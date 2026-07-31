Tây Ninh: Huỳnh Thọ trúng gói xây Trường Mầm non Long Hòa gần 13,5 tỷ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) Trần Khắc Đại đã ký Quyết định số 267/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu xây dựng Trường Mầm non Long Hòa thuộc dự án Trường Mầm non Long Hòa. Gói thầu thu hút 2 nhà thầu tham dự, trong đó kết quả được quyết định sau khi một nhà thầu áp dụng thư giảm giá.

Thư giảm giá 2,2% giúp Huỳnh Thọ xếp hạng thứ nhất

Gói thầu xây dựng Trường Mầm non Long Hòa (mã E-TBMT: IB2600331324) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600188788 có giá gói thầu được phê duyệt là 13.775.215.335 đồng (đã bao gồm chi phí dự phòng 655.962.635 đồng). Gói thầu do Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến làm Chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện trích từ ngân sách xã, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 09/07/2026, gói thầu thu hút 02 nhà thầu cùng tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Diễn biến tài chính tại thời điểm mở thầu cho thấy sự chênh lệch kịch tính giữa hai đối thủ.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Thạch Lam (MST: 1100464261) đưa ra giá dự thầu ban đầu là 13.758.162.699,1442 đồng và không áp dụng chính sách giảm giá. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ chào giá dự thầu ban đầu lên tới 13.768.179.076,2537 đồng - cao hơn giá dự thầu của Thạch Lam khoảng 10,01 triệu đồng.

Tuy nhiên, thư giảm giá đã làm thay đổi thứ tự xếp hạng giữa hai nhà thầu. Bằng việc đề xuất tỷ lệ giảm giá 2,2% (tương ứng giảm trực tiếp 302.899.939 đồng), giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ được kéo xuống còn 13.465.279.136 đồng. Con số này thấp hơn giá chào của Công ty TNHH Xây dựng Thạch Lam xấp xỉ 292,88 triệu đồng.

Sau quá trình đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT và báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái Thiện, Tổ chuyên gia kết luận cả 02 nhà thầu đều đạt các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Áp dụng phương pháp giá thấp nhất, E-HSDT của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ xếp hạng thứ 1. Công ty TNHH Xây dựng Thạch Lam xếp hạng thứ hai và không được lựa chọn.

Tại Quyết định phê duyệt KQLCNT số 267/QĐ-BQLDA, Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến công nhận Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ trúng thầu với giá 13.465.279.000 đồng. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá cố định, thời gian thi công 210 ngày. So với giá gói thầu 13.775.215.335 đồng, quá trình đấu thầu đã mang lại khoản tiết kiệm 309.936.335 đồng cho ngân sách xã Rạch Kiến, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,25%.

Nguồn: MSC

Lịch sử đấu thầu và thế mạnh thi công của nhà thầu Huỳnh Thọ tại Tây Ninh

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ (MST: 1100598811) có lịch sử hoạt động lâu năm tại địa phương, thành lập từ ngày 29/09/2003, trụ sở chính đặt tại số 34, Trịnh Quang Nghị, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp do ông Huỳnh Văn Nghĩa làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Thống kê dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, nhà thầu Huỳnh Thọ đã tham gia khoảng 76 gói thầu trên Mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả, doanh nghiệp này trúng 57 gói, trượt 15 gói, 02 gói chưa có kết quả và 02 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 342.700.766.906 đồng (trong đó, với vai trò độc lập đạt 229.341.853.592 đồng và với vai trò liên danh đạt 113.358.913.314 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp đạt khoảng 95,55%.

Phần lớn các gói thầu doanh nghiệp tham gia được thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với 69 gói thầu từng tham dự. Trong năm 2026 hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp cũng khá sôi nổi, chỉ tính riêng tháng 6 và tháng 7/2026 ngoài gói đã trúng đang phân tích nêu trên nhà thầu cũng ghi nhận trúng nhiều gói có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh Tây ninh. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân An trị giá 2.503.610.707 đồng, trúng ngày 03/07/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh trị giá 4.474.654.000 đồng, trúng ngày 27/06/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Tân Long trị giá 4.260.571.017 đồng, trúng ngày 10/06/2026

Gói thầu: Thi công Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu tại Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ trị giá 7.848.805.236 đồng, trúng ngày 09/06/2026

Đánh giá của chuyên gia về tính minh bạch và trách nhiệm quản lý dự án

Nhìn nhận về quá trình lựa chọn nhà thầu tại dự án Trường Mầm non Long Hòa, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng thu hút từ 02 nhà thầu trở lên tham dự góp phần tăng mức độ cạnh tranh. Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, việc có 2 nhà thầu tham dự góp phần tăng tính cạnh tranh, phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu

Đặc biệt, việc nhà thầu Huỳnh Thọ chủ động nộp thư giảm giá 2,2% để cạnh tranh trực tiếp, đưa tỷ lệ tiết kiệm chung của gói thầu đạt mức 2,25% (tương đương gần 310 triệu đồng) là minh chứng rõ nét cho hiệu quả chi tiêu công. Kết quả này rất đáng khích lệ, hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính về việc khuyến khích nhà thầu chủ động giảm giá trong quá trình đấu thầu rộng rãi nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Chuyển góc nhìn sang giai đoạn hậu đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, gói thầu xây dựng trường mầm non có ý nghĩa dân sinh đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục và sự an toàn của trẻ em địa phương. Do đó, trong suốt thời gian 210 ngày thi công sắp tới, pháp luật đòi hỏi Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn giám sát phải siết chặt kỷ cương quản lý quá trình thực hiện hợp đồng. Cụ thể, bám sát tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu kiểm soát tại Điều 116 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến cần thường xuyên giám sát hiện trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào, bảo đảm thi công đúng thiết kế kỹ thuật, tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn lao động và cam kết tiến độ nhằm mang lại một công trình thực sự chất lượng