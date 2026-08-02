Nhà An Khang trúng gói thầu sửa chữa trường lớp tại Bình Trị Đông

Dự án sửa chữa trường học hơn 6 tỷ tại phường Bình Trị Đông ghi nhận mức tiết kiệm xấp xỉ 5,17%, nhưng chỉ duy nhất Công ty Nhà An Khang dự thầu và trúng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trị Đông Nguyễn Văn Ngân đã ký Quyết định số 84/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trường lớp phục vụ năm học 2026-2027. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang với giá trúng thầu 5.734.042.000 đồng.

Nguồn: MSC

Gói thầu hơn 6 tỷ đồng duy nhất một nhà thầu dự

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa trường lớp phục vụ năm học 2026-2027 có mã TBMT IB2600354396-00, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600203783, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trị Đông làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách phường.

Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 67/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 03/07/2026 là 6.046.428.484 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 312.386.484 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,17%.

Đáng chú ý, dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp E-HSDT, đó là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa (Tổ trưởng Tổ chuyên gia: Lê Hoàng Sang). Đơn vị thẩm định E-HSMT và KQLCNT là Công ty TNHH Tư vấn Võ Tuấn Trường. Qua các bước đánh giá, Tổ chuyên gia xác định E-HSDT của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, từ đó kiến nghị phê duyệt trúng thầu với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 30 ngày.

Lịch sử tham gia đấu thầu của Nhà An Khang

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang (mã số thuế: 0312040671) được thành lập ngày 07/11/2012, có địa chỉ trụ sở tại số 18 Đường Số 4, Phường An Lạc, TP HCM, do ông Phan Hoàng Nguyên làm Giám đốc.

Tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống thể hiện, Nhà An Khang là một doanh nghiệp có lịch sử tham gia đấu thầu ấn tượng. Tính đến nay, nhà thầu này đã tham gia 75 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 73 gói, trượt 1 gói và 1 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu đạt con số xấp xỉ 97,33%, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 146.167.156.468 đồng (trong đó, với vai trò độc lập đạt 128.805.724.200 đồng, với vai trò liên danh 17.361.432.268 đồng).

Dữ liệu đấu thầu cũng ghi nhận Nhà An Khang từng tham gia nhiều gói thầu có Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa tham gia với vai trò bên mời thầu/đơn vị tư vấn.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa trong vai trò bên mời thầu/đơn vị tư vấn, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang đã tham gia 25 gói thầu và trúng cả 25 gói, tỷ lệ trúng thầu 100%, tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 48,72 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại địa bàn phường Bình Trị Đông TP HCM, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang đã trúng nhiều gói thầu cải tạo, sửa chữa công trình công cộng và trường học. Có thể kể đến như các gói thầu xây dựng, sửa chữa tại Trường Mầm non Bình Trị Đông, Trường THCS Bình Trị Đông A, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, Trường Mầm non Cẩm Tú, Trường Tiểu học Bình Trị 1, Trường Tiểu học Bình Trị Đông, Trường THCS Bình Trị Đông, Văn phòng HĐND & UBND phường Bình Trị Đông, Văn phòng Đảng ủy phường Bình Trị Đông...

Góc nhìn chuyên gia về Đảm bảo tính cạnh tranh

Bình luận về kết quả đấu thầu tại gói thầu này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc gói thầu sửa chữa trường lớp đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,17% cho ngân sách phường là một tín hiệu tích cực trong công tác quản lý tài chính công. Điều này chứng minh giá đề nghị trúng thầu được kiểm soát tương đối tốt so với giá dự toán ban đầu. Tuy nhiên, Luật sư Hương lưu ý, việc một gói thầu quy mô hơn 6 tỷ đồng được thông báo đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút duy nhất 01 nhà thầu tham dự là hiện tượng cần được các cơ quan quản lý lưu tâm. Mặc dù việc tiến hành mở thầu và đánh giá ngay khi chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ là phù hợp với quy trình tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng, với trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư cần rà soát các tiêu chí trong E-HSMT để bảo đảm không đặt ra yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đồng tình với quan điểm này, dưới góc nhìn quản trị rủi ro đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, ngay cả khi gói thầu đạt được mức tiết kiệm tốt, các cơ quan chức năng vẫn phải đặt ra đòi hỏi khắt khe về việc bảo đảm tính độc lập, khách quan theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15).

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm quá trình lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT minh bạch, khách quan, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về những hành vi bị cấm trong đấu thầu.”