Gia đình Thiện Nhân phản hồi sau hình ảnh mới của nữ ca sĩ

Sau khi khẳng định Thiện Nhân có cuộc sống ổn định và chỉ muốn tập trung cho bản thân, phía đại diện nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh mới của cô. Trước động thái này, gia đình Thiện Nhân vẫn bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ sớm lên tiếng hoặc livestream.

Gia đình viết trên một fanpage của Thiện Nhân: “Nếu như admin khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì mong rằng Thiện Nhân gọi về cho ba, mẹ hoặc livestream để gia đình biết rằng con, em chúng tôi vẫn bình an.

Nếu như thời gian tới gia đình vẫn không biết được thông tin gì khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn, thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc”.

Trước đó, gia đình cũng chia sẻ: “Thời gian đầu, em chúng tôi vẫn thi thoảng liên lạc về gia đình bằng điện thoại hoặc nhắn qua Facebook. Gia đình vẫn thấy em xuất hiện trên mạng xã hội, livestream trên TikTok, tham gia các chương trình ca nhạc nên phần nào yên tâm.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em. Gọi điện vào số điện thoại thì đã bị khóa, các trang mạng cá nhân của em cũng bị khóa hoặc chỉ cập nhật những hình ảnh rất cũ.

Gần đây, những người liên hệ mời show qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân đều bị chặn ngay sau đó. Họ đã liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin. Tuy nhiên, hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu, ra sao".

Hình ảnh mới của Thiện Nhân. Ảnh: FB Thiện Nhân.

Mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình từng gây chú ý từ năm 2022. Theo Znews, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô chọn sống tách biệt với gia đình, hoàn toàn không phải vì bị bố mẹ phản đối tình cảm như một số tin đồn.

Đến năm 2024, theo Vietnamnet, Thiện Nhân một lần nữa khẳng định tin đồn bỏ nhà vì tình cảm là hoàn toàn sai sự thật. “Dư luận hiểu lầm tôi vì tình cảm mà bỏ rơi cha mẹ, tôi xin khẳng định là không đúng. Vấn đề ở đây chỉ là mâu thuẫn giữa cá nhân tôi và anh trai thôi”, cô nói.