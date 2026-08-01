Rạch Kiến: Gói thầu Đường Long Hòa - Long Khê tiết kiệm gần 266 triệu đồng

Gói thầu xây dựng Đường Long Hòa - Long Khê Đoạn 2 trị giá hơn 13,28 tỷ đồng có tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%, khi đối thủ duy nhất bị loại ở bước kỹ thuật.

Mới đây, Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Kết quả ghi nhận Liên danh Đường Long Hòa - Long Khê (Đoạn 2) trúng thầu.

Tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2% tại gói thầu 13,28 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 20/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến Trần Khắc Đại đã ký Quyết định số 268/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng thuộc dự án Đường Long Hòa - Long Khê (Đoạn 2) (mã TBMT: IB2600320891).

Nguồn: MSC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của dự án đã được phê duyệt trước đó theo Quyết định số 193/QĐ-BQLDA ngày 23/06/2026 do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến Phạm Công Trường ký, xác định giá gói thầu xây dựng là 13.283.181.875 đồng (bao gồm chi phí dự phòng xấp xỉ 632,53 triệu đồng). Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã với thời gian thực hiện 150 ngày theo đơn giá cố định.

Theo Quyết định số 268/QĐ-BQLDA, đơn vị trúng thầu là Liên danh Đường Long Hòa - Long Khê (Đoạn 2) với giá trúng thầu 13.017.593.000 đồng. So với giá gói thầu 13.283.181.875 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 265.588.875 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù gói thầu có quy mô hơn 13,28 tỷ đồng và được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, biên bản mở thầu ngày 07/07/2026 ghi nhận hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 196/BCĐGHSDT ngày 16/07/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT lập, đối thủ duy nhất của bên trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng HT Hoàng Bảo (chào giá 13.095.212.521,7057 đồng) đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do nhà thầu HT Hoàng Bảo bị loại là do hồ sơ thiếu hàng loạt nội dung thuyết minh biện pháp kiểm tra, nghiệm thu công tác bó vỉa, bó nền, trải vải địa APT15, thi công móng, trụ BTLT, cần đèn, tủ điện, kéo dây, an toàn giao thông, dọn dẹp mặt bằng và thiếu bản vẽ biện pháp thi công hạng mục điện.

Do thiếu sót tài liệu kỹ thuật của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng HT Hoàng Bảo đã giúp Liên danh Đường Long Hòa - Long Khê (Đoạn 2) trở thành đơn vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được mở hồ sơ tài chính theo quy định.

Dấu ấn trúng thầu của nhà thầu Miền Tây Việt Nam tại địa bàn

Liên danh trúng thầu dự án Đường Long Hòa - Long Khê (Đoạn 2) được hợp thành bởi hai doanh nghiệp: Công ty TNHH Miền Tây Việt Nam (đại diện liên danh chính) và Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng.

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng, Công ty TNHH Miền Tây Việt Nam (Mã số thuế: 1101733693; trụ sở tại 87A, Ấp 8, Xã Cần Đước, Tỉnh Tây Ninh) do Giám đốc Nguyễn Hữu Phúc làm đại diện pháp luật.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Miền Tây Việt Nam đã tham gia 46 gói thầu, trong đó trúng tới 40 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt 79,5 tỷ đồng (trong đó trúng thầu độc lập 58,859 tỷ đồng). Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này đạt mức xấp xỉ 87%.

Địa bàn hoạt động trọng điểm của Công ty TNHH Miền Tây Việt Nam nằm tại tỉnh Tây Ninh với 44 gói thầu từng tham gia. Trong đó, tại Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến, nhà thầu này tham gia 3 gói thầu và trúng 2 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 17,92 tỷ đồng. Tại UBND thị trấn Cần Đước, doanh nghiệp tham gia 8 gói thầu và trúng tuyệt đối 8/8 gói với tổng giá trị xấp xỉ 7,10 tỷ đồng.

Đối tác trong liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng (Mã số thuế: 0313943348; trụ sở tại 42A Đường Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc, TP HCM) do Giám đốc Phạm Xuân Yên làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này từng tham gia 73 gói thầu, trúng 36 gói với tổng giá trị trúng thầu 215,995 tỷ đồng (trong đó, với vai trò độc lập khoảng 70,04 tỷ đồng, với vai trò liên danh 145,955 tỷ đồng)

Yêu cầu về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Bình luận về bối cảnh đấu thầu tại gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đánh giá, đối với các dự án hạ tầng giao thông cấp xã sử dụng vốn ngân sách, mục tiêu tối thượng của đấu thầu rộng rãi qua mạng là tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng nhằm chọn ra nhà thầu tối ưu về kỹ thuật và tiết giảm chi phí đầu tư theo đúng định hướng tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu. Khi một gói thầu trị giá hơn 13,28 tỷ đồng chỉ thu hút hai nhà thầu tham dự, trong đó một đơn vị nhanh chóng bị loại do vướng những lỗi thiếu bản vẽ, thuyết minh kỹ thuật sơ đẳng, tính cạnh tranh đối kháng về giá sẽ bị triệt tiêu đáng kể.

Dưới góc độ rủi ro pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đã quy định rất rõ trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư tại Điều 78. Khi tổ chức đấu thầu rộng rãi và tuân thủ các biểu mẫu theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng E-HSMT, để không vi phạm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về việc cài cắm các tiêu chí mang tính định hướng, tạo rào cản hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp.

Đồng thời, Luật sư Hương lưu ý, tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý, các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu. Đối với các gói thầu có dấu hiệu bất thường (nếu có) hoặc đấu thầu mang tính hình thức, cơ quan chức năng cần rà soát kỹ lưỡng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi dàn xếp, thông thầu theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và bảo đảm từng đồng vốn ngân sách được phát huy tối đa hiệu quả kinh tế - xã hội.