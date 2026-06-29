TP Đồng Nai: Lộ diện bức tranh tiết kiệm thấp tại các gói thầu của Xây dựng Thịnh Hoàng Phát [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thông qua hệ thống dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đang nổi lên là một trong những nhà thầu có mật độ tham gia và tỷ lệ trúng thầu vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 87 gói thầu. Trong đó, đơn vị đã xuất sắc trúng tới 67 gói, trượt 5 gói, 12 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đã trúng (bao gồm cả tư cách dự thầu độc lập và liên danh) đạt con số hơn 265.839.161.843 đồng. Tuy nhiên, khi đi sâu bóc tách hồ sơ từng dự án, bức tranh đấu thầu không chỉ lấp lánh những con số trúng thầu trăm tỷ, mà còn hiển hiện một bài toán hóc búa về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thực chất.

Thống lĩnh "sân nhà" TP Đồng Nai với những con số trúng thầu áp đảo

Địa bàn hoạt động mang lại nguồn doanh thu lớn nhất, đồng thời cũng là "sân nhà" vững chắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát chính là TP Đồng Nai. Kể từ khi Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô các dự án đầu tư công tại đây không ngừng được mở rộng. Nắm bắt cơ hội này, nhà thầu đã tham gia tới 69 gói thầu trên địa bàn Thành phố, xuất sắc trúng thầu 50 gói với tổng giá trị hơn 217.624.312.959 đồng. Sự áp đảo tại sân nhà cho thấy năng lực dự thầu đáng gờm của đơn vị.

Thế nhưng, sự vượt trội về số lượng gói thầu lại tỷ lệ nghịch với số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước. Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu chỉ ra, tỷ lệ trúng thầu trung bình so với giá dự toán của đơn vị này lên tới 98,98%, tương đương mức tiết kiệm bình quân chỉ khoảng 1,02%. Hồ sơ hàng loạt gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia cho thấy một hiện tượng lặp lại có tính hệ thống: trúng thầu liên tiếp, đánh bại mọi tiêu chí khắt khe nhưng tỷ lệ giảm giá so với dự toán lại cực kỳ hạn chế.

Điển hình nhất phải kể đến mối quan hệ đối tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát và đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư Tân Việt thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với hiệu quả tiết kiệm thầu công ở mức siêu thấp.

Dữ liệu trích xuất lịch sử đấu thầu cho thấy, với vai trò là Bên mời thầu (đơn vị tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu), Tân Việt ghi nhận lịch sử nhà thầu Thịnh Hoàng Phát đã tham gia tổng cộng 24 gói thầu và giành chiến thắng áp đảo tại 24 gói. Trong số các gói thầu tham dự này, nhà thầu chính hoàn toàn không trượt bất kỳ gói thầu nào.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của Thịnh Hoàng Phát tại các gói thầu do Tân Việt trực tiếp làm bên mời thầu đạt mức rất lớn là 90.180.259.071 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá gói thầu (giá dự toán) tại các dự án này lên tới 99,48%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình thông qua công tác tổ chức đấu thầu của đơn vị tư vấn này chỉ đạt mức danh nghĩa thấp là 0,56%.

Tình trạng trúng thầu sát giá trần càng được khắc họa sắc nét hơn tại các gói thầu do Thi hành án dân sự TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Nhà thầu này tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói với tổng giá trị 4.405.833.938 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán cán mốc 99,87%, tương đương mức tiết kiệm thấp chỉ 0,13%. Ở mức tiết kiệm này, công tác tổ chức đấu thầu qua mạng cần được đánh giá lại về việc tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự để tối ưu hóa nguồn vốn công.

Lộ diện tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" tại các dự án trọng điểm năm 2026

Bước sang giai đoạn năm 2026, kịch bản trúng thầu sát nút vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Nổi cộm là hai gói thầu xây lắp trọng điểm được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng tại TP Đồng Nai.

Thứ nhất, tại Gói thầu số 07 (Xây dựng) thuộc Dự án Cải tạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP Đồng Nai (Mã TBMT: IB2600133595). Gói thầu này có giá dự toán là 6.793.904.355 đồng. Tại thời điểm đóng thầu, hệ thống ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát là nhà thầu "một mình một ngựa" tham gia dự thầu. Kết quả, theo Quyết định số 161/QĐ-TTHLTĐTT ngày 21/04/2026, đơn vị này nghiễm nhiên trúng thầu độc lập với giá 6.789.140.000 đồng. Làm một phép tính số học đơn giản, với gói thầu quy mô gần 6,8 tỷ đồng, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được đúng 4.764.355 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp ở mức ~0,07%.

Nguồn MSC

Bên cạnh con số tiết kiệm "nhỏ giọt", hồ sơ gói thầu này còn bộc lộ những dấu hiệu bất thường về công tác hành chính cần làm rõ. Cụ thể, tại Quyết định số 96/QĐ-TTHLTĐTT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần tiêu đề ghi nhận thời gian ký là "ngày 25 tháng 3 năm 2025". Tuy nhiên, văn bản này lại căn cứ vào Quyết định số 999/QĐ-UBND ký ngày "24/03/2026". Sự chênh lệch lùi thời gian lên tới 366 ngày được xác định là "lỗi đánh máy" trên văn bản gốc. Dù có thể chỉ là lỗi sơ suất kỹ thuật hành chính, song nó đặt ra câu hỏi về tính cẩn trọng, chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong quản lý hồ sơ pháp lý dự án sử dụng vốn công.

Thứ hai, tại Gói thầu số 06 (Xây dựng) thuộc Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Lý Tự Trọng (Mã TBMT: IB2600238167). Gói thầu có giá dự toán là 2.168.441.418 đồng. Lần này, mức độ cạnh tranh được ghi nhận trên hệ thống khi có 2 nhà thầu nộp hồ sơ. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Hoàng Nhung đã chào giá 2.160.000.000 đồng, thấp hơn mức giá của Xây dựng Thịnh Hoàng Phát (2.164.104.463 đồng). Tuy nhiên, kịch bản trúng thầu đã ngã ngũ ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ khi nhà thầu Hoàng Nhung mắc một lỗi kỹ thuật sơ đẳng: thiết lập mật khẩu khóa file dự thầu, dẫn đến việc bị loại trực tiếp.

Nguồn MSC

Sự cố kỹ thuật của đối thủ vô hình trung biến Gói thầu số 06 thành "sân chơi" độc tôn của Xây dựng Thịnh Hoàng Phát. Đơn vị này được phê duyệt trúng thầu với giá 2.164.104.000 đồng vào ngày 15/06/2026. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 4.337.418 đồng, tương đương tỷ lệ ~0,20%.

Bài toán hiệu quả vốn và góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Tổng giá trị ngân sách tiết kiệm được qua đấu thầu rộng rãi của cả hai gói thầu trọng điểm kể trên chỉ nhỉnh hơn 9,1 triệu đồng trên tổng quy mô dự toán hơn 8,9 tỷ đồng. Dù bức tranh tổng thể tại các chủ đầu tư quen thuộc nhuốm màu tiết kiệm siêu thấp, song hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát vẫn từng ghi nhận điểm sáng. Cụ thể, tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai làm chủ đầu tư, nhà thầu đã trúng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,94%. Sự đối lập gay gắt giữa con số 3,94% và mức 0,07% - 0,20% ở các chủ đầu tư khác nhau đã phản ánh rõ rệt mức độ hiệu quả của việc quản trị đấu thầu và thu hút tính cạnh tranh.

Bình luận về thực trạng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích chuyên sâu: "Bản chất của hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi dữ liệu thực tế cho thấy một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu hàng tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ xoay quanh mức dưới 1%, thậm chí 0,07%, các cơ quan chức năng hoàn toàn có cơ sở để đặt dấu hỏi về khâu lập dự toán và xây dựng hồ sơ mời thầu. Đây là những dấu hiệu bất thường về mặt số liệu cần được kiểm tra, làm rõ. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần phải được kích hoạt để chứng minh tính minh bạch của dự án, tránh để lọt các rủi ro thất thoát ngân sách."

Từ những dữ liệu hiện hữu trên Mạng đấu thầu quốc gia, dư luận hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một cuộc rà soát toàn diện từ các cơ quan quản lý đối với chất lượng hồ sơ dự thầu và sự công tâm trong khâu chấm thầu tại các dự án mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đã góp mặt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Xây dựng Thịnh Hoàng Phát: Vai trò của chủ đầu tư khi nhà thầu trúng sát giá