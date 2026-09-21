[GALLERY] BYD Sealion 5 ra mắt Việt Nam tháng 10/2026, hơn 600 triệu đồng

BYD Sealion 5 DM-i 2026 vừa có màn xuất hiện tại TP.HCM trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho hệ thống đại lý, xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2026.