Tây Ninh: Gói thầu gần 14,73 tỷ xây Trường MN Vĩnh Thạnh, 1 nhà thầu nộp hồ sơ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Trường Mầm non Vĩnh Thạnh được UBND xã Tân Hưng phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 với tổng mức đầu tư 17,979 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm mục tiêu xây dựng mới các phòng học và phòng chức năng, tạo không gian dạy và học hiện đại, đáp ứng cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi cho học sinh.

Việc hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, an toàn và bền vững là tiền đề quan trọng để hướng đến công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, mang đến một diện mạo khang trang, chân thực và chuẩn mực cho cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương.

Gói thầu xây lắp chính mang tên "Trường MN Vĩnh Thạnh" do Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng làm chủ đầu tư, có mức giá được phê duyệt là 14,729 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Quy mô kỹ thuật và yêu cầu thi công của gói thầu

Khối lượng công việc của dự án tập trung vào hai hạng mục chính là Điểm trường Mầm non Vĩnh Thạnh và Điểm trường Mầm non Vĩnh Lợi (cũ) trên địa bàn xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Tại Điểm trường Mầm non Vĩnh Thạnh, nhà thầu trúng thầu sẽ chịu trách nhiệm thi công dãy 06 phòng học và 02 phòng chức năng xây mới hoàn toàn. Khung toàn bộ công trình sử dụng bê tông cốt thép, móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép mác 250 vững chắc.

Các tiêu chuẩn vật liệu được quy định chi tiết: nền phòng và hành lang lát gạch ceramic 500x500, cửa đi và cửa sổ sử dụng nhôm Xinfa hệ 55 có khung bảo vệ sắt sơn tĩnh điện, trần tấm Durafex 600x600 dày 4,5mm. Hạng mục này còn bao gồm việc cải tạo toàn diện khu vực bếp ăn, đục bỏ gạch ốp hiện hữu để trát mới và ốp gạch ceramic, làm mới hệ thống điện nước, cùng với việc xây dựng mới sân khấu đấu nối trước khu sảnh hành lang.

Đặc biệt, dự án chú trọng trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ, bao gồm hồ nước chữa cháy và phòng bơm diện tích 18m2, hệ thống báo cháy tự động trang bị tủ trung tâm quản lý tất cả các đầu báo khói, báo nhiệt, và hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường.

Tại Điểm trường Mầm non Vĩnh Lợi (cũ), công việc chủ yếu là cải tạo 02 phòng học và các phòng chức năng. Các hạng mục bao gồm tháo dỡ gạch nền hiện trạng để đổ bê tông đá và lát gạch mới, cạo sơn tường cũ để sơn mới 03 lớp, chống thấm toàn bộ sàn mái và ô văng, đồng thời làm mới hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, đèn, quạt và wifi. Ngoài ra, nhà thầu còn phải xây dựng mái che di động, lát gạch sân đường diện tích 1.500m2 và cải tạo toàn bộ hệ thống hàng rào song sắt. Thời gian thực hiện cho toàn bộ khối lượng công việc đồ sộ này là 300 ngày.

Cục diện cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:16 ngày 25/06/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận cục diện cạnh tranh tại gói thầu này. Cụ thể, chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường.

Doanh nghiệp này đưa ra mức giá dự thầu là 13,919 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu được nhà thầu đề xuất là 300 ngày, hoàn toàn khớp với quỹ thời gian yêu cầu của E-HSMT. Hồ sơ cũng ghi nhận nhà thầu đã thực hiện bảo đảm dự thầu bằng hình thức hợp lệ với số tiền 220 triệu đồng, thời gian hiệu lực kéo dài 150 ngày.

Nguồn: MSC

Với mức giá chào thầu 13,919 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước đạt mức 5,49%, tương đương số tiền giảm trừ tuyệt đối là 809,412 tỷ đồng so với giá gói thầu được duyệt. Đây là một con số tiết kiệm ấn tượng đối với một gói thầu xây lắp công trình giáo dục.

Dấu ấn năng lực của Công ty Minh Cường tại Tây Ninh

Về hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường có mã số doanh nghiệp 1101939119, đăng ký trụ sở hoạt động tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Trần Thanh Phương Nghi.

Dữ liệu thống kê khách quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, đơn vị này là một nhà thầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp. Công ty Minh Cường đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu trên toàn quốc, trong đó ghi nhận thành tích trúng 18 gói, trượt 12 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Đặc biệt, thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này chính là địa bàn tỉnh Tây Ninh với 31 lần tham gia dự thầu và đã trúng thầu 17 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 111,374 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 35,841 tỷ đồng, và trong vai trò liên danh đạt mức 75,532 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong tháng 4 và tháng 5/2026, Công ty Minh Cường đã liên tiếp trúng các gói thầu thi công hạ tầng giao thông tại các xã thuộc tỉnh Tây Ninh, như gói thầu Nâng cấp láng nhựa đường KT8 (giá trị hơn 4,6 tỷ đồng) và gói thầu Nâng cấp láng nhựa bờ Đông kênh Cà Na (giá trị hơn 4 tỷ đồng).

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả đấu thầu

Đánh giá về cục diện gói thầu Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, việc một gói thầu xây lắp dân dụng có giá trị xấp xỉ 15 tỷ đồng nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham dự là hiện tượng thường gặp trong hoạt động đầu tư công hiện nay. Yếu tố này xuất phát từ thực tế thị trường, các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của công trình giáo dục, cũng như vị trí địa lý thi công tại địa phương.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích, điểm nổi bật nhất của gói thầu này không nằm ở số lượng nhà thầu tham gia, mà nằm ở mức giá chào thầu. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,49% (hơn 800 triệu đồng) do Công ty Minh Cường đề xuất là một tỷ lệ tốt, đáp ứng trực tiếp định hướng quản lý ngân sách chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Nếu Công ty TNHH Phát triển Giao thông Minh Cường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và giải pháp kỹ thuật theo đúng hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý vững chắc để phê duyệt kết quả trúng thầu. Việc lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực với mức giá tiết kiệm tốt sẽ bảo đảm tiến độ xây dựng trường học, sớm đưa cơ sở giáo dục vào phục vụ cộng đồng.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu đang diễn ra nghiêm ngặt. Quyết định phê duyệt cuối cùng phụ thuộc vào kết quả chấm thầu khách quan, minh bạch của Ban Quản lý dự án xã Tân Hưng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.