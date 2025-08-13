TP HCM cải tạo 4,3km bờ bắc Kênh Đôi, vốn hơn 7.300 tỷ đồng

Dự án dài hơn 4,3 km, gồm các hạng mục cầu, đường, và bến thủy nội địa nhằm nâng cao cảnh quan và kết nối vùng.

Sáng 13/8, tại phường Chánh Hưng và phường Phú Định (TP HCM) tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo bờ bắc Kênh Đôi. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai giai đoạn 2023-2028. Đây là dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án có chiều dài hơn 4,3km, bao gồm kè bờ bắc Kênh Đôi, nạo vét một phần lòng sông, mở rộng đường Hoài Thanh và đường Nguyễn Duy theo quy hoạch 20m, xây dựng tuyến Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y theo quy hoạch 16m, xây mới cầu Hiệp Ân 2, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật gồm thoát nước, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và một bến thủy nội địa phục vụ hành khách.

Phối cảnh dự án. Ảnh: BTC

Công trình chia thành 03 gói thầu. Trong đó, gói số 2 (từ Km1+960 đến Km2+280) gồm hạng mục cầu Hiệp Ân 2 đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và triển khai thi công. Gói số 1 và số 3 đang thẩm định thiết kế bản vẽ, dự kiến khởi công vào tháng 10/2025.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng 1.605 trường hợp với diện tích khoảng 5,85ha, gồm 799 trường hợp tại phường Chánh Hưng và 806 trường hợp tại phường Phú Định. Hiện đã có 1.272 trường hợp đồng ý phương án bồi thường, 387 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Dự án bố trí tái định cư cho 162 trường hợp tại các chung cư 481 Ba Đình, 2226 Ngọc Long và 35 Hồ Ngọc Lãm.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, Kênh Đôi là tuyến thủy quan trọng kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây, đồng thời mang giá trị lịch sử và cảnh quan. Nhiều năm qua, khu vực này đối mặt ô nhiễm, ngập úng, hạ tầng xuống cấp, nên việc khởi công là bước đi quan trọng trong kế hoạch chỉnh trang đô thị đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và minh bạch; chính quyền địa phương cần đẩy nhanh bồi thường, tái định cư, đồng thời vận động người dân đồng thuận.

Khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm, cải thiện thoát nước, chống ngập, khôi phục cảnh quan “trên bến dưới thuyền” và tạo động lực phát triển kinh tế – du lịch cho khu vực.