TP Đồng Nai: Công ty Hoàng Đăng trúng thầu trăm tỷ, ngân sách tiết kiệm siêu thấp [Kỳ 1]

Nắm trong tay hàng chục gói thầu tại TP Đồng Nai với tổng giá trị hơn 138 tỷ đồng, thế nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại các gói thầu của Công ty Hoàng Đăng lại ở mức rất thấp dưới 0,5%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng, mã số thuế 3603530972, đang nổi lên như một nhà thầu quen mặt, liên tiếp được xướng tên trúng nhiều gói thầu xây lắp và cung cấp vật tư công trên địa bàn TP Đồng Nai. Dữ liệu lịch sử hệ thống đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu, trong đó giành chiến thắng tới 32 gói thầu, đạt một tỷ lệ trúng thầu cao.

Đáng chú ý, 100% các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu đều nằm tập trung tại địa bàn hành chính của TP Đồng Nai, mang về tổng giá trị trúng thầu tính cả liên danh lên tới hơn 138 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này tiếp tục duy trì tần suất xuất hiện dày đặc tại hàng loạt dự án đầu tư công của địa phương, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động xây lắp cơ sở.

Tuy nhiên, đằng sau bề dày thành tích trúng thầu trăm tỷ của một doanh nghiệp được xếp hạng quy mô siêu nhỏ này, một con số khác lại khiến dư luận không khỏi băn khoăn là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu.

Việc tổ chức đấu thầu qua mạng vốn được pháp luật quy định nhằm mục đích tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch, qua đó lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực với mức giá cạnh tranh nhất, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Thế nhưng, tại các gói thầu do Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng trúng thầu, kịch bản trúng thầu sát giá dự toán, tiết kiệm siêu thấp lại liên tục lặp lại một cách hệ thống, đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế.

Điển hình cho kịch bản tiết kiệm nhỏ giọt này là Gói thầu số 05 (Xây dựng): Thi công xây dựng tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt do Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa, TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đây là một gói thầu có quy mô vốn tương đối lớn đối với cấp cơ sở, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mục tiêu của đấu thầu rộng rãi là thu hút tối đa các nhà thầu trên toàn quốc tham gia cạnh tranh về giá và kỹ thuật. Thế nhưng, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 224/QĐ-VP ngày 30/06/2026 do ông Dương Minh Sang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa ký, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng là đơn vị được lựa chọn.

Quyết định 224/QĐ-VP ngày 30/06/2026. Nguồn MSC

Giá dự toán của gói thầu được duyệt là 10.750.953.610 đồng, trong khi đó giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 10.743.304.904 đồng. Như vậy, đối với một gói thầu giao thông quy mô gần 11 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua quá trình đấu thầu chỉ 7.648.706 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt mức rất thấp là 0,07%.

Đối với một gói thầu đấu thầu rộng rãi, việc con số tiết kiệm chưa đạt nổi một phần mười của 1% là một dấu hiệu bất thường về mặt hiệu quả tài chính, dấy lên nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Kịch bản trúng thầu sát giá tiếp tục diễn ra tại Gói thầu số 1: Xây lắp Trường Mầm non Long Bình, do Trường Mầm non Long Bình, TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Căn cứ Quyết định phê duyệt số 100/QĐ-MNLB ngày 30/06/2026 do bà Nguyễn Thị Hồng Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Bình ký, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng tiếp tục được xướng tên trúng thầu.

Quyết định phê duyệt số 100/QĐ-MNLB ngày 30/06/2026. Nguồn MSC

Tại gói thầu này, giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 2.402.346.326 đồng, và giá trúng thầu của nhà thầu Hoàng Đăng là 2.395.218.311 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền ngân sách tiết kiệm được chỉ là 7.128.015 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 0,30%. Đây tiếp tục là một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm xếp vào nhóm siêu thấp dưới 0,5%, cho thấy hiệu quả kinh tế từ công tác mua sắm công tại đơn vị trường học này đã không đạt được như kỳ vọng.

Bức tranh tài chính tại các dự án đấu thầu trên địa bàn TP Đồng Nai càng trở nên đáng suy ngẫm khi đặt trong bối cảnh hành chính quốc gia mới. Từ ngày 30/04/2026, theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, toàn bộ tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn gồm cấp Thành phố và cấp Xã/Phường, loại bỏ hoàn toàn cấp trung gian huyện, thị xã.

Việc tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với việc thẩm quyền phê duyệt, phân bổ và tự chủ ngân sách được giao phó và tập trung lớn hơn rất nhiều cho các chủ đầu tư ở cấp cơ sở như UBND cấp xã, phường hoặc các đơn vị sự nghiệp trường học. Đi kèm với quyền lực và sự tự chủ đó là yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết về trách nhiệm giải trình, năng lực quản lý dự án và khả năng tối ưu hóa hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công. Khi các chủ đầu tư cấp cơ sở liên tục phê duyệt những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, hiệu quả của việc phân cấp quản lý ngân sách sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn.

Bình luận về những con số tiết kiệm siêu thấp nêu trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: Bản chất của hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia là tạo ra một môi trường phẳng, xóa bỏ rào cản địa lý để nhiều nhà thầu cùng tham gia, từ đó kéo giảm giá thành, mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước. Khi hàng loạt gói thầu lớn nhỏ tại một địa phương đều trúng với giá sát sạt, tỷ lệ tiết kiệm chỉ loanh quanh ở mức dưới 0,5%, mục tiêu cốt lõi về hiệu quả kinh tế của quá trình đấu thầu chưa đạt được.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư tại các cơ quan như Văn phòng HĐND và UBND phường Biên Hòa, Trường Mầm non Long Bình trong việc tổ chức lập và thẩm định dự toán có bám sát giá cả thị trường thực tế hay không. Đồng thời, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về việc quá trình thương thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu đã được thực hiện với tinh thần bảo vệ ngân sách nhà nước theo đúng Chỉ thị 12/CT-TTg hay chưa.

Việc dễ dàng chấp nhận các mức giá dự thầu thiếu tính cạnh tranh mà không nỗ lực đàm phán giảm giá có dấu hiệu chưa tuân thủ triệt để định hướng tối ưu hóa vốn đầu tư công của Chính phủ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] : Đấu thầu tại TP Đồng Nai: Dấu hỏi minh bạch khi Công ty Hoàng Đăng vắng bóng đối thủ