Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến trong đêm ở Hà Tĩnh

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm.

Trước đó, đêm 07/8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Lộc Hà phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, mang theo dao, kiếm tự chế nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Các đối tượng cùng hung khí tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng áp sát, thu giữ các hung khí và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trước đó, nên khi tình cờ gặp lại nhau trên đường đã nảy sinh ý định chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Đáng chú ý, các đối tượng đều trong độ tuổi từ 16 đến 18.

Hiện, Công an xã Lộc Hà đã tiến hành lập hồ sơ, răn đe, giáo dục các đối tượng liên quan, ồng thời phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để quản lý, theo dõi, không để phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video ngăn chặn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm.