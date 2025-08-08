Hà Nội

Xã hội

Triệt phá đường dây cỏ Mỹ, thu giữ hơn 100kg ma túy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng, bắt giữ 5 đối tượng và thu hơn 100kg ma túy.

Thanh Hà

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Theo đó, trưa 6/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra bắt quả tang Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

869d664a6708ef56b619-1245.jpg
Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Đà Nẵng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phiên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan. Phiên là đối tượng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, trong cùng ngày, tại khu vực đường Trần Cao Vân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy (SN 1991, trú phường Hòa Cường) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1 kg cỏ Mỹ, 1 xe máy, 1 điện thoại. Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan Công an thu giữ thêm 4 gói ma túy cỏ Mỹ và một số đồ vật liên quan.

c9023ed53f97b7c9ee86-1245.jpg
Tang vật thu giữ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành bắt khẩn cấp Lê Thanh Ka Ka (SN 1999, trú phường Hòa Xuân), thu giữ hơn 20 kg ma túy cỏ Mỹ. Lê Thanh Ka Ka được xác định là đối tượng đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Thống kê sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500g chất bột màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an Đà Nẵng củng cố hồ sơ và tiếp tục được điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn:

(Nguồn: THĐT)
