Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Meta sắp ra phiên bản kính không camera sau cáo buộc “kính biến thái”

Sau bê bối gửi video nhạy cảm của người dùng cho bên thứ 3, lần này, Meta quyết tâm tránh cáo buộc về “kính biến thái” bằng một sản phẩm mới không có camera.

Tuệ Minh
Meta sắp ra phiên bản kính không camera sau cáo buộc “kính biến thái”

Kính thông minh tích hợp camera của Meta đã đạt được thành công hơn so với nhiều đối thủ khác trên thị trường, nhưng đồng thời cũng khiến một bộ phận người tiêu dùng lo ngại sâu sắc.

Thậm chí, mẫu kính hợp tác với Ray-Ban còn bị xem là biểu tượng xâm phạm quyền riêng tư, đại diện cho một xã hội giám sát rối loạn.

1789627547555.png
Một chiếc kính thông minh không có camera chưa hẳn đã an toàn nhưng dù sao cũng đỡ rắc rối hơn nhiều.

Hiện nay, trong bối cảnh công ty phải đối mặt với những phàn nàn về việc bán “kính biến thái”, Meta được cho là đã quyết định tung ra một mẫu kính không tích hợp thiết bị gián điệp.

Theo trang The Information, Meta đang phát triển một mẫu kính thông minh mới có tên Luna, không có camera nhưng được trang bị hệ thống giao tiếp tiện lợi với chatbot AI của công ty và Muse, trợ lý AI dành cho người tiêu dùng.

Chiếc kính này tích hợp sáu micro để người dùng có thể trò chuyện với chatbot, cùng với một nút bấm ở bên hông kính, cho phép kích hoạt hệ thống AI chỉ bằng một thao tác.

Luna có thể sẽ được Meta giới thiệu ngay tại sự kiện Meta Connect, hội nghị thường niên về phần cứng và phát triển của Meta diễn ra tại Menlo Park vào tuần tới, theo nguồn tin của The Information.

Ngành công nghiệp kính thông minh đã phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây, với Meta giữ vị trí dẫn đầu trong số các nhà cung cấp.

Tuy nhiên, những lo ngại về tính ứng dụng, chi phí và quyền riêng tư vẫn là rào cản lớn, khiến nhiều người tiêu dùng còn băn khoăn về việc có nên sử dụng thiết bị này hay không.

10-years-of-reality-labs-social-share.jpg
Meta vẫn đang gánh lỗ sau 10 năm thành lập Reality Labs để phát triển kính thông minh.

Reality Labs, bộ phận chịu trách nhiệm phát triển dòng kính thông minh của Meta hiện vẫn đang thua lỗ nặng, theo báo cáo tài chính công bố hồi tháng Tư vừa qua.

Bên cạnh sự bất bình của công chúng, hiện nay có hai vụ kiện tập thể được đề xuất nhằm vào kính thông minh của Meta.

Vụ kiện đầu tiên, được đệ trình vào tháng 3, cáo buộc rằng Meta đã sử dụng dữ liệu từ kính thông minh của người dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo của mình mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của họ và cho phép các nhà thầu xem những đoạn ghi hình đôi khi khá riêng tư này.

Cuối tháng 8, vụ kiện đã được sửa đổi để bao gồm cả những người ngoài cuộc không sở hữu kính Meta nhưng vẫn bị ghi hình.

Vụ kiện thứ hai, được đệ trình vào đầu tháng 9, cáo buộc Meta đã trích xuất trái phép dữ liệu sinh trắc học từ ảnh trên Facebook và Instagram của người dùng. Theo đơn kiện, Meta đã sử dụng để phát triển một tính năng nhận diện khuôn mặt chưa được phát hành cho kính mắt của mình.

Meta Ray-Ban Display với màn hình và AI trợ năng điều khiển trên cổ tay.
Techcrunch/The Information
#Kính thông minh Meta #Meta Luna #Bảo vệ quyền riêng tư #Reality Labs #Vụ kiện công nghệ

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Rokid Glasses phá vỡ định kiến kính thông minh khó sửa chữa

Với thiết kế mô-đun và pin gắn ngoài, Rokid chứng minh các thiết bị đeo có thể dễ dàng sửa chữa và thay pin, thách thức luật lệ và xu hướng ngành.

Thiết bị đeo thông minh (wearables) như tai nghe không dây, nhẫn thông minh và kính thông minh từ lâu đã nổi tiếng là “cực kỳ khó sửa chữa”. Rào cản lớn nhất nằm ở những viên pin lithium-ion, chúng bị gắn chặt, dán keo chèn ép bên trong vỏ thiết bị và gần như không thể thay thế khi bị chai sau một thời gian sử dụng.

Mặc dù Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua quy định bắt buộc các thiết bị điện tử phải có pin dễ dàng tháo lắp/thay thế vào đầu năm 2027, các tập đoàn công nghệ lớn vẫn vận động hành lang thành công để miễn trừ nhóm thiết bị đeo, với lý do “không thể tối ưu kích thước mỏng nhẹ nếu tích hợp cơ chế thay pin”.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Ứng dụng giúp phát hiện kính thông minh đang ghi hình xung quanh

Ngày càng có nhiều ý kiến phản đối các thiết bị ghi hình và ghi âm liên tục xâm phạm quyền riêng tư, ứng dụng này giúp bạn phát hiện chúng.

Một trong những vấn đề lớn nhất với các thiết bị “giám sát xa xỉ”, như kính thông minh tích hợp camera ghi hình, là chúng thường trông không khác gì kính mắt thông thường, đồng nghĩa với việc bạn có thể bị ghi hình mà không hề hay biết.

Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện một ứng dụng có thể phát hiện và cảnh báo khi có người gần bạn đang đeo kính thông minh, hoặc các thiết bị công nghệ luôn ghi hình khác.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Kính thông minh Trung Quốc đi ngược tất cả thách thức Meta

Các hãng lớn đua nhau tích hợp camera vào kính thông minh, start-up Trung Quốc lại chọn ngược dòng loại bỏ hoàn toàn camera để đặt quyền riêng tư lên hàng đầu.

Even Realities, start-up có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đang tham vọng trở thành đối thủ trực tiếp của Meta với hai sản phẩm mới: kính G2 và nhẫn điều khiển R1. Đây là hướng đi khác biệt trong cuộc đua kính thông minh hiện nay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời

Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời


Dưới 15 triệu đồng, bạn có thể sở hữu tủ lạnh 4 cánh Inverter dung tích lớn, tiết kiệm điện, phù hợp gia đình 4-5 người cần dự trữ thực phẩm dài ngày.