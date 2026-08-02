Xã Dầu Tiếng: Gói thầu hơn 15 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu dự

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 137/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình chỉnh trang vỉa hè, đan hố ga các tuyến đường Yết Kiêu, Đồng Khởi, Giải Phóng, Nguyễn Bỉnh Khiêm và các tuyến đường còn lại trung tâm hành chính xã.
Đấu thầu rộng rãi, duy nhất 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu
Gói thầu thi công xây dựng nêu trên mang mã E-TBMT IB2600342949, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600190618. Công trình được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 29/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ ký. Nguồn vốn thực hiện dự án được xác định từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.
Tiếp đó, ngày 30/06/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng ban hành Quyết định số 108/QĐ-BQL phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng ở mức 15.145.914.544 đồng.
Đến ngày 06/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ ký Quyết định số 118/QĐ-BQL phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.
Tuy nhiên, theo biên bản mở thầu ngày 15/07/2026, dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, toàn bộ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Cầu đường Việt Đức Thành - Công ty TNHH Thanh Sơn (gọi tắt là Liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn).
Đến ngày 21/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ đã ký Quyết định số 137/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo đó, Liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn chính thức trúng thầu với giá 15.045.192.302 đồng.
Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán được duyệt 100.722.242 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,67%.
Lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp trong liên danh
Tìm hiểu lịch sử hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu cho thấy những con số đáng chú ý về tỷ lệ trúng thầu và mối quan hệ đối tác tại địa bàn.
Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Cầu đường Việt Đức Thành (mã số doanh nghiệp: 3701791429; địa chỉ trụ sở tại Khu Phố 4B, Xã Dầu Tiếng, TP HCM) do bà Dương Thị Anh làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 07/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 139 gói thầu, trong đó trúng tới 130 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) đạt 370.707.270.832 đồng. (trong đó, với vai trò độc lập là 255.933.252.226 đồng, với vai trò liên danh là 114.774.018.606 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt khoảng 99,11%.
Chỉ tính riêng tháng 7/2026 ngoài gói trúng nêu trên thì Doanh nghiệp Việt Đức Thành còn trúng 2 gói xây lắp trị giá Chi phí xây dựng trị giá hơn 42,5 tỷ đồng tại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh làm chủ đầu tư cũng với vai trò thành viên đứng đầu liên danh.
Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Thanh Sơn (mã số doanh nghiệp: 3700370499; địa chỉ trụ sở tại Khu Phố 2, Xã Dầu Tiếng, TP HCM) do ông Đặng Thanh Đạm làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Doanh nghiệp này từng tham gia 30 gói thầu và trúng 26 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu đạt 137.318.966.396 đồng (trong đó, với vai trò độc lập là 25.792.011.754 đồng, với vai trò liên danh là 111.526.954.642 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 98,31%.
Trong tháng 7 ngoài gói đã trúng liên danh nêu trên thì Công ty Thanh Sơn còn trúng 2 gói xây lắp cũng với vai trò liên danh: Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng trị giá 6.192.925.430 đồng, với vai trò liên danh chính; Gói Chi phí xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh trị giá 19.684.056.913 đồng, với vai trò liên danh phụ.
Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC từng tham gia với vai trò bên mời thầu tại nhiều gói thầu có sự góp mặt của hai doanh nghiệp trong liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn.
Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Cầu đường Việt Đức Thành từng tham gia khoảng 37 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu và trúng tới 35 gói, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 126,67 tỷ đồng. Tương tự, Công ty TNHH Thanh Sơn đã tham gia khoảng 20 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu và trúng 18 gói, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 69,55 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu của cả hai doanh nghiệp tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu đều đạt từ 90% đến 95%.
Các số liệu trên phản ánh lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp, không đồng nghĩa với việc xác định có vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình
Phân tích về hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu xây lắp quy mô hơn 15 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, mặc dù chủ đầu tư được phép quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có một nhà thầu tham dự khiến không hình thành sự cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu. Trong khi đó, giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá dự toán khoảng 0,67%. Do đó, cơ quan quản lý cần rà soát các tiêu chí, điều kiện trong E-HSMT để xác định có hay không các yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng, tránh vi phạm vào các quy định nghiêm cấm tại khoản 3 Điều 44, điểm k khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Cùng chung quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đòi hỏi các chủ đầu tư, bên mời thầu phải nâng cao trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh các doanh nghiệp này tiếp tục tham gia và trúng một số gói thầu xây lắp trên địa bàn, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng. Quá trình triển khai dự án cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm soát chất lượng vật tư, tiến độ thi công nhằm bảo đảm hiệu quả tối đa của dòng vốn đầu tư công
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.