[GALLERY] Chi tiết Rolls-Royce Phantom Hummingbird độc nhất khảm vỏ bào ngư

Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Hummingbird sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư tinh xảo và các vật liệu tự nhiên để nâng tầm đẳng cấp chế tác nội thất.
Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Hummingbird sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư tinh xảo và các vật liệu tự nhiên để nâng tầm đẳng cấp chế tác nội thất.
Toyota Gazoo Racing DKR GR FC Hilux sẽ thi đấu tại Future Mission 1000 ở Dakar 2027 với pin nhiên liệu hydro, được hỗ trợ bởi Jameel Motorsport và Toyo Tires.
Bổ sung trái cây giàu chất xơ như bơ, ổi, lê, táo, cam hay các loại quả mọng vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.
Sở hữu bình xăng đặt trước dung tích khủng 6,9 lít cùng phanh ABS chống trượt, mẫu xe tay ga Yamaha Fuzzy 125 vừa chính thức trình làng với giá 44,8 triệu đồng.
Sáng 19/9, hàng dài người xếp hàng chờ khám phá Dinh thự Pháp (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn). Công trình này mỗi năm chỉ mở một lần, giới hạn khách tham quan.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
VinFast VF Wild có thể chạy thuần điện hơn 250 km và 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV. Xe còn có tính năng cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.
Từ những tinh vân xa xôi đến cực quang rực sáng, loạt ảnh chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh hé lộ vẻ đẹp kỳ ảo của bầu trời qua ống kính nhiếp ảnh gia.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh mang bầu. Người đẹp còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ.
Toyota Land Cruiser 300 Series 2027 phiên bản nâng cấp mới được bổ sung tùy chọn hệ truyền động hybrid mạnh mẽ hơn tại Nhật Bản cùng nhiều trang bị mới.
GWM vừa cho ra mắt Tank 300 Hooke Trail 2027 tại Trung Quốc. Dựa trên cơ sở Tank 300 trục cơ sở dài, phiên bản này thay thế hệ thống treo độc lập bằng cầu cứng.
Honda Việt Nam vừa ra mắt Sh mode 2027 với thiết kế được tinh chỉnh, bổ sung một số tiện ích mới và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.
Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TP Huế) được đầu tư gần 500 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2026. Xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện.
Mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX 2027 vừa được công bố cho thị trường Mỹ, bổ sung tính năng SmartAccess cải tiến và ghế sau thông gió, giá bán tăng tới 1.565 USD.
Toyota Corolla Hatchback 2027 mới sở hữu màn hình lớn, thêm tùy chọn màu sơn và bộ mâm 18 inch. Bản Corolla FX từng sẽ không còn bán ra tại thị trường Mỹ.
Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch.
BYD Atto 2 đời 2027 vừa ra mắt thị trường Trung Quốc được bổ sung phiên bản chạy 501 km theo chuẩn CLTC, giá khởi điểm từ 74.800 NDT (khoảng 262 triệu đồng).
Từ củ sạc nhanh đến sạc dự phòng, 4 món Baseus nhỏ gọn, dễ mang the và cực kỳ hữu ích.
Thương hiệu Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mang tên i9. Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá khởi điểm từ 369.800 NDT (khoảng 1,294 tỷ đồng).