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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Trí Nguyên - Long Thuận trúng gói thầu 11 tỷ tại xã An Viễn [Kỳ 1]

TTDVTH xã An Viễn vừa phê duyệt KQLCNT gói thầu xây lắp Trường tiểu học An Viễn hơn 11 tỷ cho Liên danh Trí Nguyên - Long Thuận, tỷ lệ tiết kiệm 0,49 %.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/07/2026, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Thị Lan Anh đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Trường tiểu học An Viễn.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước thời điểm phê duyệt

Trích xuất hồ sơ đấu thầu công khai cho thấy, chỉ khoảng nửa tháng trước khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ngày 13/07/2026, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này.

Theo quyết định điều chỉnh, giá gói thầu từ 8.718.446.000 đồng lên mức 11.291.887.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu được thay đổi từ ‘Chào hàng cạnh tranh’ sang ‘Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một liên danh dự thầu

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đến thời điểm đóng thầu ngày 27/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Liên danh Gói thầu số 15 - Trường tiểu học An Viễn (được hợp thành bởi Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên và Công ty TNHH MTV XDPT Long Thuận) nộp hồ sơ.

Tại Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH ngày 29/07/2026, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn đã phê duyệt cho Liên danh Gói thầu số 15 - Trường tiểu học An Viễn trúng thầu. Giá dự toán của gói thầu là 11.291.887.000 đồng, giá trúng thầu được phê duyệt là 11.235.512.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu 56.375.000 đồng, tương ứng 0,49 %.

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Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực của nhà thầu

Tìm hiểu sâu về hai doanh nghiệp hợp thành liên danh trúng thầu cho thấy đây đều là những nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu trên địa bàn TP Đồng Nai.

Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên (mã số thuế: 3603797221), có địa chỉ trụ sở tại Phường Long Bình, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 62 gói thầu, trong đó trúng 35 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 243.324.357.888 đồng. Đáng chú ý, phần lớn giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đến từ các gói thầu tham gia dưới vai trò liên danh (đạt khoảng 226.698.899.481 đồng).

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV XDPT Long Thuận (mã số thuế: 3600821740), trụ sở đặt tại Xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này cũng đã tham gia 62 gói thầu và ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao, trúng 48 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 237.786.516.345 đồng.

Tại Gói thầu số 15 nêu trên, đơn vị đảm nhận vai trò tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát, và đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Xuân Phú Gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Kỳ 2: Công ty Long Thuận và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại xã An Viễn

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quy trình đấu thầu xây dựng trường học #Chuyển đổi hình thức đấu thầu qua mạng #Tính cạnh tranh trong đấu thầu công trình #Vai trò của liên danh nhà thầu #Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

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Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh phê duyệt gói thầu đường thôn 8A trị giá hơn 7 tỷ đồng cho liên danh duy nhất dự thầu, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 2%.

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Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án được phê duyệt theo Quyết định số 93/QĐ-VP ngày 30/06/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh do Chánh Văn phòng Nguyễn Tất Quyết ký, đăng tải trên hệ thống ngày 03/07/2026 với mã KHLCNT PL2600196675. Đến ngày 07/07/2026, E-TBMT số IB2600346531-00 chính thức được phát hành với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 150 ngày. Đơn vị được giao lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi; đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến trúc 90.

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Đồng Nai: Liên danh Cường Phát trúng gói thầu sửa đường hơn 6,29 tỷ đồng

Liên danh công ty xây dựng Cường Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công cải tạo đường tại xã Thọ Sơn, ghi nhận mức tiết kiệm hơn 96 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Trọng Tuyên vừa ký Quyết định số 331/QĐ-PKT ngày 23/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ ngã 3 bụi tre đi Nhà thờ Tin lành Đăng Blang. Dự án do UBND xã Thọ Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 7.300.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 6.391.266.411 đồng theo Quyết định phê duyệt dự án số 778/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Trần Văn Phương ký ngày 24/06/2026.

Gói thầu số 1 có giá gói thầu là 6.391.266.411 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Liên danh công ty xây dựng Cường Phát (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Phước Thành) với giá trúng thầu là 6.295.030.490 đồng. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

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