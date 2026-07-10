Vĩnh Long: Hai gói thầu tại xã Bảo Thạnh chỉ có một nhà thầu dự thầu

Hai gói xây lắp đầu tư công trị giá hơn 8,7 tỷ tại xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn thành mở thầu với kịch bản chỉ duy nhất một nhà thầu tham gia chào thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố biên bản mở thầu đối với hai gói thầu xây lắp quy mô lớn được triển khai trên địa bàn xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là địa phương tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới kể từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Đáng chú ý, cả hai gói thầu đầu tư công này đều ghi nhận hiện tượng chỉ có một hồ sơ tham gia dự thầu, đồng thời bộc lộ điểm bất nhất về mặt dữ liệu pháp lý cốt lõi giữa các văn bản phê duyệt của chủ đầu tư so với thông tin phát hành công khai.

Cơ sở pháp lý của hai dự án

Hồ sơ pháp lý thể hiện, dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Bảo Thuận, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long được Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh Võ Văn Tòng phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 15/04/2026 với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng tương ứng là 4,367 tỷ đồng. Cùng ngày 15/04/2026, dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long cũng được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 4,398 tỷ đồng. Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Thạnh được giao làm chủ đầu tư cho cả hai dự án này.

Ngày 01/06/2026, Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND xã Bảo Thạnh Đinh Thị Phương Thảo đã ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-VP và Quyết định số 141/QĐ-VP để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hai dự án nêu trên. Theo nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bằng văn bản, cả hai gói thầu xây lắp đều được xác định hình thức lựa chọn là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày và loại hợp đồng áp dụng bắt buộc phải là hợp đồng “Đơn giá cố định”.

Tiếp đó, ngày 24/06/2026, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 175/QĐ-VP và Quyết định số 174/QĐ-VP phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) dựa trên tờ trình đề nghị của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Phương Đông.

Diễn biến quá trình mở thầu tại xã Bảo Thạnh

Căn cứ dữ liệu lịch sử trên mạng đấu thầu, thời điểm đóng và mở thầu của hai gói thầu này được ấn định cách nhau một giờ đồng hồ vào ngày 04/07/2026. Tại thời điểm mở thầu, kịch bản độc diễn thầu cùng xuất hiện tại cả hai dự án với sự tham gia của một doanh nghiệp xây lắp địa phương.

Đối với gói thầu thi công xây dựng Trường Tiểu học Bảo Thuận (mã TBMT: IB2600319005), hệ thống ghi nhận nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ là Liên danh LK-HDT do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Linh Khôi làm thành viên đứng đầu. Giá dự thầu gốc của liên danh này là 4,233 tỷ đồng, nhà thầu áp dụng tỷ lệ giảm giá 5,83%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3,986 tỷ đồng. Đối chiếu với giá gói thầu 4,367 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm dự kiến đạt mức 8,73%.

Nguồn: MSC

Đối với gói thầu thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Bảo Thạnh (mã TBMT: IB2600318864), chỉ có một nhà thầu độc lập tham gia là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Linh Khôi. Doanh nghiệp đề xuất giá dự thầu gốc là 4,339 tỷ đồng, giảm giá 5,75%, giúp giá dự thầu sau giảm giá giảm xuống còn 4,089 tỷ đồng (đã làm tròn). So với giá gói thầu 4,398 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dự kiến đạt 7,01%.

Nguồn: MSC

Năng lực ứng viên dự thầu

Theo tìm hiểu về năng lực hành chính, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Linh Khôi (mã số thuế: 1301093296, đại diện pháp luật là Giám đốc Bùi Thị Hiên) có địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập tại số 30/A3, Tỉnh Lộ 885, Ấp Phú Chánh, Phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia thầu dày dặn với 222 gói thầu, trúng 51 gói và trượt 161 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 58,201 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 29,721 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 28,480 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 84.87%.

Ngoài hai gói đang tham gia xét thầu tại phường Bảo Thạnh nêu trên thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Linh Khôi cũng đang tham gia dự thầu 2 gói Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa Trường Tiểu học Sơn Phú, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phú Nhuận 2 (ĐA.09), phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Hội làm chủ đầu tư cũng các nhà thầu khác.

Nhận định khách quan từ giới chuyên gia và luật sư

Phân tích về khía cạnh pháp lý và diễn biến thực tế của các gói thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nêu quan điểm: "Hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành hoàn toàn không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đối với các gói thầu rộng rãi qua mạng. Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nếu hồ sơ mời thầu được xây dựng một cách công khai, không cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính chất định hướng hay hạn chế rào cản tham gia, thì cục diện mở thầu phản ánh đúng thực tế cung cầu và năng lực đáp ứng của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương ở thời điểm đóng thầu".

Dưới góc độ hiệu quả đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định thêm: "Việc nhà thầu chủ động áp dụng chính sách giảm giá thương mại sâu trên 5% ở cả hai dự án cùng ngày là tín hiệu tích cực về mặt kinh tế, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tối ưu hóa dòng vốn đầu tư theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi gói thầu rơi vào trạng thái một nhà thầu tham gia, quy trình tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khâu thẩm định chi tiết của tổ chuyên gia và chủ đầu tư để rà soát toàn diện năng lực tài chính, biện pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình thực tế".

Quy trình xét duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng thuộc thẩm quyền của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND xã Bảo Thạnh trên cơ sở báo cáo đánh giá và thẩm định theo quy định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.