Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn tống tiền

Ngày 8/8, gia đình thiếu niên Đặng Minh L. (15 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) cho biết, L. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày mất liên lạc.

Theo đó, tối 7/8, một tài xế taxi ở Bắc Ninh đã nhìn thấy L. đi bộ ở ven đường. Nhận ra L. từ hình ảnh đang tìm kiếm được đăng tải trên báo chí, tài xế này đã dừng xe tiếp cận, trò chuyện và động viên; sau đó đưa L. trở về nhà tại Ninh Bình vào lúc 1h sáng nay (8/8).

Tin nhắn của đối tượng có hành vi đe dọa gia đình nạn nhân.

“Khi thấy em trai trở về nhà an toàn, mẹ tôi đã rất mừng sau mấy ngày hoảng loạn, không ăn không ngủ, thấp thỏm chờ tin. Gia đình thật sự rất biết ơn người tài xế tốt bụng đã giúp đỡ”, người thân cháu L. chia sẻ. Được biết, trong thời gian L. mất tích, gia đình nhiều lần nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa "sẽ chích điện”. Một tin nhắn khác yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng nếu muốn gặp lại L. Tuy nhiên, gia đình đã cảnh giác từ trước nên không sập bẫy.

Như đã đưa tin, L. rời khỏi nhà chị gái ở xã Xuân Trường từ sáng 4/8 và không liên lạc được. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và phát thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

