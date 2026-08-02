Xã Dầu Tiếng: Gói thầu hơn 15 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu dự

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi, gói thầu chỉnh trang vỉa hè hơn 15,1 tỷ tại xã Dầu Tiếng chỉ ghi nhận duy nhất Liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn tham dự và trúng thầu, tiết kiệm 0,67%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 137/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình chỉnh trang vỉa hè, đan hố ga các tuyến đường Yết Kiêu, Đồng Khởi, Giải Phóng, Nguyễn Bỉnh Khiêm và các tuyến đường còn lại trung tâm hành chính xã.

Nguồn: MSC

Đấu thầu rộng rãi, duy nhất 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu

Gói thầu thi công xây dựng nêu trên mang mã E-TBMT IB2600342949, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600190618. Công trình được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 29/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ ký. Nguồn vốn thực hiện dự án được xác định từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.

Tiếp đó, ngày 30/06/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng ban hành Quyết định số 108/QĐ-BQL phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng ở mức 15.145.914.544 đồng.

Đến ngày 06/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ ký Quyết định số 118/QĐ-BQL phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Tuy nhiên, theo biên bản mở thầu ngày 15/07/2026, dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, toàn bộ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Cầu đường Việt Đức Thành - Công ty TNHH Thanh Sơn (gọi tắt là Liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn).

Đến ngày 21/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng Trần Khắc Mỹ đã ký Quyết định số 137/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo đó, Liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn chính thức trúng thầu với giá 15.045.192.302 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán được duyệt 100.722.242 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,67%.

Lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp trong liên danh

Tìm hiểu lịch sử hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu cho thấy những con số đáng chú ý về tỷ lệ trúng thầu và mối quan hệ đối tác tại địa bàn.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Cầu đường Việt Đức Thành (mã số doanh nghiệp: 3701791429; địa chỉ trụ sở tại Khu Phố 4B, Xã Dầu Tiếng, TP HCM) do bà Dương Thị Anh làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 07/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 139 gói thầu, trong đó trúng tới 130 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) đạt 370.707.270.832 đồng. (trong đó, với vai trò độc lập là 255.933.252.226 đồng, với vai trò liên danh là 114.774.018.606 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt khoảng 99,11%.

Chỉ tính riêng tháng 7/2026 ngoài gói trúng nêu trên thì Doanh nghiệp Việt Đức Thành còn trúng 2 gói xây lắp trị giá Chi phí xây dựng trị giá hơn 42,5 tỷ đồng tại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh làm chủ đầu tư cũng với vai trò thành viên đứng đầu liên danh.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Thanh Sơn (mã số doanh nghiệp: 3700370499; địa chỉ trụ sở tại Khu Phố 2, Xã Dầu Tiếng, TP HCM) do ông Đặng Thanh Đạm làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Doanh nghiệp này từng tham gia 30 gói thầu và trúng 26 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu đạt 137.318.966.396 đồng (trong đó, với vai trò độc lập là 25.792.011.754 đồng, với vai trò liên danh là 111.526.954.642 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 98,31%.

Trong tháng 7 ngoài gói đã trúng liên danh nêu trên thì Công ty Thanh Sơn còn trúng 2 gói xây lắp cũng với vai trò liên danh: Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dầu Tiếng trị giá 6.192.925.430 đồng, với vai trò liên danh chính; Gói Chi phí xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh trị giá 19.684.056.913 đồng, với vai trò liên danh phụ.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC từng tham gia với vai trò bên mời thầu tại nhiều gói thầu có sự góp mặt của hai doanh nghiệp trong liên danh Việt Đức Thành - Thanh Sơn.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Cầu đường Việt Đức Thành từng tham gia khoảng 37 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu và trúng tới 35 gói, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 126,67 tỷ đồng. Tương tự, Công ty TNHH Thanh Sơn đã tham gia khoảng 20 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu và trúng 18 gói, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 69,55 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu của cả hai doanh nghiệp tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu đều đạt từ 90% đến 95%.

Các số liệu trên phản ánh lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp, không đồng nghĩa với việc xác định có vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Phân tích về hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu xây lắp quy mô hơn 15 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, mặc dù chủ đầu tư được phép quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có một nhà thầu tham dự khiến không hình thành sự cạnh tranh trực tiếp về giá giữa nhiều nhà thầu. Trong khi đó, giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá dự toán khoảng 0,67%. Do đó, cơ quan quản lý cần rà soát các tiêu chí, điều kiện trong E-HSMT để xác định có hay không các yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng, tránh vi phạm vào các quy định nghiêm cấm tại khoản 3 Điều 44, điểm k khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Cùng chung quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đòi hỏi các chủ đầu tư, bên mời thầu phải nâng cao trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh các doanh nghiệp này tiếp tục tham gia và trúng một số gói thầu xây lắp trên địa bàn, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng. Quá trình triển khai dự án cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm soát chất lượng vật tư, tiến độ thi công nhằm bảo đảm hiệu quả tối đa của dòng vốn đầu tư công