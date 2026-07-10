An Giang: Gói thầu đường Vĩnh Hòa 1 hơn 14,6 tỷ đồng chỉ tiết kiệm 0,05%

Trong bối cảnh công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho hạ tầng giao thông đang ngày càng được siết chặt, tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu luôn là những thước đo cốt lõi. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án giao thông quy mô hàng chục tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Bình An làm chủ đầu tư vừa qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, khi tỷ lệ tiết kiệm cho công quỹ đạt ở mức cực kỳ hạn chế
Theo hồ sơ tài liệu, dự án Đường Vĩnh Hòa 1, hạng mục: Xây dựng mới đường, HTTN, cầu trên tuyến (địa điểm xây dựng tại ấp Vĩnh Hòa 1, xã Bình An, tỉnh An Giang) được triển khai từ nguồn vốn Ngân sách công đầu tư phát triển theo Quyết định số 12/QĐ-PKT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được ban hành chính thức theo Quyết định số 39/QĐ-PKT ngày 04/06/2026, gói thầu xây lắp này đã áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Biên bản mở thầu công bố vào lúc 09h 12 phút ngày 15/06/2026, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có hai doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT)
Ngày 06/07/2026, ông Danh Phương – Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Bình An đã ký Quyết định số 89/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu nêu trên
Đối chiếu giữa giá trúng thầu và giá dự toán gói thầu đã điều chỉnh (14.600.001.753 đồng), dư luận không khỏi ngạc nhiên khi một gói thầu rộng rãi qua mạng có quy mô lớn như vậy nhưng số tiền tiết kiệm thu về cho công quỹ chỉ vỏn vẹn là 8.291.098 đồng
Đi sâu giải mã diễn biến chấm thầu thông qua Báo cáo đánh giá E-HSDT số 18/BC-HD do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV TV ĐTXD Hoàng Dương lập, nguyên nhân dẫn đến việc giá trúng thầu sát trần này xuất phát từ một kịch bản loại trừ nhà thầu khá hy hữu
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra tại giai đoạn đánh giá năng lực và kinh nghiệm
Sự "buông xuôi" của đối thủ bỏ giá thấp đã mở đường cho Công ty TNHH Một thành viên Thuận Trung Nam (khảo sát dữ liệu cho thấy địa chỉ doanh nghiệp tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, do ông Ngô Đức Long làm Chủ tịch công ty kiêm giám đốc) trở thành nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu kỹ thuật và tiến thẳng tới quyết định trúng thầu sát nút giá trần
Dưới góc nhìn phân tích dữ liệu, Công ty TNHH Một thành viên Thuận Trung Nam là một doanh nghiệp có tần suất tham gia và trúng thầu tương đối dày dạn trên địa bàn với lịch sử tham gia 83 gói thầu, trúng 43 gói
Bình luận khách quan về hiện tượng đấu thầu tiết kiệm thấp và diễn biến bất thường ở khâu làm rõ hồ sơ, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Pháp luật về đấu thầu hiện nay quy định rất rõ về quy trình làm rõ hồ sơ nhằm tạo mọi điều kiện tối đa cho các nhà thầu chứng minh năng lực thực tế. Việc một doanh nghiệp bỏ thầu thấp hơn đối thủ hàng trăm triệu đồng nhưng lại từ bỏ quyền lợi làm rõ những tiêu chí cơ bản như nghĩa vụ thuế là điều rất đáng tiếc. Đối với những gói thầu rộng rãi kết thúc với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,05%, các cơ quan quản lý nhà nước độc lập cần tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát lại toàn bộ quy trình chấm thầu, đối chiếu tài liệu để bảo đảm dòng vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả, minh bạch nhất"
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP
Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.
Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).
Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.