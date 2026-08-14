Ngứa da, mệt mỏi, người phụ nữ 57 tuổi phát hiện bệnh gan tự miễn hiếm gặp

Không chỉ nghĩ đến gan nhiễm mỡ hay viêm gan virus, bác sĩ thực hiện xét nghiệm miễn dịch chuyên sâu và tìm ra căn nguyên bất ngờ.

Tăng men gan nhưng bilirubin vẫn bình thường

Khoa Nội Tiêu hóa – Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa chẩn đoán và điều trị một trường hợp viêm đường mật ứ mật nguyên phát (PBC) ở bệnh nhân L., 57 tuổi, Hóc Môn.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng ngứa da kéo dài, mệt mỏi, biếng ăn. Cho rằng đây chỉ là những triệu chứng thông thường, bà tự mua thuốc giảm ngứa sử dụng nhưng không cải thiện. Sau đó, người bệnh đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận AST và ALT tăng mức độ vừa. Đáng chú ý, GGT tăng rất cao, lên tới 913 U/L, trong khi ALP ở mức 257 U/L. Bilirubin vẫn trong giới hạn bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ loại trừ tình trạng tắc nghẽn đường mật trong và ngoài gan. Trước tình trạng tăng men gan kéo dài, ê-kíp tiếp tục tìm kiếm các nguyên nhân khác thay vì chỉ tập trung vào những bệnh lý gan thường gặp.

Người bệnh được chỉ định thực hiện các xét nghiệm miễn dịch chuyên sâu gồm AMA, ANA, ASMA, anti-LKM1 và IgG. Kết quả cho thấy AMA dương tính và ANA dương tính, cùng các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, giúp bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm đường mật ứ mật nguyên phát (PBC).

Đây là bệnh gan mạn tính có cơ chế tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công các ống mật nhỏ trong gan, gây ứ mật kéo dài và tổn thương gan.

Không nên chỉ tìm nguyên nhân phổ biến

BS.CKII. Đào Thanh Hiệp, Khoa Nội Tiêu hóa – Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM cho biết, PBC thuộc nhóm bệnh gan hiếm gặp. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trung niên nhưng triệu chứng ban đầu có thể khá mơ hồ, phổ biến là mệt mỏi kéo dài, ngứa da, vàng da hoặc tăng phosphatase kiềm (ALP).

Theo các thống kê quốc tế được bệnh viện cung cấp, tỷ lệ hiện mắc PBC trên toàn cầu khoảng 18 trường hợp/100.000 dân, tương đương khoảng 1 người mắc trong mỗi 5.500 người.

Điểm đáng chú ý ở trường hợp này là quá trình tìm đúng căn nguyên gây tăng men gan. Trong thực tế, khi phát hiện men gan tăng, các nguyên nhân thường được xem xét trước gồm gan nhiễm mỡ, viêm gan virus B, viêm gan virus C hoặc tác dụng của thuốc.

Tuy nhiên, nếu tình trạng bất thường kéo dài mà chưa xác định được nguyên nhân, người bệnh cần được đánh giá chuyên sâu. Việc bỏ sót PBC có thể khiến tổn thương gan âm thầm tiến triển trong nhiều năm.

Ngay sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân được điều trị bằng acid ursodeoxycholic (UDCA), đồng thời được tư vấn thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt để đánh giá giai đoạn bệnh và tầm soát những bệnh lý liên quan.

Sau một tuần điều trị, người bệnh ăn ngon miệng hơn, giảm ngứa và giảm mệt mỏi. Các chỉ số AST, ALT giảm; đặc biệt GGT và ALP giảm đáng kể. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa và theo dõi đáp ứng định kỳ.

Bệnh nhân sau 1 tuần điều trị đã giảm mệt mỏi - Ảnh BVCC

BS.CKII. Đào Thanh Hiệp cho biết, nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, PBC có thể tiến triển gây xơ hóa và tổn thương nhu mô gan, dẫn đến xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa và suy gan. Người bệnh cũng có thể gặp các biến chứng ngoài gan như loãng xương, rối loạn lipid máu và tăng nguy cơ ung thư gan.

Khi nào cần lưu ý tăng men gan? - Men gan tăng kéo dài hoặc tái diễn cần được tìm nguyên nhân, không chỉ điều trị triệu chứng. - Ngứa da kéo dài, mệt mỏi, vàng da hoặc bất thường ALP cần được đánh giá bệnh lý đường mật – gan. - Không tự dùng thuốc, thuốc nam, thuốc bắc hoặc thực phẩm chức năng để “hạ men gan”. - Người bệnh cần tuân thủ lịch xét nghiệm và theo dõi chuyên khoa nếu được chẩn đoán bệnh gan mạn tính.

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