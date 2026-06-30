TP HCM: Liên danh Quang Minh - Innocons trúng gói thầu xây lắp tại Đông Hưng Thuận

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/06/2026, Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) Nguyễn Văn Chương đã ký Quyết định số 27/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Đơn vị trúng thầu được xướng tên là Liên danh Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quang Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Innocons.

Quyết định số 27/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tiết kiệm xấp xỉ 21,9 triệu đồng tại gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng

Gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu. Theo Quyết định số 07/QĐ-QLDA ban hành ngày 10/06/2026, gói thầu có giá dự toán là 4.374.439.699 đồng. Phương thức áp dụng là một giai đoạn một túi hồ sơ, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu quốc gia.

Dữ liệu cho thấy, thông báo mời thầu (Mã TBMT: IB2600285560) chính thức được đăng tải công khai vào lúc 16h45 ngày 12/06/2026 và tiến hành đóng thầu vào lúc 09h00 ngày 23/06/2026. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu. Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09h29 ngày 23/06/2026 thể hiện sự tham gia độc tôn của Liên danh Quang Minh - Innocons với giá dự thầu bằng đúng giá trúng thầu sau này là 4.352.528.673 đồng.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng số 2406-1/2026/BC do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến lập ngày 24/06/2026 kết luận Liên danh Quang Minh - Innocons đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này thuận lợi tiến tới bước đánh giá tài chính và được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói kéo dài trong 90 ngày.

Đáng chú ý, khi đối chiếu giữa giá dự toán ban đầu và giá trúng thầu được phê duyệt, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này là 21.911.026 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương đương xấp xỉ 0,5%, một con số được phân loại ở mức siêu thấp đối với các gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh trên môi trường mạng.

Dấu ấn của Quang Minh và Innocons tại các dự án đầu tư công

Khảo sát lịch sử hoạt động của các thành viên trong liên danh trúng thầu cho thấy cả hai đều là những doanh nghiệp quen mặt tại các dự án đầu tư công trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển Đô thị Quang Minh (MSDN: vn0311426827), có địa chỉ trụ sở tại số 11 Đường Số 4, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, TP HCM do bà Phùng Thị Thúy Phương làm người đại diện pháp luật. Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy Quang Minh từng tham gia 7 gói thầu, trúng 3 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu độc lập và liên danh của doanh nghiệp này đạt 7.364.980.535 đồng. Trong đó, có thể kể đến gói thầu thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên làm chủ đầu tư với giá trị hơn 2,5 tỷ đồng

Thành viên còn lại, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Innocons (MSDN: vn0305121739), có địa chỉ tại số 6/7F Ấp 53, Đường Trần Thị Bốc, Xã Đông Thạnh, TP HCM, do ông Trần Quốc Việt làm đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 11 gói thầu, trúng 8 gói và trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu của Innocons lên tới 80.538.063.483 đồng. Các gói thầu lớn mang đậm dấu ấn của Innocons bao gồm Gói thầu Xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Chánh mời thầu với giá trị hơn 43,5 tỷ đồng, hay các gói thầu thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hóc Môn có tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Việc một gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, vốn được thiết kế để tăng cường tính đối kháng trên thị trường, lại chỉ thu hút được một liên danh tham dự đã phản ánh phần nào mức độ quan tâm của các doanh nghiệp xây lắp đối với dự án. Dù quy trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trực tiếp đã dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu qua mạng, đặc biệt là chào hàng cạnh tranh, là tạo ra một môi trường mở để các nhà thầu cọ xát, đưa ra mức giá và giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho chủ đầu tư. Khi một gói thầu chỉ ghi nhận một hồ sơ tham dự, tính cạnh tranh thực chất đã không còn. Dù chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình pháp luật khi phê duyệt trúng thầu, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách nhà nước là không đáng kể, minh chứng rõ nhất là tỷ lệ tiết kiệm chỉ xoay quanh mức 0,5% tại dự án này".

Chuyên gia Vũ cũng nhấn mạnh thêm "Để khắc phục tình trạng một mình một ngựa trong đấu thầu, các chủ đầu tư cần chủ động mở rộng kênh thông tin, thiết lập hồ sơ mời thầu với các tiêu chí thực sự khách quan, loại bỏ hoàn toàn các rào cản kỹ thuật không cần thiết nhằm khích lệ sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm từ 3% đến 6% trở lên".

Đồng thuận với góc nhìn trên, theo Luật sư Nguyễn Thị Hương "Pháp luật đấu thầu hiện hành cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống và tiếp tục mở thầu khi chỉ có một nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước, người đứng đầu cơ quan phê duyệt và đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu cần phải chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ quy trình. Tính minh bạch và công bằng chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi kèm với hiệu quả kinh tế. Một gói thầu không có sự cạnh tranh sẽ triệt tiêu động lực tối ưu hóa chi phí đầu tư công".