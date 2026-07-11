Triệt xoá đường dây cá độ bóng đá gần 400 tỷ đồng ở Quảng Trị

Một đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, giao dịch với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, triệt phá.

Ngày 11/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với sự tham gia của nhiều đối tượng tại TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan Công an.

Được biết, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026 để lôi kéo người chơi tham gia cá cược với số tiền đặc biệt lớn.

Sau quá trình điều tra, ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt áp sát, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982) và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972, cùng trú tại TP Huế); Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995) và Nguyễn Văn Hải (SN 1979, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này đã lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.