Mở thầu sửa chữa Trường Mầm non Măng non I: 3 nhà thầu cạnh tranh giá

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Hòa Hưng TPHCM vừa hoàn thành công tác mở thầu qua mạng cho gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Măng non I. Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu với các mức chào giá và tiến độ thi công khác nhau. Trong đó, giá dự thầu thấp nhất thấp hơn giá gói thầu hơn 425 triệu đồng.

Tổng quan dự án và bối cảnh phê duyệt

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Măng non I (địa chỉ tại số 828 đường Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM) được Chủ tịch UBND Phường Hòa Hưng phê duyệt tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 với tổng mức đầu tư 6.000.000.000 đồng. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, xử lý chống thấm, sơn sửa lại các khối phòng học, hành lang, hệ thống thoát nước, đáp ứng chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ trên địa bàn.

Nguồn vốn thực hiện dự án được bố trí từ ngân sách Thành phố cấp (hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường, đặc khu trong giai đoạn 2026–2030). Ngày 13/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Hòa Hưng ký Quyết định số 141/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, gói thầu Xây lắp có giá gói thầu được duyệt là 5.317.956.334 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện 45 ngày.

Đến ngày 17/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Hòa Hưng ban hành Quyết định số 172/QĐ-BQLDA phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và chính thức phát hành hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Mã thông báo mời thầu IB2600373977. Hồ sơ dự án ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 377 là đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa đảm nhận vai trò lập E-HSMT; và Công ty TNHH Tư vấn Võ Tuấn Trường là đơn vị thẩm định E-HSMT.

Cục diện cạnh tranh – Xuất hiện mức giảm giá 8%

Theo Biên bản mở thầu lập lúc 10:10 ngày 27/07/2026, gói thầu xây lắp tại Trường Mầm non Măng non I ghi nhận 3 nhà thầu nộp E-HSDT hợp lệ. Ba nhà thầu đưa ra các mức giá dự thầu khác nhau, trong đó mức chào thấp nhất thấp hơn giá gói thầu khoảng 8%.

Đơn vị đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long với giá 4.892.633.551 đồng. Mức giá này giảm tới 425.322.783 đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 8%. Nhà thầu Phú Long đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày, đúng bằng thời gian yêu cầu của E-HSMT.

Nguồn: MSC

Xếp thứ hai về giá là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc với giá dự thầu 5.118.887.024 đồng. Mức chào giá này giúp tiết kiệm 199.069.310 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,74%, đi kèm thời gian thực hiện 45 ngày.

Ở vị trí thứ ba, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Việt Pháp chào giá 5.222.111.150 đồng, chênh lệch giảm 95.845.184 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,80%. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở nhà thầu Việt Pháp là việc đề xuất tiến độ thi công chỉ 41 ngày, rút ngắn 4 ngày so với tiến độ tối đa mà Chủ đầu tư đưa ra.

Năng lực ứng viên dự thầu và mối liên hệ với đơn vị tư vấn

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy cả 3 doanh nghiệp tham gia gói thầu này đều là những nhà thầu có lịch sử hoạt động lâu năm và tham gia hàng loạt gói thầu đầu tư công tại TPHCM.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long (có trụ sở tại Phường Phú Nhuận, TPHCM) thành lập từ năm 2012. Dữ liệu hoạt động đấu thầu thể hiện Phú Long đã tham gia 141 gói thầu, trong đó trúng 79 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt 147.828.074.123 đồng. Theo dữ liệu đấu thầu công khai, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long từng tham dự 13 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa làm bên mời thầu và được công bố trúng 9 gói, đạt tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình 99,34%.

Nhà thầu đứng ở vị trí thứ hai về giá – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc (trụ sở tại Phường Phú Định, TPHCM) cũng không phải gương mặt xa lạ. Thành lập năm 2013, Nguyên Phúc đã tham gia 59 gói thầu, trúng 40 gói với tổng giá trị trúng thầu 349.362.635.080 đồng (tính cả vai trò liên danh). Doanh nghiệp này cũng từng tham gia 5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu, trong đó trúng 2 gói và trượt 3 gói.

Về phía Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Việt Pháp (trụ sở tại Phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), đây là đơn vị có tỷ lệ trúng thầu rất cao, tham gia 193 gói thầu và trúng tới 176 gói Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 110.307.294.576 đồng.

Theo kết quả mở thầu, mức giá dự thầu thấp nhất thấp hơn giá gói thầu 425,3 triệu đồng, tương đương khoảng 8%. Mức tiết kiệm thực tế chỉ được xác định sau khi hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc lựa chọn nhà thầu sẽ căn cứ kết quả đánh giá E-HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.