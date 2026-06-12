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Giải trí - Giới trẻ

Hải Tú ra sao sau 6 năm gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP?

Từ diễn viên độc quyền thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú đang đảm nhận nhiều công việc phía sau hậu trường.

Thu Cúc (tổng hợp)

Gia nhập M-TP Entertainment với vai trò diễn viên

Tháng 10/2020, M-TP Entertainment công bố Hải Tú là nghệ sĩ độc quyền của công ty. Là nghệ sĩ nữ hiếm hoi trực thuộc công ty giải trí của Sơn Tùng M-TP thời điểm đó, cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Trên Instagram cá nhân, Hải Tú chia sẻ hình ảnh chụp cùng Sơn Tùng M-TP và gọi nam ca sĩ là "người anh cả sẽ dẫn dắt mình trong suốt hành trình sắp tới cùng gia đình M-TP". Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự háo hức khi bắt đầu chặng đường mới trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Hai tháng sau khi gia nhập công ty, Hải Tú đảm nhận vai nữ chính trong MV "Chúng ta của hiện tại", đánh dấu lần đầu hợp tác với Sơn Tùng M-TP. Theo ê-kíp sản xuất, đây là MV có thời lượng khoảng 15 phút, dài nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ ở thời điểm phát hành.

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Hải Tú đóng MV "Chúng ta của hiện tại". Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam khi dự án ra mắt, Hải Tú cho biết đây là sản phẩm đầu tiên cô tham gia với tư cách diễn viên của M-TP Entertainment. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn vì có cơ hội theo đuổi đam mê và nhận được sự hỗ trợ từ công ty.

Dấu ấn nghệ thuật không nhiều sau 6 năm

Sau màn ra mắt trong "Chúng ta của hiện tại", hoạt động nghệ thuật của Hải Tú khá thưa thớt. Cô gần như không xuất hiện trong các dự án giải trí mới và cũng không công bố thêm kế hoạch hoạt động đáng chú ý.

Đến tháng 3/2024, Hải Tú trở lại với vai nữ chính trong MV "Chúng ta của tương lai" của Sơn Tùng M-TP, phát hành trên kênh YouTube. Đây là lần tái hợp thứ hai của cô với nam ca sĩ sau hơn 3 năm kể từ "Chúng ta của hiện tại".

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MV "Chúng ta của tương lai" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Người Lao Động.

Tính đến nay, hai MV kể trên vẫn là những sản phẩm nghệ thuật nổi bật nhất của Hải Tú kể từ khi gia nhập M-TP Entertainment. Ngoài các dự án này, nữ diễn viên chưa có thêm tác phẩm phim ảnh hay âm nhạc đáng chú ý nào được công bố.

Điều này khiến hành trình hoạt động của Hải Tú có phần khác biệt so với kỳ vọng ban đầu khi cô được giới thiệu là nghệ sĩ độc quyền của công ty. Thay vì liên tục xuất hiện trong các dự án diễn xuất, nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật khá hạn chế.

Hiện trên Instagram, Hải Tú vẫn để phần giới thiệu là Exclusive Actress of M-TP Talent (tạm dịch: Diễn viên độc quyền của M-TP Talent). Bên cạnh các hoạt động tại công ty, cô từng chia sẻ nội dung du lịch trên mạng xã hội và thử sức với vai trò travel blogger.

Dần chuyển sang công việc hậu trường

Nếu giai đoạn đầu được biết đến với vai trò diễn viên, những năm gần đây Hải Tú lại xuất hiện nhiều hơn trong các công việc liên quan đến sản xuất và vận hành dự án.

Theo Tiền Phong, trong loạt ảnh hậu trường MV "Come my way" được công bố ngày 10/6, cô có mặt tại nhiều cuộc họp, buổi trao đổi công việc và theo sát lịch trình sản xuất của ê-kíp tại Việt Nam và Mỹ. Hình ảnh này khác khá nhiều so với vai trò trước đây của cô trong các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

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Hải Tú ở ảnh hậu trường MV "Come my way". Ảnh: Znews.

Theo Znews, trong phần credit của MV "Come my way", Hải Tú xuất hiện với tên Emma Le và đảm nhận vị trí Project & Artist Manager (tạm dịch: Quản lý dự án và nghệ sĩ). Ở vai trò này, cô tham gia quản lý tiến độ dự án, phối hợp các bộ phận sản xuất và hỗ trợ Sơn Tùng M-TP trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Trước đó, trong MV "Đừng làm trái tim anh đau" phát hành tháng 6/2024, cô cũng được ghi nhận với vai trò Project Manager (tạm dịch: Quản lý dự án). Đây là lần đầu tiên cô được ghi nhận với vai trò quản lý sản xuất trong một dự án của Sơn Tùng M-TP.

Việc liên tiếp được ghi nhận trong phần credit các dự án của Sơn Tùng M-TP cho thấy phạm vi công việc của Hải Tú tại M-TP Entertainment đã có nhiều thay đổi so với thời điểm mới gia nhập công ty. Thay vì chỉ gắn với hình ảnh diễn viên trong các MV, cô đang tham gia sâu hơn vào quá trình vận hành và triển khai các sản phẩm âm nhạc.

Mời quý độc giả xem video: "Sơn Tùng M-TP thử dẫn chương trình". Nguồn VTV.
#Hải Tú #Sơn Tùng M-TP #M-TP Entertainment #diễn viên #hậu trường

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