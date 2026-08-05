Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương hoàn thành vượt tiến độ 12 ngày thi công

Nhằm chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho ngày mở cửa trở lại của hạ tầng hàng không trọng điểm, chiều 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và 5 hãng bay gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines, AirAsia.

Công trình nâng cấp, sửa chữa đường cất hạ cánh và các hạng mục phụ trợ tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được triển khai từ ngày 04/3/2026. Đại diện ACV cho biết, dù quá trình thi công gặp không ít thách thức liên quan đến biến động giá vật liệu và thủ tục hoàn thiện hồ sơ, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 12 ngày. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ hoàn tất nghiệm thu trước ngày 10/8, sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại đúng mốc 19/8.

Khi đi vào vận hành trở lại, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến phục vụ bình quân từ 36 đến 40 lần chuyến bay mỗi ngày, đạt sản lượng khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Tính riêng trong 4 tháng cuối năm 2026, lượng khách di chuyển qua cảng ước đạt khoảng 816.000 lượt. Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên duy trì ổn định các tuyến bay trục kết nối địa phương với các trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ. Về mạng bay quốc tế, cùng với tuyến Kuala Lumpur, các đường bay kết nối Incheon (Hàn Quốc) và Bangkok (Thái Lan) sẽ được khôi phục, đồng thời xúc tiến mở rộng sang các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Hồng Kông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chỉnh trang toàn bộ hạ tầng sân bay và nâng cao chất lượng phục vụ du khách ngay khi Liên Khương vận hành lại từ ngày 19/8. (Ảnh: Đạo Hoàng)

Song song với hạ tầng hàng không, công tác hạ tầng giao thông đường bộ và cảnh quan cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Sở Xây dựng Lâm Đồng triển khai nâng cấp, sơn kẻ vạch và gắn hệ thống biển chỉ dẫn mới trên tuyến Quốc lộ 20 kết nối vào sân bay. Tỉnh yêu cầu chỉnh trang không gian nhà ga theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng thời kiện toàn đội ngũ nhân sự tiếp xúc trực tiếp với du khách như an ninh hàng không, công an cửa khẩu, y tế nhằm tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Dù sân bay tạm dừng vận hành hơn 5 tháng, lượng du khách đến với Đà Lạt trong thời gian qua vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 18% so với cùng kỳ. Để đón đầu sóng du lịch cuối năm và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã huy động 92 đơn vị dịch vụ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá từ 10% đến 35%. Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình giảm từ 10% đến 20% giá vé trên các đường bay đi và đến Lâm Đồng kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Nhằm ghi dấu mốc sân bay mở cửa trở lại, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị xây dựng kịch bản đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/8 với các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc trưng và tặng quà lưu niệm cho du khách. Tỉnh cũng chú trọng tăng cường kết nối du lịch liên vùng, trọng tâm là hành trình "Rừng và Biển" nối liền Đà Lạt với Mũi Né thông qua tuyến Quốc lộ 28B.