Xã hội

Triệt phá đường dây rao bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng khám phá đường dây rao bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng.

Gia Đạt

Ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng khám phá đường dây rao bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng.

4-3964.jpg
Hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cơ quan Công an thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phát hiện một trang web đăng tải các sản phẩm, hình ảnh với nội dung quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: Gậy ba khúc, súng bắn chích điện, dao găm, bình xịt hơi cay các loại… Đây là những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh đường dây này.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng đã tiến hành kiểm tra hành chính một địa điểm trên địa bàn phường. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 153 gậy ba khúc, 490 dao kim loại các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện và 9 viên đạn loại súng bắn điện, 9 dùi cui điện, 15 côn nhị khúc bằng kim loại, 141 bình xịt hơi cay các loại...

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trong đường dây theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
