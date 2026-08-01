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Bạn đọc - Phản biện

Giải mã hệ sinh thái bên mời thầu quen mặt của Xây dựng NP tại TP HCM [Kỳ 3]

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP trúng thầu tích lũy tới 253 tỷ đồng tại TP HCM. Đặc biệt, mối liên hệ mật thiết giữa nhà thầu quy mô nhỏ này với một số bên mời thầu và chủ đầu tư "quen mặt" đang khiến dư luận hoài nghi về tính cạnh tranh lành mạnh.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau năng lực trúng thầu đáng nể của một doanh nghiệp quy mô nhỏ như Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP (sau đây gọi tắt là Công ty Xây dựng NP) là một "hệ sinh thái" đối tác vô cùng đặc biệt. Thống kê dữ liệu đấu thầu lịch sử cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 85 gói thầu, trong đó được phê duyệt trúng tới 68 gói thầu với tổng trị giá tích lũy lên tới 253.210.503.605 đồng. Điều đáng chú ý là sự phân bổ các gói thầu này không hề phân tán mà tập trung với mật độ dày đặc tại một số bên mời thầu và chủ đầu tư quen thuộc trên địa bàn TP HCM, kèm theo dấu hiệu trúng thầu sát giá ở nhiều dự án.

Điển hình nhất trong hệ sinh thái này là mối quan hệ giữa Công ty Xây dựng NP và bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến. Thống kê cho thấy, tại các gói thầu do Công ty Nhật Minh Tiến làm bên mời thầu, Công ty Xây dựng NP đã tham gia 25 gói thầu và được phê duyệt trúng thầu tới 24 gói thầu. Ở vai trò chủ đầu tư, Công ty Nhật Minh Tiến cũng đã trực tiếp phê duyệt cho nhà thầu NP trúng trọn vẹn 15/15 gói thầu tham gia với tổng trị giá 21.644.986.282 đồng, ghi nhận mức trúng thầu khít khao so với dự toán.

Một "khách hàng ruột" khác của Công ty Xây dựng NP là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (TP HCM). Với tư cách chủ đầu tư, đơn vị này đã phê duyệt cho nhà thầu NP trúng thầu tuyệt đối cả 4/4 gói thầu tham gia với tổng giá trị trúng thầu khổng lồ lên tới 103.627.613.882 đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 10 (TP HCM), Công ty Xây dựng NP cũng tham gia 4 gói thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 4/4 gói thầu, mang về tổng giá trị trúng thầu đạt 48.575.794.490 đồng.

Đặc biệt, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Đông, Công ty Xây dựng NP tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói thầu. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây có gói đạt con số tuyệt đối 100%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho công quỹ đạt mức 0%, tiêu biểu là gói thầu thực hiện mái che thuộc dự án Tổ chức "Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông" lần thứ 2 năm 2026. Gói thầu này được chỉ định thầu rút gọn khít giá 97.848.000 đồng vào ngày 10/06/2026 theo Quyết định phê duyệt số 32/QĐ-TTCUDVC do Q. Giám đốc Nguyễn Duy Tám ký ban hành.

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Nguồn MSC

Phân tích về ma trận đấu thầu này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu đầu tư công được quy định rõ tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước. Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ liên tục đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số đơn vị tư vấn và chủ đầu tư quen thuộc là một hiện tượng cần được làm rõ. Khi một đơn vị tư vấn hoặc bên mời thầu liên tục chấm trúng cho một nhà thầu duy nhất với tỷ lệ giảm giá siêu thấp, các cơ quan chức năng cần rà soát lại toàn bộ quy trình lập hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và năng lực thực tế của nhà thầu để làm rõ có hay không sự thiếu minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Bàn về trách nhiệm giải trình và bài toán quản lý nguồn vốn công cấp cơ sở, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã chỉ đạo rất rõ về việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các chủ đầu tư. Người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không được buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng đấu thầu rộng rãi nhưng thực tế chỉ có một nhà thầu tiến vào vòng tài chính, trong khi các đối thủ bị loại bởi các lỗi kỹ thuật sơ đẳng ở khâu thẩm định.

Việc phê duyệt kết quả trúng thầu khít giá dự toán hoặc chỉ định thầu rút gọn sát sạt giá mà không tiến hành thương thảo giảm giá hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT là điểm nghẽn lớn về mặt hiệu quả kinh tế sử dụng vốn công cấp cơ sở. Đây là vấn đề cần phải có sự rà soát nghiêm khắc để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHỦ ĐẦU TƯ THEO CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG

Hoạt động đấu thầu mua sắm công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt và đề cao vai trò trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu.

Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước rà soát chặt chẽ toàn bộ công tác quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế "xin - cho", gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Chỉ thị cũng yêu cầu người đứng đầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Kiên quyết có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, dàn xếp, thông thầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động đấu thầu, bảo đảm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Đặc biệt, Chỉ thị 12/CT-TTg nghiêm cấm việc chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt không đúng quy định hoặc lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư "thân hữu, quen thuộc", không bảo đảm năng lực để thực hiện gói thầu, dự án, làm thất thoát, lãng phí ngân sách, nguồn lực của Nhà nước. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tập trung rà soát việc bố trí, huy động nguồn lực (nhân sự, thiết bị, tài chính...), giải pháp kỹ thuật của nhà thầu để triển khai gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Mọi hành vi buông lỏng công tác đàm phán giá, phê duyệt các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp hoặc khít giá tuyệt đối mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm nghiêm khắc theo quy định xử lý vi phạm của Luật Đấu thầu.

#đấu thầu #Xây dựng NP #TP HCM #liên kết #quản lý vốn

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Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP trúng loạt gói thầu tiết kiệm thấp tại TP HCM [Kỳ 1]

Trong năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây dựng tại TP HCM với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại các dự án này rất khiêm tốn, thậm chí có gói thầu ghi nhận mức tiết kiệm bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP (sau đây gọi tắt là Công ty Xây dựng NP), mã số thuế 0313940379, đăng ký trụ sở chính tại số 25 Lô K Cư Xá Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông, TP HCM.

Đáng chú ý, dù là một doanh nghiệp quy mô nhỏ với người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Lê Minh Tú, doanh nghiệp này lại sở hữu một hồ sơ năng lực trúng thầu nổi bật tại các dự án sử dụng vốn ngân sách. Tính đến giữa năm 2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó được phê duyệt trúng tới 67 gói thầu, trượt 16 gói và có 1 gói thầu chưa công bố kết quả.

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Xây dựng NP đấu thầu rộng rãi tại TP HCM: Đối thủ liên tục trượt kỹ thuật [Kỳ 2]

Tại gói thầu xây lắp Trường Mầm non Tân Phú Trung 2 ở TP HCM, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP dễ dàng chiến thắng nhờ kịch bản các đối thủ cạnh tranh đồng loạt bị loại từ bước đánh giá kỹ thuật do những lỗi sơ đẳng.

Đi sâu phân tích hồ sơ đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP (sau đây gọi tắt là Công ty Xây dựng NP) tại các dự án đấu thầu rộng rãi, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy một hiện tượng đáng lưu ý: sự chiến thắng của nhà thầu này tại các gói thầu quy mô lớn thường đi kèm với việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng loạt bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật do những thiếu sót vô cùng sơ đẳng. Đây được xem là sự trùng hợp tạo lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho doanh nghiệp quy mô nhỏ này.

Điển hình là tại gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Tân Phú Trung 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi làm chủ đầu tư. Gói thầu này có mã số thông báo mời thầu là IB2600288638, với giá dự toán được duyệt là 7.241.547.527 đồng.

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Gói thầu nâng cấp trụ sở UBND xã Bà Điểm tiết kiệm khoảng 180 triệu đồng

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