Điều hòa Xiaomi Mijia Pro Eco có gì đáng chú ý?

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP là mẫu điều hòa hướng đến nhóm người dùng muốn tích hợp thiết bị làm mát vào hệ sinh thái nhà thông minh. Sản phẩm có công suất 12.500 BTU/h, phù hợp với phòng khoảng 16-20 m² và được trang bị hàng loạt tính năng điều khiển thông minh thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Trong trải nghiệm thực tế ở căn phòng khoảng 18 m², điều hòa cho khả năng làm lạnh khá nhanh, nhiều chế độ vận hành và đặc biệt gây chú ý ở khả năng theo dõi mức tiêu thụ điện.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP có thiết kế tối giản, tích hợp màn hình hiển thị dạng tròn ở mặt trước.

Về thiết kế, Mijia Pro Eco giữ kiểu dáng điều hòa treo tường quen thuộc với tông trắng tối giản. Dàn lạnh có kích thước 311 x 840 x 200 mm và nặng 9,7 kg, trong khi dàn nóng lớn hơn đáng kể, đạt 551 x 804 x 311 mm với trọng lượng 21,8 kg. Mặt trước được tích hợp màn hình LCD dạng tròn để hiển thị nhiệt độ, chế độ hoạt động và trạng thái kết nối. Hệ thống cánh đảo gió hỗ trợ điều chỉnh theo cả chiều ngang lẫn dọc, giúp người dùng thay đổi hướng thổi tùy nhu cầu. Điểm cần cân nhắc là kích thước dàn nóng tương đối lớn, do đó vị trí lắp đặt cần được tính toán kỹ.

Khả năng làm lạnh là một trong những điểm đáng chú ý của mẫu điều hòa Xiaomi này. Trong thử nghiệm tại phòng khoảng 18 m², nhiệt độ ban đầu 33 độ C, máy được đặt ở chế độ Auto và kết hợp với quạt điện để tăng lưu thông không khí. Sau khoảng 10 phút, nhiệt độ phòng giảm xuống khoảng 30 độ C, trước khi tiếp tục hạ xuống 26 độ C sau khoảng 25 phút. Tốc độ này đủ đáp ứng nhu cầu làm mát nhanh, dù chưa thực sự nổi bật nếu đặt cạnh một số mẫu LG hay Gree cùng công suất từng được trải nghiệm. Khi nhiệt độ ổn định, chế độ Gentle Airflow với khoảng 14 cánh và hơn 600 lỗ nhỏ trên mỗi cánh giúp phân tán luồng khí, hạn chế cảm giác lạnh buốt do gió thổi trực tiếp. Ngược lại, chế độ Turbo phù hợp khi cần làm lạnh nhanh nhưng tạo luồng gió mạnh hơn.

Ứng dụng Xiaomi Home cho phép điều khiển điều hòa từ xa và theo dõi lượng điện năng tiêu thụ theo từng giai đoạn.

Điểm khác biệt của Mijia Pro Eco nằm ở nhóm tính năng AI và khả năng quản lý điện năng. Hệ thống có thể ghi nhận thói quen cài đặt nhiệt độ cũng như điều kiện trong phòng để điều chỉnh hoạt động phù hợp. Chế độ AI Energy Saver tập trung giảm mức tiêu thụ bằng cách thay đổi công suất linh hoạt, trong khi Low Wattage cho phép lựa chọn 6 mức công suất khác nhau. Thông qua ứng dụng Xiaomi Home, người dùng còn có thể bật, tắt điều hòa từ xa và theo dõi lượng điện tiêu thụ theo ngày, tháng hoặc năm. Đây là tính năng hữu ích với những gia đình muốn kiểm soát mức sử dụng điện của thiết bị thường xuyên hoạt động trong thời gian dài.

Ngoài các tính năng thông minh, Xiaomi còn trang bị Auto-clean để hỗ trợ làm sạch bộ trao đổi nhiệt, cánh quạt và một số bộ phận bên trong trong khoảng 40 phút. Tuy nhiên, chức năng này không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh điều hòa định kỳ. Về độ ồn, Xiaomi công bố mức 23 dB(A) ở tốc độ thấp nhất và 41 dB(A) ở mức cao nhất; trong trải nghiệm, máy cho cảm giác vận hành khá êm. Hiện Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter có phiên bản 1HP giá 8,73 triệu đồng và 1,5HP giá 10,73 triệu đồng, nhưng chưa có tùy chọn 2HP. Vì vậy, sản phẩm phù hợp hơn với phòng nhỏ và vừa, trong khi người dùng có không gian trên 20 m² sẽ cần cân nhắc những lựa chọn công suất cao hơn.