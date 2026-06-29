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Xã hội

Triệt xoá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Hạo Nhiên

Ngày 29/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Được biết, cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

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Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.

Theo điều tra, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.

Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở TP. HCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

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Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình khám xét.

Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an xác định, chỉ trong hơn 2 tháng đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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