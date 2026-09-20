Hé lộ hình ảnh chi tiết về kính thực tế hỗn hợp sắp ra mắt của Meta

Thiết bị có tên Project Phoenix là một định dạng hoàn toàn mới của Meta bị vô tình hé lộ nhưng khá chi tiết thông qua các tệp tin trong ứng dụng HorizonOS.

Có vẻ như Meta đã vô tình để lộ hình ảnh về chiếc kính thực tế hỗn hợp sắp ra mắt của mình sớm hơn dự kiến. Những hình ảnh về thiết bị, vốn được biết đến với tên gọi "Project Phoenix", đã xuất hiện và mang đến cái nhìn khá chi tiết về mẫu kính nhẹ này.

Những hình ảnh này ban đầu được đăng tải bởi UploadVR, đơn vị đã phát hiện các tệp tin trong một ứng dụng HorizonOS mà Meta phát hành có tên "HorizonOS Prescription Lens".

Kính thực tế hỗn hợp sắp ra mắt của Meta

Ứng dụng này, hiện đã bị gỡ bỏ, dường như được thiết kế dành cho những người cần lắp kính thuốc cho thiết bị. Tuy nhiên, dù Meta có thể chỉ định phát hành ứng dụng như một "bản giữ chỗ", UploadVR đã phát hiện trong đó có các tệp hình ảnh cho thấy rõ thiết bị từ nhiều góc độ khác nhau.

Những hình ảnh này khá phù hợp với các thông tin rò rỉ về thiết bị thực tế hỗn hợp trong hơn một năm qua. "Phoenix" có thiết kế khác biệt so với các sản phẩm mang thương hiệu Quest trước đây của Meta.

Thiết bị này trông giống các mẫu kính như Aura của Xreal hơn là các kính thực tế ảo truyền thống. Một trong các hình ảnh cũng cho thấy rõ một sợi cáp, trùng khớp với tin đồn trước đó rằng Phoenix sẽ cần kết nối dây với một thiết bị trung gian riêng biệt.

Một góc nhìn chưa xuất hiện trong loạt ảnh mới là mặt trước của kính, nên vẫn còn một số chi tiết chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng mặt trước sẽ được trang bị hệ thống camera, tương tự như Aura của Xreal, bởi thiết bị này được cho là sẽ sử dụng điều khiển bằng cử chỉ tay thay vì bộ điều khiển riêng biệt.

Như UploadVR lưu ý, Meta dự kiến tổ chức một phiên tại sự kiện Connect với chủ đề "hướng dẫn thực tế về tương tác không cần bộ điều khiển", điều này hoàn toàn phù hợp với những gì vừa được hé lộ.

Hình ảnh thông tin về ứng dụng HorizonOS mà Meta đã nhanh chóng gỡ bỏ.

Meta hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, liên quan đến sự kiện Connect, có khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến cái nhìn chính thức đầu tiên về Phoenix tại hội nghị dành cho nhà phát triển thường niên của Meta, dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 9.

Sự kiện này, vốn khởi đầu là hội nghị chuyên về thực tế ảo, năm ngoái lại khá ít thông tin về VR và thực tế hỗn hợp do kính thông minh có màn hình của công ty trở thành tâm điểm.

Năm nay, dự kiến Meta sẽ tiếp tục tập trung vào dòng kính thông minh này. Tuy nhiên, với thời điểm cập nhật Horizon dẫn đến việc lộ hình ảnh, có vẻ Meta đang chuẩn bị một điều gì đó lớn cho sự kiện năm nay.

Dù vậy, việc liệu chúng ta có được chứng kiến thiết bị hoạt động thực tế hay không vẫn còn là dấu hỏi. Các báo cáo trước đó cho biết thiết bị sẽ chưa sẵn sàng cho đến nửa đầu năm 2027, sau khi Meta lùi thời gian ra mắt so với kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, ngay cả khi Meta chưa có ý định bán ra kính thực tế hỗn hợp trong năm nay, việc "nhá hàng" sản phẩm tại Connect vẫn là điều hoàn toàn hợp lý.