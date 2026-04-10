Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Trang cá nhân Thiện Nhân có bài viết mới về gia đình gây xôn xao

Theo bài viết mới trên trang cá nhân Thiện Nhân, nữ ca sĩ muốn gia đình hoàn trả nhà, tiền, vàng, fanpage tích xanh.

Thu Cúc

Mới đây, Thiện Nhân được cho là mở lại trang cá nhân, đồng thời đăng tải một bài viết mới. Cụ thể, theo nội dung bài viết, trước khi mất liên lạc với gia đình trong vài tháng qua, Thiện Nhân từng thi thoảng gọi điện về yêu cầu hoàn trả vàng, nhà, tiền, fanpage tích xanh để cô hoạt động nghệ thuật nhưng chưa được.

Bên cạnh đó, Thiện Nhân còn cho biết, trước đây, nhờ chạy show, cô đã nuôi chị gái 4 năm đi học đại học. Khi gia đình chia sẻ trên báo chí rằng muốn gặp Thiện Nhân phải thông qua người này người kia, nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi đủ quyền công dân, không cần ai can thiệp. Cũng không ai can thiệp được khi tôi không cho phép. Phải suy nghĩ mình sống làm sao để tôi né tránh không muốn gặp”.

thiennhan00.jpg
Thiện Nhân. Ảnh: FB Thiện Nhân.

Mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình gây chú ý từ năm 2022 khi nữ ca sĩ dọn ra ở riêng. Gần đây, thông qua fanpage Thiện Nhân tích xanh, gia đình cho biết không thể liên lạc với nữ ca sĩ trong vài tháng qua nên cảm thấy lo lắng.

Sau đó, trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, một người tự nhận là quản lý của Thiện Nhân cho biết nữ ca sĩ vẫn khỏe, cuộc sống ổn định. Tiếp đó, fanpage này đăng tải hình ảnh Thiện Nhân kèm chú thích: “Chắc AI quá à nha”.

Trong khi đó, gần đây, tài khoản TikTok Thiện Nhân biết hát có tích xanh liên tục đăng tải hình ảnh và video của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, tài khoản này từng viết: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Về phía gia đình, thông qua fanpage mang tên Thiện Nhân có tích xanh, người thân bày tỏ mong muốn cô sớm trực tiếp phản hồi để trấn an. Nếu thực sự vẫn an toàn như thông tin được đưa ra, gia đình hy vọng nữ ca sĩ có thể gọi điện về hoặc livestream để xác nhận tình hình.

Gia đình cũng nhấn mạnh, trong trường hợp thời gian tới vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi chính xác nào từ Thiện Nhân, họ sẽ cân nhắc nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng nhằm làm rõ sự việc.

Mời quý độc giả xem video: "Thiện Nhân ra mắt ca khúc Tìm". Nguồn Vietnamnet
#Thiện Nhân #gia đình #bài viết mới #mâu thuẫn #sao Việt #tài sản

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Gia đình Thiện Nhân phản hồi sau hình ảnh mới của nữ ca sĩ

Sau khi đại diện Thiện Nhân đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ, phía gia đình giọng ca sinh năm 2002 lên tiếng.

Sau khi khẳng định Thiện Nhân có cuộc sống ổn định và chỉ muốn tập trung cho bản thân, phía đại diện nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh mới của cô. Trước động thái này, gia đình Thiện Nhân vẫn bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ sớm lên tiếng hoặc livestream.

Gia đình viết trên một fanpage của Thiện Nhân: “Nếu như admin khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì mong rằng Thiện Nhân gọi về cho ba, mẹ hoặc livestream để gia đình biết rằng con, em chúng tôi vẫn bình an.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Gia đình nói mất liên lạc, phía Thiện Nhân khẳng định 'vẫn ổn'

Anh trai của ca sĩ Thiện Nhân bày tỏ sự lo lắng khi không biết em mình đang ở đâu. Phía đại diện Thiện Nhân vừa lên tiếng.

Mới đây, theo Znews, anh Cầm – anh trai của Thiện Nhân – cho biết trước đây, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm gia đình. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ cô, khiến mọi người không khỏi bất an.

Anh chia sẻ: “Những người liên hệ mời show Thiện Nhân gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của em đều bị chặn ngay sau đó và không liên lạc được. Sau đó, họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại chúng tôi không rõ em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào”.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Thiện Nhân khoe nhan sắc gợi cảm sau giảm cân

Nữ ca sĩ Thiện Nhân mới đây giảm 11kg, có thời gian nặng đến 76kg do không kiểm soát được chế độ ăn uống.

nhan1.jpg
Trên trang cá nhân, ca sĩ Thiện Nhân khoe loạt ảnh trẻ trung, gợi cảm sau khi giảm 11kg, trở về cân nặng dưới 60kg. Ảnh: FB Thiện Nhân.
nhan2.jpg
Gương mặt của Thiện Nhân thon gọn hơn. Ảnh: FB Thiện Nhân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới