VinFast VF Wild từ 860 triệu đồng - bán tải điện chạy tới 1.000 km nhờ REEV

VinFast VF Wild có thể chạy thuần điện hơn 250 km và 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV. Xe còn có tính năng cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.