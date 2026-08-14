Tưởng con rối loạn tiêu hóa, mẹ bàng hoàng khi con bị lồng ruột

Bé trai 18 tháng tuổi đau bụng, nôn trớ nhưng chưa đi ngoài ra máu. Siêu âm phát hiện lồng ruột cấp tính ở giờ thứ 15.

Đau bụng quấy khóc không ngờ lồng ruột

Bệnh nhi L.H.Đ. (18 tháng tuổi, Phú Thọ) được gia đình đưa đến Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc trong tình trạng đau bụng, quấy khóc từng cơn dữ dội.

Theo người mẹ, từ đêm trước ngày nhập viện, trẻ xuất hiện những cơn đau bụng bất thường. Mỗi lần đau, bé khóc thét, ưỡn người, kèm nôn trớ liên tục. Hễ ăn vào, trẻ lại nôn ra thức ăn và dịch tiêu hóa.

Nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường, gia đình tự mua men tiêu hóa cho trẻ uống. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Đến trưa hôm sau, khi các cơn đau xuất hiện dồn dập, trẻ mệt mỏi hơn, gia đình mới đưa bé đi khám.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một khối bất thường ở vùng hạ sườn phải dù bụng trẻ vẫn mềm, chưa có phản ứng thành bụng. Bác sĩ lập tức chỉ định siêu âm và chụp X-quang ổ bụng.

Bác sĩ siêu âm cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Kết quả X-quang chưa ghi nhận quai ruột giãn, mức nước - hơi hay liềm khí dưới hoành. Trong khi đó, siêu âm phát hiện rõ khối lồng ruột ở vùng hạ sườn phải, đường kính ngang khoảng 29 mm, kéo dài 43 mm. Bên trong khối lồng có hạch mạc treo kích thước 7,5 x 4 mm, chưa thấy dịch tự do trong khối lồng hoặc ổ bụng. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị lồng ruột cấp tính chưa có biến chứng, ở giờ thứ 15.

Ngay sau đó, gia đình được tư vấn và bệnh nhi được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tháo lồng. Tại đây, trẻ được bơm hơi tháo lồng ngay khi tiếp nhận. Thủ thuật diễn ra thuận lợi. Sau 24 giờ, kiểm tra cho thấy khối lồng đã hoàn toàn mất, lưu thông tiêu hóa phục hồi tốt và trẻ được xuất viện an toàn.

Lồng ruột: Cấp cứu ngoại khoa không thể chờ đợi

BSCKI. Mai Thanh Huyền, Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc cho biết, lồng ruột xảy ra khi một đoạn ruột chui vào lòng đoạn ruột kế cận. Đây là một trong những cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở trẻ em, đặc biệt ở nhóm dưới 2 tuổi.

Khoảng 90 - 95% trường hợp lồng ruột ở trẻ em là nguyên phát, không xác định được nguyên nhân thực thể; 5 - 10% là thứ phát do các bất thường hoặc tổn thương thực thể như túi thừa Meckel, nang ruột đôi, polyp hoặc khối u ruột. Lồng ruột hồi - đại tràng là thể thường gặp nhất, chiếm khoảng 85% tổng số trường hợp.

Hình ảnh lồng ruột minh họa - BVCC

Điều đáng lưu ý là bệnh có thể diễn tiến nhanh. Trong 24 giờ đầu, đoạn ruột bị lồng bắt đầu phù nề, sung huyết và xuất huyết. Từ 24 - 48 giờ, tình trạng tổn thương tuần hoàn trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu kéo dài trên 48 giờ, đoạn ruột có nguy cơ nhồi máu, hoại tử, thủng ruột, gây viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.

Vì vậy, trẻ càng được phát hiện và điều trị sớm, khả năng tháo lồng thành công bằng phương pháp không phẫu thuật càng cao.

Theo BSCKI Mai Thanh Huyền, các triệu chứng ban đầu của lồng ruột có thể dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày ruột hoặc hội chứng lỵ.

Siêu âm ổ bụng giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán lồng ruột ở trẻ. Hình ảnh đặc trưng thường được mô tả dưới dạng “hình bia bắn” trên mặt cắt ngang hoặc “bánh mì kẹp” trên mặt cắt dọc.

Siêu âm Doppler màu còn giúp đánh giá tín hiệu mạch máu tại khối lồng, từ đó hỗ trợ bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương và khả năng tháo lồng bảo tồn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau chữa trị - Ảnh BVCC

Khi nào cần đưa trẻ đi khám ngay? - Đột ngột đau bụng từng cơn, khóc thét, co chân hoặc ưỡn người. - Nôn trớ, đặc biệt nôn xuất hiện sau các cơn đau bụng. - Trẻ bỏ bú, bỏ ăn, mệt bất thường. - Đi ngoài phân có nhầy hoặc máu. - Sờ thấy khối bất thường ở bụng. - Các cơn đau lặp lại hoặc diễn tiến nặng hơn.

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