[GALLERY] BYD Sealion 08 lộ trọn nội thất trước ngày mở bán, chạy 900 km/sạc

BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.
BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.
Forthing là thương hiệu con của Dongfeng tại Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Neera Motors với mẫu xe MPV V9 mới.
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện bZ4X Touring 2026 mới tại thị trường Indonesia.
Ngoài "cấu trúc cần số" mới giúp chuyển số mượt mà hơn, mẫu xe thể thao Subaru BRZ 2027 tại Nhật Bản còn có thêm các nâng cấp khác với phiên bản số sàn.
Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, BMW đã ra mắt iX3 tại thị trường Indonesia, mẫu xe đầu tiên của hãng phát triển trên nền tảng Neue Klasse.
Honda vừa chính thức giới thiệu Accord 2027 tại thị trường Nhật Bản. Xe được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp công nghệ...
Mercedes-Benz vừa giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe SUV hạng sang GLA với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.
Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Hybrid sắp bán tại Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.
Mẫu "xe hộp diêm" BYD Racco có giá rẻ hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa có giá lăn bánh rẻ hơn.
Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².
Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn 1 giọt xăng, dự kiến ra mắt vào hôm nay vào 30/7.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).
Nhiều đoạn trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Đông Ngạc, Hà Nội) hư hỏng, xuất hiện ổ gà, lún võng và đọng nước sau mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Hyosung GV350X là mẫu môtô của thương hiệu Hàn Quốc sở hữu khối động cơ V-Twin, với thiết kế thể thao có phần khác biệt các dòng cruiser khác tại Việt Nam.