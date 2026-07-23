Trách nhiệm người đứng đầu trước hiện tượng độc thầu tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai [Kỳ 3]

Từ các gói thầu tư vấn chỉ định thầu rút gọn đến gói thầu xây lắp hơn 6,6 tỷ đồng độc diễn, trách nhiệm giải trình của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trấn Biên, TP Đồng Nai cần được làm rõ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bức tranh toàn cảnh về Dự án Đường kết nối đường Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đang bộc lộ những điểm cần rà soát trong khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp tư vấn và thi công quen thuộc, kết hợp với các quyết định phê duyệt điều chỉnh giá dự toán trước giờ mở thầu, đang đặt ra bài toán về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị được giao phó quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trách nhiệm không thể "khoán trắng" cho đơn vị tư vấn

Dữ liệu hồ sơ thể hiện, toàn bộ hệ sinh thái đấu thầu tại dự án này bao gồm 9 gói thầu chính, được thiết lập dựa trên kế hoạch ban đầu và các quyết định điều chỉnh, bổ sung năm 2026. Xuyên suốt quá trình triển khai, chuỗi các quyết định quản lý dự án đều mang dấu ấn phê duyệt của ông Trần Khắc Thiết với tư cách là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trấn Biên (Chủ đầu tư kiêm Bên mời thầu). Điển hình nhất là Gói thầu số 04: Xây lắp, mặc dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán điều chỉnh tăng lên mức 6.662.441.767 đồng, nhưng lại rơi vào tình trạng "một mình một ngựa". Liên danh thi công kết nối đường ven sông (gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Đông Bắc và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 689) dễ dàng trúng thầu với mức giá 6.462.568.587 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3%.

Quyết định 250/QĐ-TTDVTH ngày 18/7/2026 của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trấn Biên. Nguồn MSC

Bên cạnh gói thầu xây lắp trọng điểm, các gói thầu dịch vụ tư vấn phụ trợ như Gói thầu số 05 (Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT) và Gói thầu số 06 (Tư vấn thẩm tra HSMT và kết quả LCNT) được Chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân. Mặc dù việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu tư vấn quy mô nhỏ là thực hiện theo đúng quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhưng sự phân vai khép kín giữa CĐT, các đơn vị tư vấn và nhà thầu duy nhất tại gói thầu lại là dấu hiệu cần làm rõ tính độc lập, khách quan.

Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chỉ rõ, nhiều chủ đầu tư có tâm lý "khoán trắng" cho tư vấn, đến khi thanh tra phát hiện các tiêu chí cài cắm hạn chế cạnh tranh thì đổ lỗi cho đơn vị thuê ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành, chủ đầu tư là pháp nhân chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng về kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị tư vấn chấm thầu sai hoặc không độc lập phải bị xử phạt, nhưng chủ đầu tư không thể lấy đó làm tấm khiên miễn trừ trách nhiệm giải trình. Do đó, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trấn Biên cần giải trình thấu đáo về quy trình thẩm định, phê duyệt giá dự toán cũng như quá trình giám sát hồ sơ mời thầu.

Hiến kế bịt kẽ hở "quá tải năng lực" bằng công nghệ

Từ cảnh báo về việc Công ty Xây lắp điện 689 (với quy mô nhân sự đăng ký mỏng) nhưng liên tiếp trúng thầu dồn dập các công trình xây lắp lớn trong thời gian ngắn tại TP Đồng Nai, bài toán về kiểm soát năng lực thực tế đang trở nên cấp bách.

Phân tích dưới góc độ pháp lý và quản lý hệ thống, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) đề xuất một giải pháp công nghệ sắc bén: Mã hóa định danh nhân sự và thiết bị chủ yếu. Theo đó, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cần sớm tự động hóa tính năng "khóa cứng" mã số BHXH của nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật) và số khung/biển kiểm soát của thiết bị thi công chủ yếu khi các mã này đang được khai báo thực hiện tại một hợp đồng xây lắp khác chưa nghiệm thu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh, nếu nhà thầu cố tình khai báo trùng lặp thông tin để tham dự gói thầu mới, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo đỏ cho chủ đầu tư và đơn vị thẩm định biết để loại bỏ ngay từ vòng rà soát hồ sơ. Điều này giúp tránh việc phê duyệt cảm tính hoặc bỏ lọt rủi ro quá tải, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Việc siết chặt kỷ cương đầu tư công trên địa bàn TP Đồng Nai đòi hỏi mọi nguồn lực ngân sách nhà nước phải được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt, theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg, người đứng đầu Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để xảy ra tình trạng đấu thầu hình thức, vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh. Những dấu hỏi về tính minh bạch tại dự án đường nối Huỳnh Văn Nghệ đang chờ đợi sự vào cuộc kiểm tra, rà soát từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.