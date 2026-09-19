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Số hóa - Xe

BYD Sealion PHEV mới sắp về Việt Nam, chạy điện tối đa 110 km/sạc

Động thái mới của BYD cho thấy hãng có thể sắp mở rộng dải SUV Sealion tại Việt Nam bằng một mẫu plug-in hybrid. Sealion 5 DM-i được xem là ứng viên sáng giá.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 5 DM-i mới.

BYD vừa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hé lộ một sản phẩm mới trên mạng xã hội, đi kèm thông điệp "All new Sealion - coming soon". Dù chưa công bố tên xe, cách giới thiệu này gần như xác nhận mẫu xe tiếp theo của hãng tại Việt Nam sẽ thuộc gia đình Sealion.

Đáng chú ý, hình ảnh teaser xuất hiện đồng thời biểu tượng nhiên liệu xăng và điện. Chi tiết này gợi mở khả năng mẫu xe mới sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), công nghệ đã trở thành một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của BYD.

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BYD "nhá hàng" mẫu Sealion mới sắp về Việt Nam.

Hãng vẫn chưa chính thức công bố là mẫu xe gì. Tuy nhiên, một cái tên đáng chú ý là BYD Sealion 5 DM-i, mẫu SUV đô thị đã được giới thiệu thế hệ mới tại Thái Lan vào cuối tháng 3, thông qua Triển lãm Ô tô Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026).

Kích thước dài x rộng x cao của Sealion 5 lần lượt là 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 530 lít và có thể mở rộng tới 1.830 lít khi hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40.

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Hãng vẫn chưa chính thức công bố là mẫu xe gì. Tuy nhiên, một cái tên đáng chú ý là BYD Sealion 5 DM-i, mẫu SUV đô thị đã được giới thiệu tại Thái Lan.

Tại Thái Lan, Sealion 5 được phân phối với hai phiên bản Dynamic và Premium. Bản Dynamic sở hữu đèn pha LED tự động tích hợp tính năng dẫn đường, đèn định vị và đèn hậu LED, giá nóc cùng gương chiếu hậu chỉnh điện có sấy.

Bên trong, xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Danh sách tiện nghi còn có hệ thống 6 loa và ghế bọc da tổng hợp.

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Bên trong, xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Phiên bản Premium được bổ sung gương gập điện với đèn chào mừng, cốp điện một chạm và gạt mưa tự động. Màn hình trung tâm cũng tăng kích thước lên 12,8 inch, đi kèm hệ thống âm thanh 8 loa và sạc điện thoại không dây.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động PHEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm, đi kèm dẫn động cầu trước. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h được công bố ở mức 8,5 giây.

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Tại Thái Lan, Sealion 5 được phân phối với hai phiên bản Dynamic và Premium.

Bộ pin Blade sử dụng công nghệ LFP có dung lượng 18,3 kWh, cho phép xe chạy thuần điện khoảng 110 km (theo chuẩn NEDC) hoặc 94 km (theo chuẩn WLTP).

Tại Thái Lan, BYD Sealion 5 hiện được niêm yết trong khoảng 759.900-799.900 Baht. Mức giá này tiệm cận với một số đối thủ như Geely EX5, có giá 699.000-899.000 Baht, hay MG ZS HEV với khoảng giá 699.000-789.900 Baht.

Nếu được phân phối tại Việt Nam với mặt bằng giá tương đương, Sealion 5 nhiều khả năng sẽ gia nhập nhóm SUV có giá bán xấp xỉ 1 tỷ đồng, nơi tập trung các mẫu xe thuộc phân khúc B+ và C.

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