Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, giải cứu 11 cháu bé

Đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động mang tính chất quốc tế với phạm vi xuyên quốc gia, có tổ chức quy mô lớn và liên quan đến nhiều đối tượng.

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia quy mô lớn do đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhiều ngày điều tra, xác minh, qua đó đã xác định được các đối tượng nằm trong đường dây này chuyên tuyển mộ, tìm kiếm, lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm tiền bằng hình thức mang thai hộ.

Ngày 15/7, Ban chuyên án dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức đồng loạt các mũi công tác tiến hành triệu tập, mời làm việc các đối tượng: Quách Thị Thương (SN 1985), quê ở tỉnh tỉnh Lâm Đồng; Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987), Phùng Thị Nương (SN 1996), Nguyễn Thị Hằng (SN 1996), trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992), quê ở tỉnh Ninh Bình; Lò Thị Thanh (SN 1996), trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác.

Ngoài ra, Ban chuyên án đã giải cứu thành công, an toàn đối với 11 cháu bé có độ tuổi từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng cuối năm 2021, Thương sử dụng tài khoản zalo “Coca” (sau đó đổi tên thành “Pepsi”) được một đối tượng người Trung Quốc, tên là “Wang” không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản zalo có tên “Andy” kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt để mang thai hộ; tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản zalo “Autumn” (là đối tượng đã từng mang thai hộ trong đường dây của Wang) làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Đối với các phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn những người này làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai, sau khi có tim thai, sức khoẻ ổn định thì quay trở về Việt Nam để tiếp tục dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con. Wang trả cho Thương 1.000USD/tháng và trả cho Thu 500USD/tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng/ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đấu tranh, Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng; còn Thu khai nhận tham gia tổ chức trót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Ban chuyên án đã xác định có 11 đối tượng nữ người Việt Nam từng là những trường hợp đã nhận mang thai hộ trước đây thuộc đường dây, do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác để được trả công số tiền từ 570 - 750 nghìn đồng/ngày.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, ngoài 2 đối tượng Thương và Thu xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây tại Việt Nam như đã nêu trên, căn cứ kết quả đấu tranh, cơ quan Công an cũng xác định vai trò các đối tượng Phùng Thị Nương, Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng. Các đối tượng này do Thương tuyển mộ, thuê với các nhiệm vụ khác nhau như: tìm người mang thai hộ, chăm sóc cùng các trẻ sơ sinh. Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó lực lượng chức năng...

3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 25/5/2025 (theo hướng dẫn từ một đối tượng người Trung Quốc trong đường dây tên “Tiểu Lộ”) để nhận bàn giao 1 trẻ sơ sinh đã đặt thuê mang thai hộ tại Việt Nam. Khi các đối tượng đang tạm lưu trú trong quá trình chờ người của đường dây hoàn thiện thủ tục, giấy tờ tại Đại sứ quán Trung Quốc để đưa cháu bé đã thuê cấy phôi mang thai hộ quay về nước thì bị kiểm tra, phát hiện (hiện chưa xác minh, làm rõ thông tin lai lịch của người đã nhận mang thai hộ cho các đối tượng người Trung Quốc).

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố tụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương; Phạm Thị Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Đối với 11 trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại Ngôi Nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự đã có văn bản đề nghị Cục Bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.