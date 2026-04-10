Trang cá nhân Thiện Nhân có bài viết mới về gia đình gây xôn xao

Mới đây, Thiện Nhân được cho là mở lại trang cá nhân, đồng thời đăng tải một bài viết mới. Cụ thể, theo nội dung bài viết, trước khi mất liên lạc với gia đình trong vài tháng qua, Thiện Nhân từng thi thoảng gọi điện về yêu cầu hoàn trả vàng, nhà, tiền, fanpage tích xanh để cô hoạt động nghệ thuật nhưng chưa được.

Bên cạnh đó, Thiện Nhân còn cho biết, trước đây, nhờ chạy show, cô đã nuôi chị gái 4 năm đi học đại học. Khi gia đình chia sẻ trên báo chí rằng muốn gặp Thiện Nhân phải thông qua người này người kia, nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi đủ quyền công dân, không cần ai can thiệp. Cũng không ai can thiệp được khi tôi không cho phép. Phải suy nghĩ mình sống làm sao để tôi né tránh không muốn gặp”.

Thiện Nhân. Ảnh: FB Thiện Nhân.

Mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình gây chú ý từ năm 2022 khi nữ ca sĩ dọn ra ở riêng. Gần đây, thông qua fanpage Thiện Nhân tích xanh, gia đình cho biết không thể liên lạc với nữ ca sĩ trong vài tháng qua nên cảm thấy lo lắng.

Sau đó, trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, một người tự nhận là quản lý của Thiện Nhân cho biết nữ ca sĩ vẫn khỏe, cuộc sống ổn định. Tiếp đó, fanpage này đăng tải hình ảnh Thiện Nhân kèm chú thích: “Chắc AI quá à nha”.

Trong khi đó, gần đây, tài khoản TikTok Thiện Nhân biết hát có tích xanh liên tục đăng tải hình ảnh và video của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, tài khoản này từng viết: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Về phía gia đình, thông qua fanpage mang tên Thiện Nhân có tích xanh, người thân bày tỏ mong muốn cô sớm trực tiếp phản hồi để trấn an. Nếu thực sự vẫn an toàn như thông tin được đưa ra, gia đình hy vọng nữ ca sĩ có thể gọi điện về hoặc livestream để xác nhận tình hình.

Gia đình cũng nhấn mạnh, trong trường hợp thời gian tới vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi chính xác nào từ Thiện Nhân, họ sẽ cân nhắc nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng nhằm làm rõ sự việc.