Trấn Thành đóng phim Hàn, nhìn lại câu chuyện nghệ sĩ Việt chinh phục quốc tế

Việc Trấn Thành tham gia một dự án điện ảnh Hàn Quốc gây chú ý, đồng thời gợi ra câu chuyện rộng hơn về hành trình nghệ sĩ Việt tìm đường ra thị trường quốc tế.

Vai diễn mới của Trấn Thành trên màn ảnh Hàn Quốc

Trên trang cá nhân, Trấn Thành cho biết anh tham gia dự án điện ảnh cổ trang Hàn Quốc “The sword – A legend of the red wolf” (Thanh gươm – Huyền thoại Sói đỏ) do đạo diễn Kim Han Min thực hiện.

“Bộ phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly) sụp đổ. Chuyện phim theo chân Chilseong (do Park Bo Gum thủ vai), một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại’, Trấn Thành tiết lộ nội dung phim.

Về vai diễn của mình, Trấn Thành cho biết: “Tôi sẽ xuất hiện với vai diễn Sol In Gwi (Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Tôi phải học để diễn được với 3 ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ”.

Trấn Thành (bên phải) trong buổi đọc kịch bản phim Hàn. Ảnh: Znews.

Trước khi thử sức ở một dự án điện ảnh Hàn Quốc, Trấn Thành đã có nhiều năm hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí Việt Nam và xây dựng được vị trí vững chắc ở nhiều lĩnh vực.

Xuất thân là diễn viên, anh từng góp mặt trong các bộ phim như “Trùm cỏ”, “Cua lại vợ bầu”, “Bệnh viện ma”, “Trạng Quỳnh”. Tên tuổi của Trấn Thành được biết đến rộng rãi hơn khi anh trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như “Rap Việt”, “Người ấy là ai” hay “Một trăm triệu một phút”, với lối dẫn dắt linh hoạt và khả năng khuấy động không khí sân khấu.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ đặc biệt gây chú ý khi chuyển hướng sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Các dự án điện ảnh như “Bố già”, “Nhà bà Nữ”, “Mai”, “Bộ tứ báo thủ”, “Thỏ ơi” đều đạt doanh thu cao tại phòng vé trong nước, tạo nên những dấu ấn đáng kể về mặt thương mại.

Chuỗi thành công này cho thấy Trấn Thành không chỉ là gương mặt giải trí quen thuộc trên truyền hình mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực điện ảnh. Vì vậy, việc anh xuất hiện trong một dự án phim quốc tế lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Trấn Thành là ngôi sao hạng A trước khi đóng phim Hàn. Ảnh: FB Trấn Thành.

Không chỉ riêng Trấn Thành đóng phim nước ngoài

Trấn Thành không phải là trường hợp đầu tiên của nghệ sĩ Việt tìm cơ hội ở thị trường quốc tế. Trong số đó, Ngô Thanh Vân là cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất. Với lợi thế về thể lực và khả năng võ thuật, cô nhiều lần đảm nhận các vai hành động trong những dự án quy mô lớn.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong hàng loạt dự án quốc tế như “Ngọa hổ tàng long 2”, “Bright”, “Star wars: The last Jedi”, “The old guard” (phần 1 và 2), “The princess”, “The creator”.

Ngô Thanh Vân đóng nhiều phim Hollywood. Ảnh: VTV.

Một số tờ báo quốc tế như CNN hay IndieWire từng đánh giá cao màn thể hiện của Ngô Thanh Vân trong bộ phim “The princess”. Khi hợp tác trong “The old guard” phần 1, minh tinh Charlize Theron cũng dành lời khen cho nữ diễn viên Việt Nam, gọi cô là một bạn diễn tuyệt vời.

Liên Bỉnh Phát là một trường hợp đáng chú ý khác. Trong bộ phim “The outlaw doctor” - dự án hợp tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, anh đảm nhận vai nam chính. Nhờ vai diễn này, Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Chung (Golden Bell Awards) của Đài Loan năm 2025.

Cơ hội và thách thức

Việc nghệ sĩ Việt tham gia các dự án nước ngoài, dù chỉ ở vai phụ hay khách mời, vẫn được xem là một bước mở đường quan trọng. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh, những cơ hội này còn giúp nghệ sĩ tiếp cận quy trình làm phim chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngô Thanh Vân cho biết việc tham gia các dự án bom tấn quốc tế mang lại cơ hội quý giá để cọ xát trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ các ngôi sao hạng A. Bên cạnh đó, cô cũng có dịp tiếp cận với công nghệ và kỹ xảo điện ảnh hiện đại – yếu tố quan trọng trong các sản phẩm Hollywood.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng kể lại những trải nghiệm đáng nhớ khi sang Đài Loan đóng phim. Trong cuộc trò chuyện với Phụ Nữ TP HCM, anh cho biết mình khá bất ngờ trước cách tổ chức sản xuất của đoàn phim. Mỗi ngày, ê-kíp đều có xe đưa đón đến bối cảnh thay vì tự di chuyển. Phần lớn bối cảnh được mượn từ các địa điểm thật, nằm khá xa nhau nên việc di chuyển chiếm nhiều thời gian.

Không chỉ vậy, sau mỗi ngày quay, toàn bộ các bộ phận trong đoàn đều họp để rà soát và tìm phương án tốt nhất cho cảnh quay tiếp theo. Kịch bản và đạo cụ có thể được cập nhật liên tục, thậm chí ngay trong đêm. Có những ngày đoàn quay từ 6h sáng nhưng đến 3h sáng, diễn viên vẫn nhận được phiên bản kịch bản mới để chuẩn bị.

Liên Bỉnh Phát đóng phim Bác sĩ tha hương. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Cơ hội mở ra nhiều hơn, nhưng con đường vươn ra quốc tế của nghệ sĩ Việt cũng đi kèm không ít rào cản. Ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và sự cạnh tranh với diễn viên bản địa luôn là những thách thức lớn.

Gần đây, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hoa hậu Đỗ Nhật Hà cho biết khi tham gia một dự án phim tại Thái Lan, cô cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp và mức độ cạnh tranh cao của môi trường làm việc. Theo cô, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa ảnh hưởng rất nhiều đến diễn xuất, đặc biệt là đài từ. Muốn có cơ hội lâu dài trong làng giải trí Thái Lan, cô buộc phải nói tốt tiếng Thái và hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa.