏ trên mặt lưng, micro cạnh camera lại có vai trò quan trọng trong trải nghiệm âm thanh của iPhone.

Người dùng cũng cần chú ý bảo vệ bộ phận này trong quá trình sử dụng. Bụi bẩn, vật cản hoặc ốp lưng thiết kế không phù hợp có thể ảnh hưởng đến khả năng thu âm. Khi vệ sinh, không nên dùng kim, que hoặc vật sắc nhọn chọc vào lỗ micro. Cách an toàn hơn là sử dụng khăn mềm, khô để làm sạch nhẹ khu vực bên ngoài. Như vậy, lỗ nhỏ cạnh camera iPhone tưởng như một chi tiết phụ lại là thành phần quan trọng giúp thiết bị ghi lại âm thanh rõ và tự nhiên hơn khi quay video.