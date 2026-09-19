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VinFast VF Wild từ 860 triệu đồng - bán tải điện chạy tới 1.000 km nhờ REEV

Số hóa - Xe

VinFast VF Wild từ 860 triệu đồng - bán tải điện chạy tới 1.000 km nhờ REEV

VinFast VF Wild có thể chạy thuần điện hơn 250 km và 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV. Xe còn có tính năng cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Hải Nam
VinFast chính thức giới thiệu VF Wild tại Việt Nam, mẫu bán tải điện đầu tiên của hãng và cũng là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên được thương mại hóa tại thị trường trong nước. Xe có khả năng chạy thuần điện hơn 250 km và tổng quãng đường có thể lên tới 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV.
VinFast chính thức giới thiệu VF Wild tại Việt Nam, mẫu bán tải điện đầu tiên của hãng và cũng là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên được thương mại hóa tại thị trường trong nước. Xe có khả năng chạy thuần điện hơn 250 km và tổng quãng đường có thể lên tới 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV.
VF Wild từng được VinFast giới thiệu tại triển lãm CES 2024 ở Las Vegas, Mỹ. Sau hơn hai năm phát triển, mẫu bán tải này được đưa vào kế hoạch thương mại hóa tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe vừa phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, vừa đáp ứng các chuyến đi xa, dã ngoại hoặc chở hàng.
VF Wild từng được VinFast giới thiệu tại triển lãm CES 2024 ở Las Vegas, Mỹ. Sau hơn hai năm phát triển, mẫu bán tải này được đưa vào kế hoạch thương mại hóa tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe vừa phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, vừa đáp ứng các chuyến đi xa, dã ngoại hoặc chở hàng.
Điểm đáng chú ý trên VF Wild là hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle). Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phép vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC sau mỗi lần sạc. Khi cần di chuyển xa hơn, hệ thống REEV có nhiệm vụ bổ sung năng lượng để mở rộng phạm vi hoạt động, đưa tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km.
Điểm đáng chú ý trên VF Wild là hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle). Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phép vận hành hoàn toàn bằng điện với quãng đường hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC sau mỗi lần sạc. Khi cần di chuyển xa hơn, hệ thống REEV có nhiệm vụ bổ sung năng lượng để mở rộng phạm vi hoạt động, đưa tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km.
Theo VinFast, cơ chế này chủ yếu nhằm tăng tính linh hoạt khi xe được sử dụng cho những hành trình dài, đi công tác, về quê hoặc các chuyến dã ngoại ở những khu vực hạn chế hạ tầng sạc. Cách tiếp cận này giúp VF Wild vẫn duy trì khả năng vận hành bằng mô-tơ điện, đồng thời giảm phụ thuộc vào việc phải tìm trạm sạc trong những hành trình dài.
Theo VinFast, cơ chế này chủ yếu nhằm tăng tính linh hoạt khi xe được sử dụng cho những hành trình dài, đi công tác, về quê hoặc các chuyến dã ngoại ở những khu vực hạn chế hạ tầng sạc. Cách tiếp cận này giúp VF Wild vẫn duy trì khả năng vận hành bằng mô-tơ điện, đồng thời giảm phụ thuộc vào việc phải tìm trạm sạc trong những hành trình dài.
Hệ thống REEV cũng là điểm khác biệt của VF Wild so với các mẫu xe điện của chính VinFast đang bán trên thị trường, giúp tăng tính linh hoạt hơn cho xe điện, đặc biệt khi off-road dài ngày. Ngoài hệ thống REEV, xe còn có tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Tính năng này đặc biệt phù hợp với hoạt động cắm trại, dã ngoại hoặc sử dụng các thiết bị điện tại những địa điểm không có nguồn điện cố định.
Hệ thống REEV cũng là điểm khác biệt của VF Wild so với các mẫu xe điện của chính VinFast đang bán trên thị trường, giúp tăng tính linh hoạt hơn cho xe điện, đặc biệt khi off-road dài ngày. Ngoài hệ thống REEV, xe còn có tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Tính năng này đặc biệt phù hợp với hoạt động cắm trại, dã ngoại hoặc sử dụng các thiết bị điện tại những địa điểm không có nguồn điện cố định.
Khoang lái VF Wild sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch, cần chuyển số đặt phía sau vô-lăng và thiết kế táp-lô nhiều tầng. Hàng ghế thứ hai có khả năng ngả lưng, khoảng để chân rộng và sàn phẳng, hướng tới việc cải thiện không gian sử dụng so với nhiều mẫu bán tải truyền thống.
Khoang lái VF Wild sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch, cần chuyển số đặt phía sau vô-lăng và thiết kế táp-lô nhiều tầng. Hàng ghế thứ hai có khả năng ngả lưng, khoảng để chân rộng và sàn phẳng, hướng tới việc cải thiện không gian sử dụng so với nhiều mẫu bán tải truyền thống.
Về công nghệ, xe được trang bị trợ lý ảo 3.0 với khả năng hiểu ngữ cảnh và tương tác bằng giọng nói; điều khiển, giám sát xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa FOTA và theo dõi tình trạng pin. VinFast cũng cho biết hệ thống có thể ghi nhận hành vi lái xe, đưa ra khuyến nghị nhằm hỗ trợ người dùng hình thành thói quen vận hành an toàn hơn.
Về công nghệ, xe được trang bị trợ lý ảo 3.0 với khả năng hiểu ngữ cảnh và tương tác bằng giọng nói; điều khiển, giám sát xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa FOTA và theo dõi tình trạng pin. VinFast cũng cho biết hệ thống có thể ghi nhận hành vi lái xe, đưa ra khuyến nghị nhằm hỗ trợ người dùng hình thành thói quen vận hành an toàn hơn.
VF Wild sẽ nhận đặt cọc sớm từ ngày 25 đến 30/9/2026 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng. Giá niêm yết 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng với màu bạc. Khách hàng đặt cọc trong đợt đầu được công bố mức ưu đãi 61 triệu đồng/xe.
VF Wild sẽ nhận đặt cọc sớm từ ngày 25 đến 30/9/2026 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng. Giá niêm yết 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng với màu bạc. Khách hàng đặt cọc trong đợt đầu được công bố mức ưu đãi 61 triệu đồng/xe.
Video: Giới thiệu bán tải điện VinFast VF Wild tại Việt Nam.
Hải Nam
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