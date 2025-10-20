Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên sập bẫy “bắt cóc online” ở Hà Tĩnh

Đối tượng lừa đảo thông báo anh L.H.B liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn “bắt cóc online” để tống tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L (trú tại xã Kỳ Anh) về việc em trai là L.H.B (SN 2005), rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Ngay sau đó, tài khoản Facebook của B. gửi tin nhắn cho chị L. với nội dung: “Anh B. lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B. đã bị bắt cóc và bị chiếm điện thoại để sử dụng”.

Khi gia đình gọi điện cho B. thì không liên lạc được. Cùng thời điểm, một số điện thoại lạ 0362732222 gọi đến, tự xưng là người cho B. cầm cố xe để vay tiền, đồng thời đe dọa nếu trong chiều không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết B.

68f622e786ba8.jpg
L.H.B trình bày sự việc với cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã báo cáo nhanh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện B. vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 15h, xác định chính xác vị trí B. đang đậu xe gần một cây xăng, trong tình trạng hoảng loạn, đang nghe điện thoại từ nhóm đối tượng lạ.

Lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa công dân về trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc “bắt cóc online”, tống tiền qua mạng.

Tại cơ quan Công an, B. trình bày, vào khoảng 8h cùng ngày, nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản “Phạm Hoài”, người trong hình mặc trang phục Công an, trong phòng có nhiều người (một số mặc sắc phục, số khác bị “còng tay”). Đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo B. liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu B. báo cáo qua ứng dụng Zoom, không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Do quá lo sợ, B. làm theo hướng dẫn, ra khỏi nhà đến nhà nghỉ để “làm việc trực tuyến” với nhóm này. Trong quá trình đó, các đối tượng liên tục liên hệ, đe dọa và điều khiển tâm lý nạn nhân, đồng thời thúc ép B. liên lạc gia đình để chuyển tiền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Bắt cóc online #Công an #Hà Tĩnh #giải cứu #nam thanh niên #sập bẫy

Bài liên quan

Xã hội

Gỉải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tự nhốt mình trong nhà hoang

D. cho biết, trước đó bị nhóm đối tượng lừa qua điện thoại, yêu cầu tải ứng dụng Zoom để làm việc với công an, rồi dụ đến nhà bỏ hoang tự nhốt mình.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 17h15 ngày 1/10, Công an xã Phùng Nguyên tiếp nhận tin báo của gia đình nam sinh D. (sinh năm 2007, trú tại xã Phùng Nguyên, sinh viên đại học) về việc nhận cuộc gọi lạ thông báo con trai họ bị khống chế, chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để chuộc.

561516015-1134936652100220-2584109566136624859-n.jpg
Nam sinh tự nhốt mình trong nhà hoang.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online' ở Lâm Đồng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, giải cứu thành công 3 sinh viên bị "bắt cóc online".

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online", đây là chiêu trò lừa đảo qua mạng đang có xu hướng lan rộng…

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (sinh năm 1979, thường trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai ông là L.X.G.B (SN 2007) hiện đang là sinh viên bị một nhóm đối tượng gọi điện đe dọa, khống chế và ép vào một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nam sinh viên suýt bị 'bắt cóc online' sang Campuchia

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Diễn, vừa giải cứu 1 nam sinh viên suýt bị “bắt cóc online” sang Campuchia.

Theo đó, sáng ngày 30/9, Công an phường Phú Diễn nhận được thông tin của gia đình cháu V (SN 2007; sinh viên ở Hà Nội) về việc nhận được điện thoại của đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc cháu V. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, gia đình đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ sự việc.

capture-5422.png
Công an phường Phú Diễn bàn giao cháu V cho gia đình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới