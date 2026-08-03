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Kho tri thức

Phát hiện nghĩa địa quý tộc 2.800 năm tuổi chứa hơn 600 cổ vật

Hơn 600 hiện vật bằng đồng, vàng và sơn mài được phát hiện tại nghĩa địa 2.800 năm tuổi, cung cấp tư liệu quý về triều đại nhà Chu ở Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo China.org)

Trong một cuộc khảo sát thực địa kéo dài ba tháng, các chuyên gia đã phát hiện tổng cộng 103 ngôi mộ, trong đó có 4 đại mộ có lối dẫn vào và 17 hố chôn xe ngựa, tại làng Lương Đới, thành phố Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Các đợt khai quật sau đó đã phát lộ một số lượng lớn đồ tùy táng bằng đồng, ngọc, vàng từ ba ngôi mộ và một hố chôn. Dựa trên quy mô, hình dáng và cấu trúc của các ngôi mộ, cùng với số lượng phong phú đồ tùy táng, các nhà khảo cổ xác định rằng khu nghĩa địa có tổng diện tích 330.000 mét vuông này là nơi chôn cất các thành viên thuộc tầng lớp quý tộc của một vương quốc tồn tại cách đây khoảng 2.800 năm, từ cuối thời Tây Chu (khoảng năm 1.100–771 Trước Công Nguyên) đến đầu thời Đông Chu (khoảng năm 770–256 Trước Công Nguyên).

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Hơn 600 đồ đồng cùng nhiều vật dụng bằng vàng và đồ sơn mài được tìm thấy tại nghĩa trang quý tộc thời nhà Chu. Ảnh: @China.org.

Theo ông Tiêu Nam Phong, Viện trưởng Viện Khảo cổ tỉnh Thiểm Tây, các hiện vật khai quật từ những ngôi mộ này bao gồm hơn 600 đồ đồng, cùng nhiều vật dụng bằng vàng và đồ sơn mài, trong đó không ít hiện vật được chạm khắc hoa văn rồng — biểu tượng của quyền lực trong lịch sử Trung Quốc cổ đại.

Phát hiện này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc tiếp tục nghiên cứu hệ thống chính trị, kinh tế cũng như phong tục an táng của triều đại nhà Chu cổ xưa.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
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