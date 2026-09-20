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Số hóa - Xe

Chuột không dây Bluetooth hay USB đáng mua hơn

Bluetooth tiện lợi, còn USB nổi bật ở độ ổn định. Hiểu rõ khác biệt giữa hai loại chuột không dây giúp người dùng tránh chọn sai nhu cầu.

Thiên Trang (th)
Chuột không dây Bluetooth hay USB đáng mua hơn

Chuột không dây ngày càng phổ biến nhờ loại bỏ dây cáp vướng víu và mang lại không gian làm việc gọn gàng hơn. Tuy nhiên, không phải mọi mẫu chuột không dây đều sử dụng cùng một phương thức kết nối. Hai lựa chọn phổ biến nhất hiện nay là chuột Bluetooth và chuột sử dụng bộ thu USB, với những khác biệt đáng kể về cách thiết lập, độ ổn định và khả năng tương thích.

Chuột Bluetooth kết nối trực tiếp với thiết bị, không cần sử dụng thêm USB receiver.

Chuột Bluetooth kết nối trực tiếp với thiết bị thông qua chuẩn Bluetooth mà không cần thêm bộ thu. Người dùng chỉ cần bật chuột, mở phần cài đặt Bluetooth trên laptop, máy tính bảng hoặc smartphone rồi thực hiện ghép nối. Đây là ưu điểm đáng kể với những thiết bị có ít cổng kết nối, đặc biệt là laptop mỏng hoặc tablet. Một số mẫu chuột Bluetooth còn hỗ trợ chuyển đổi giữa nhiều thiết bị, phù hợp với người thường xuyên làm việc trên nhiều máy.

Đổi lại, trải nghiệm với chuột Bluetooth có thể phụ thuộc vào chất lượng bộ thu Bluetooth trên thiết bị và môi trường sử dụng. Việc ghép nối đôi khi cũng mất thêm vài bước, trong khi kết nối có thể kém ổn định nếu xung quanh có nhiều thiết bị không dây hoạt động đồng thời. Với những người chỉ làm việc văn phòng, duyệt web hoặc học tập, những hạn chế này thường không quá đáng kể. Nhưng với tác vụ đòi hỏi phản hồi nhanh, sự khác biệt có thể trở nên rõ rệt hơn.

Trong khi đó, chuột không dây USB sử dụng một USB receiver đi kèm để liên lạc với máy tính, thường thông qua sóng vô tuyến. Chỉ cần cắm đầu thu vào cổng USB tương thích, chuột thường có thể hoạt động gần như ngay lập tức. Phương thức này được đánh giá cao nhờ kết nối ổn định và độ phản hồi tốt, đặc biệt trên những mẫu chuột hướng đến game thủ hoặc người thường xuyên chỉnh sửa ảnh, video. Một số sản phẩm cao cấp còn sử dụng công nghệ truyền tín hiệu riêng để giảm độ trễ xuống mức rất thấp.

Chuột không dây USB sử dụng bộ thu riêng, thường được ưu tiên khi người dùng cần kết nối ổn định và độ trễ thấp.

Nhược điểm của chuột USB là người dùng phải dành một cổng cho bộ thu. Điều này có thể gây bất tiện trên các laptop chỉ có vài cổng USB-C hoặc phải sử dụng thêm hub chuyển đổi. Ngoài ra, nếu làm thất lạc receiver, việc sử dụng chuột có thể trở nên phức tạp, bởi không phải mẫu nào cũng hỗ trợ thay thế bằng một đầu thu khác.

Vì vậy, lựa chọn giữa chuột Bluetooth và chuột USB chủ yếu phụ thuộc vào thiết bị và mục đích sử dụng. Nếu ưu tiên sự gọn nhẹ, khả năng kết nối với nhiều thiết bị và không muốn chiếm cổng USB, Bluetooth là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, người cần độ ổn định và phản hồi nhanh cho công việc chuyên sâu hoặc chơi game nên cân nhắc chuột không dây USB.

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