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Kho tri thức

Hiện tượng cực quang của Sao Hải Vương lần đầu được chụp rõ nét

Lần đầu tiên kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã chụp được cực quang của Sao Hải Vương một cách rõ nét.

Thiên Đăng (Theo Technice)

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA một lần nữa phá vỡ kỷ lục về quan sát ở rìa hệ mặt trời, lần đầu tiên quan sát và xác nhận rõ hiện tượng cực quang của Sao Hải Vương trong dải hồng ngoại, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu quang phổ chưa từng có về hành tinh khổng lồ băng giá cách Mặt trời khoảng 4,5 tỷ km.

Quan sát này được thực hiện cho thấy kính viễn vọng không gian JWST đã phát hiện thành công tín hiệu cực quang trong tầng khí quyển phía trên của Sao Hải Vương, bằng cách sử dụng máy quang phổ cận hồng ngoại (NIRSpec) và thu được dữ liệu quang phổ rõ nét, xác nhận sự tồn tại của cực quang. Đây cũng là lần đầu tiên cực quang của Sao Hải Vương được ghi lại rõ nét bằng quan sát hồng ngoại độ phân giải cao.

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Ảnh: @NASA.

Không giống như Trái Đất hay Sao Mộc có cực quang chủ yếu tập trung ở Cực Bắc và Cực Nam, cực quang của Sao Hải Vương phân bố ở các vĩ độ trung bình, cho thấy cấu trúc từ trường của nó không giống với các hành tinh khác. Các nhà khoa học chỉ ra rằng trục từ của Sao Hải Vương nghiêng khoảng 47 độ so với trục quay của nó, khiến các hạt mang điện bị lệch hướng khi đi vào khí quyển, do đó tạo ra các vùng sáng ở các vĩ độ khác nhau.

Hiện tượng cực quang bắt nguồn từ các hạt tích điện năng lượng cao trong gió mặt trời. Khi các hạt này đi vào tầng khí quyển phía trên của một hành tinh, chúng va chạm với các phân tử khí và giải phóng năng lượng. Trong số đó, bức xạ hồng ngoại của "các ion trihydro (H₃⁺)" quan trọng nhất và cũng là đặc điểm chung của cực quang trên các hành tinh khí khổng lồ.

Do khoảng cách rất xa của Sao Hải Vương, độ mờ nhạt của cực quang và cấu trúc từ trường độc đáo của nó, việc quan sát rõ hiện tượng này từ lâu đã rất khó khăn. Lần đầu tiên, thiết bị hồng ngoại có độ nhạy cao của kính viễn vọng không gian JWST đã ghi lại hiện tượng cực quang này dưới dạng hình ảnh và quang phổ rõ nét.

Thành tựu này không chỉ hoàn thiện dữ liệu quan sát cực quang cho bốn hành tinh khổng lồ trong hệ mặt trời (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương), mà còn cung cấp nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu sự tương tác giữa từ trường và khí quyển của các hành tinh băng giá. Trong tương lai, JWST tiếp tục theo dõi những thay đổi trên Sao Hải Vương trong các chu kỳ hoạt động mặt trời khác nhau để hiểu rõ hơn về môi trường từ tính của nó.

Mời quý độc giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
#Sao Hải Vương #năng lượng #hành tinh #hiện tượng #nasa #Sao Hải Vương

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