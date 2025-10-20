Giải cứu nam thanh niên sập bẫy “bắt cóc online” ở Hà Tĩnh

Đối tượng lừa đảo thông báo anh L.H.B liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn “bắt cóc online” để tống tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L (trú tại xã Kỳ Anh) về việc em trai là L.H.B (SN 2005), rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Ngay sau đó, tài khoản Facebook của B. gửi tin nhắn cho chị L. với nội dung: “Anh B. lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B. đã bị bắt cóc và bị chiếm điện thoại để sử dụng”.

Khi gia đình gọi điện cho B. thì không liên lạc được. Cùng thời điểm, một số điện thoại lạ 0362732222 gọi đến, tự xưng là người cho B. cầm cố xe để vay tiền, đồng thời đe dọa nếu trong chiều không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết B.

L.H.B trình bày sự việc với cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã báo cáo nhanh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện B. vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 15h, xác định chính xác vị trí B. đang đậu xe gần một cây xăng, trong tình trạng hoảng loạn, đang nghe điện thoại từ nhóm đối tượng lạ.

Lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa công dân về trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc “bắt cóc online”, tống tiền qua mạng.

Tại cơ quan Công an, B. trình bày, vào khoảng 8h cùng ngày, nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản “Phạm Hoài”, người trong hình mặc trang phục Công an, trong phòng có nhiều người (một số mặc sắc phục, số khác bị “còng tay”). Đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo B. liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu B. báo cáo qua ứng dụng Zoom, không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Do quá lo sợ, B. làm theo hướng dẫn, ra khỏi nhà đến nhà nghỉ để “làm việc trực tuyến” với nhóm này. Trong quá trình đó, các đối tượng liên tục liên hệ, đe dọa và điều khiển tâm lý nạn nhân, đồng thời thúc ép B. liên lạc gia đình để chuyển tiền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

