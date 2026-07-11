Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt xoá đường dây cá độ bóng đá gần 400 tỷ đồng ở Quảng Trị

Một đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, giao dịch với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, triệt phá.

Hạo Nhiên

Ngày 11/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với sự tham gia của nhiều đối tượng tại TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

img-0972.jpg
Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan Công an.

Được biết, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026 để lôi kéo người chơi tham gia cá cược với số tiền đặc biệt lớn.

Sau quá trình điều tra, ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt áp sát, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982) và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972, cùng trú tại TP Huế); Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995) và Nguyễn Văn Hải (SN 1979, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

img-1092.jpg
Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này đã lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai.
#Công an #Quảng Trị #triệt phá #đường dây #cá độ #bóng đá

Bài liên quan

Xã hội

Hai đường dây cá độ hơn 3,5 nghìn tỉ bị triệt phá như thế nào?

Từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, hai đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Công an TP HCM vừa triệt phá bắt giữ 150 đối tượng.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 85 đối tượng thuộc hai đường dây về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc", 64 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

kto-tl_1.jpg
Huỳnh Lê Thanh Long đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng

Số tiền trên chỉ là doanh thu trong vòng 5 tháng trước khi bị lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. 

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây này để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn, tại nhiều địa phương trên cả nước.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Ngày 01/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng T.Q.Đ., N.V.P., N.T.H. và T.V.M. về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

z7889397624380-a07575eb026bca2f881558c3a76a9bcf.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới