Bình Trưng mở thầu gói sửa chữa trường THCS hơn 16,36 tỷ, 2 nhà thầu cạnh tranh

Gói thầu sửa chữa khối trường THCS phường Bình Trưng hơn 16,3 tỷ đồng ghi nhận cuộc đua của hai nhà thầu giảm giá hơn 12%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng vừa hoàn thành mở thầu Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa khối trường Trung học cơ sở phường Bình Trưng, TPHCM. Gói thầu ghi nhận 2 nhà thầu tham dự với mức giảm giá đều trên 11%, trong đó chênh lệch giá dự thầu chỉ khoảng 89,3 triệu đồng.

Dự án hơn 19,6 tỷ đồng và mức tiết kiệm ấn tượng cho ngân sách

Dự án Sửa chữa khối trường Trung học cơ sở phường Bình Trưng được phê duyệt theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 của UBND phường Bình Trưng, do Phó Chủ tịch Võ Quốc Trường ký ban hành. Dự án có tổng mức đầu tư 19.662.402.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Bình Trưng. Mục tiêu nhằm cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, chống thấm và cải tạo sân trường cho 3 cơ sở giáo dục gồm: Trường THCS Giồng Ông Tố, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Trần Quốc Toản.

Trong cơ cấu dự án, Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị (mã gói thầu BP2600517163, mã TBMT IB2600366208) là gói thầu xây lắp quy mô lớn nhất với giá gói thầu được duyệt 16.360.993.358 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 15.810.780.878 đồng và chi phí thiết bị 550.212.480 đồng). Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu công bố ngày 23/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định. Đáng chú ý, cả 02 đơn vị đều chào giá giảm sâu so với giá gói thầu, cắt giảm cho ngân sách nhà nước từ 1,96 tỷ đồng đến hơn 2,05 tỷ đồng.

Hai nhà thầu chênh lệch giá hơn 89 triệu đồng

Đứng đầu về lợi thế giá dự thầu là Liên danh Thi công khối trường THCS phường Bình Trưng (do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia làm đại diện liên danh) với giá chào 14.310.232.462,521 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này giảm 2.050.760.895,479 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 12,53%.

Ở vị trí cạnh tranh trực diện, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mai Vinh chào giá dự thầu 14.399.558.034,6 đồng. Mức giá này giảm 1.961.435.323,4 đồng so với giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 11,99%.

Khoảng cách chênh lệch giá dự thầu giữa hai nhà thầu cực kỳ sít sao, chỉ là 89.325.572 đồng (tương đương khoảng 0,62%).

Năng lực các ứng viên dự thầu

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia (Mã số doanh nghiệp: vn0314583810), có địa chỉ tại số 18A Đường 106, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM, được thành lập năm 2017 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2020. Loại hình đăng ký doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên do ông Nguyễn Thái Phong Lĩnh là người đại diện pháp luật, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là Xây lắp và Tư vấn

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 29 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 9 gói, 4 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 29.594.494.775 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 13.630.274.656 đồng, với vai trò liên danh: 15.964.220.119 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.09% dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu.

Trong năm 2026 nhà thầu chỉ mới trúng một gói duy nhất là Thi công xây dựng thuộc kế hoạch LCNT Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Bình Trưng trị giá 97.025.115 đồng, trúng ngày 17/06/2026.

Khác với Cát Tường Gia, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mai Vinh (mã số thuế 0303648463, trụ sở tại Số 572 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP HCM do ông Trương Ngọc Vinh làm Giám đốc) lần đầu tiên tham dự gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng làm Chủ đầu tư.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 22 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 579.775.965.314 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 104.265.847.344 đồng, với vai trò liên danh: 475.510.117.970 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 97.05% dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu.

Gói thầu mà doanh nghiệp trúng gần đây nhất là gói Xây lắp và Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Bùi Văn Ba tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Nhà Bè, trị giá 10.814.898.408 đồng, trúng ngày 29/06/2026.

Góc nhìn pháp lý và các kịch bản xét thầu

Đánh giá về bức tranh cạnh tranh tại gói thầu này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo môi trường minh bạch cho các nhà thầu cạnh tranh bình đẳng. Việc cả hai nhà thầu cùng chào giá giảm sâu từ 11,99% đến 12,53%, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1,96 tỷ đồng là tín hiệu rất tích cực, đúng với tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả, công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu."

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng đang tiến hành đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu. Quyết định lựa chọn nhà thầu cuối cùng thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định khách quan, đúng quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.