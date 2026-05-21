Bóc gỡ đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 21/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp, nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác, gồm: Kim Thị Linh (SN 2001, TP Hà Nội); Bùi Quang Long (SN: 2001, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Kim Ngân (SN: 2003, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Năng (SN: 1991, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN: 1990, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN: 1995, TP Hải Phòng).

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Được biết, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Sau đó, các tài khoản này được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.

Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.

Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Cụ thể, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây này.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#Công an #Hà Tĩnh #bóc gỡ #triệt phá #đường dây #rửa tiền

