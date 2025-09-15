Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí tại Lai Châu

Ngày 15/9, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong hai ngày 11 và 12/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh và nhiều đơn vị liên quan đã đồng loạt ra quân đấu tranh phá Chuyên án 924V, bóc gỡ đường dây Chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Riêng tại tỉnh Lai Châu 16 đối tượng đã bị bắt giữ; hàng chục khẩu súng, hàng nghìn viên đạn được thu giữ và vận động nhân dân giao nộp.

16 đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 16 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Linh (SN 1988), Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 1990), Lò Văn Chiển (SN 1984), Pờ Pố Chừ (SN 1993), Sùng A Cá (SN 1989); Bùi Văn Quyền (SN 1971) cùng trú xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu; Giàng Xé Xá (SN 1992), Vàng Văn Cảnh (SN 1979) cùng trú xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu; Lỳ Lò Po (SN 1997), Lý Khừ Po (SN 1976), Chu Văn Hiệu (SN 1990), Pờ Xá Lòng (SN 1994) cùng trú xã Mù Cả; Sì Po Chóng (SN 1994), Chu Po Ly (SN 1989), Phùng Lò Xè (SN 1996), Bùi Văn Ả (SN 1985) cùng trú xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp 15 khẩu súng nén hơi PCP nhãn hiệu FX, COMMOS… 1 khẩu súng 2 nòng bắn đạn hoa cải, 808 viên đạn cùng nhiều linh kiện, dụng cụ kèm theo. Đồng thời, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an các xã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp 10 khẩu súng nén hơi PCP nhãn hiệu FX, 255 viên đạn, 1 ống kính ngắm, 2 bơm nén khí.

Tang vật thu giữ của các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Mạnh Linh được xác định có hành vi Mua bán trái phép vũ khí, Linh mua súng của các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo... Sau khi chuyển tiền, súng được vận chuyển thông qua gửi hàng theo xe khách hoặc dịch vụ giao hàng. Trung bình một khẩu súng PCP như trên Linh mua với số tiền từ 6 đến 7 triệu đồng sau đó về bán lại cho các đối tượng với giá từ 12 đến 15 triệu đồng; 15 đối tượng còn lại có hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công củng cố để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo: mọi hành vi Chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân đang tàng trữ vũ khí cần tự giác giao nộp cho cơ quan Công an để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước; Việc này vừa bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

