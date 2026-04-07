Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Gia đình Thiện Nhân phản hồi sau hình ảnh mới của nữ ca sĩ

Sau khi đại diện Thiện Nhân đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ, phía gia đình giọng ca sinh năm 2002 lên tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sau khi khẳng định Thiện Nhân có cuộc sống ổn định và chỉ muốn tập trung cho bản thân, phía đại diện nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh mới của cô. Trước động thái này, gia đình Thiện Nhân vẫn bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ sớm lên tiếng hoặc livestream.

Gia đình viết trên một fanpage của Thiện Nhân: “Nếu như admin khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì mong rằng Thiện Nhân gọi về cho ba, mẹ hoặc livestream để gia đình biết rằng con, em chúng tôi vẫn bình an.

Nếu như thời gian tới gia đình vẫn không biết được thông tin gì khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn, thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc”.

Trước đó, gia đình cũng chia sẻ: “Thời gian đầu, em chúng tôi vẫn thi thoảng liên lạc về gia đình bằng điện thoại hoặc nhắn qua Facebook. Gia đình vẫn thấy em xuất hiện trên mạng xã hội, livestream trên TikTok, tham gia các chương trình ca nhạc nên phần nào yên tâm.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em. Gọi điện vào số điện thoại thì đã bị khóa, các trang mạng cá nhân của em cũng bị khóa hoặc chỉ cập nhật những hình ảnh rất cũ.

Gần đây, những người liên hệ mời show qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân đều bị chặn ngay sau đó. Họ đã liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin. Tuy nhiên, hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu, ra sao".

Hình ảnh mới của Thiện Nhân. Ảnh: FB Thiện Nhân.

Mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình từng gây chú ý từ năm 2022. Theo Znews, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô chọn sống tách biệt với gia đình, hoàn toàn không phải vì bị bố mẹ phản đối tình cảm như một số tin đồn.

Đến năm 2024, theo Vietnamnet, Thiện Nhân một lần nữa khẳng định tin đồn bỏ nhà vì tình cảm là hoàn toàn sai sự thật. “Dư luận hiểu lầm tôi vì tình cảm mà bỏ rơi cha mẹ, tôi xin khẳng định là không đúng. Vấn đề ở đây chỉ là mâu thuẫn giữa cá nhân tôi và anh trai thôi”, cô nói.

Mời quý độc giả xem video: "Thiện Nhân ra mắt ca khúc Tìm". Nguồn Vietnamnet
#Thiện Nhân #gia đình #hình ảnh mới #ca sĩ #tin đồn #ca sĩ Thiện Nhân

Gia đình nói mất liên lạc, phía Thiện Nhân khẳng định 'vẫn ổn'

Anh trai của ca sĩ Thiện Nhân bày tỏ sự lo lắng khi không biết em mình đang ở đâu. Phía đại diện Thiện Nhân vừa lên tiếng.

Mới đây, theo Znews, anh Cầm – anh trai của Thiện Nhân – cho biết trước đây, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm gia đình. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ cô, khiến mọi người không khỏi bất an.

Anh chia sẻ: “Những người liên hệ mời show Thiện Nhân gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của em đều bị chặn ngay sau đó và không liên lạc được. Sau đó, họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại chúng tôi không rõ em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào”.

Thiện Nhân khoe nhan sắc gợi cảm sau giảm cân

Nữ ca sĩ Thiện Nhân mới đây giảm 11kg, có thời gian nặng đến 76kg do không kiểm soát được chế độ ăn uống.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thiện Nhân khoe loạt ảnh trẻ trung, gợi cảm sau khi giảm 11kg, trở về cân nặng dưới 60kg. Ảnh: FB Thiện Nhân.
Gương mặt của Thiện Nhân thon gọn hơn. Ảnh: FB Thiện Nhân.
Thiện Nhân và người yêu đồng giới ngày càng ngọt ngào bên nhau

Ca sĩ Thiện Nhân liên tục chia sẻ hình ảnh tình tứ bên người yêu hơn cô 15 tuổi.

 Người yêu của ca sĩ Thiện Nhân tên N.T, không hoạt động trong showbiz. N.T và Thiện Nhân công khai chuyện tình cảm vào năm 2022. 
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới