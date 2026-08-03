Liên danh Trí Nguyên - Long Thuận trúng gói thầu 11 tỷ tại xã An Viễn [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/07/2026, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Thị Lan Anh đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Trường tiểu học An Viễn.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước thời điểm phê duyệt

Trích xuất hồ sơ đấu thầu công khai cho thấy, chỉ khoảng nửa tháng trước khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ngày 13/07/2026, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này.

Theo quyết định điều chỉnh, giá gói thầu từ 8.718.446.000 đồng lên mức 11.291.887.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu được thay đổi từ ‘Chào hàng cạnh tranh’ sang ‘Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một liên danh dự thầu

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đến thời điểm đóng thầu ngày 27/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Liên danh Gói thầu số 15 - Trường tiểu học An Viễn (được hợp thành bởi Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên và Công ty TNHH MTV XDPT Long Thuận) nộp hồ sơ.

Tại Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH ngày 29/07/2026, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn đã phê duyệt cho Liên danh Gói thầu số 15 - Trường tiểu học An Viễn trúng thầu. Giá dự toán của gói thầu là 11.291.887.000 đồng, giá trúng thầu được phê duyệt là 11.235.512.000 đồng. Số tiền tiết kiệm sau đấu thầu 56.375.000 đồng, tương ứng 0,49 %.

Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực của nhà thầu

Tìm hiểu sâu về hai doanh nghiệp hợp thành liên danh trúng thầu cho thấy đây đều là những nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu trên địa bàn TP Đồng Nai.

Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên (mã số thuế: 3603797221), có địa chỉ trụ sở tại Phường Long Bình, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 62 gói thầu, trong đó trúng 35 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 243.324.357.888 đồng. Đáng chú ý, phần lớn giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đến từ các gói thầu tham gia dưới vai trò liên danh (đạt khoảng 226.698.899.481 đồng).

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV XDPT Long Thuận (mã số thuế: 3600821740), trụ sở đặt tại Xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này cũng đã tham gia 62 gói thầu và ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao, trúng 48 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 237.786.516.345 đồng.

Tại Gói thầu số 15 nêu trên, đơn vị đảm nhận vai trò tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH TM TK XD Hoàng Phát, và đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Xuân Phú Gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Kỳ 2: Công ty Long Thuận và những gói thầu vắng bóng cạnh tranh tại xã An Viễn