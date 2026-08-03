Dự đoán vận may 12 con giáp trong tháng 8/2026

Tháng 8/2026, 12 con giáp đối mặt thử thách, cần tỉnh táo để nhận ra cơ hội ẩn sau khó khăn.

Tháng 8 năm 2026 không phải là một tháng bình yên cho tất cả mọi người. Đây là giai đoạn mà vũ trụ muốn chúng ta chậm lại một nhịp, quan sát kỹ hơn và hành động thận trọng hơn.

Từ khóa chung của tháng 8 này là "phòng thủ" và "sàng lọc". Cơ hội vẫn có, nhưng nó thường ẩn sau những thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉnh táo để nhận ra. Dưới đây là bức tranh vận trình chi tiết cho 12 con giáp.

Con giáp tuổi Tý có quý nhân phù trợ.

1. Con giáp tuổi Tý: Áp lực lớn nhưng có quý nhân phù trợ

Tuổi Tý trong tháng này có cảm giác như mình đang bị cô lập, thậm chí bị ai đó nhắm vào dù không rõ lý do. Công việc xuất hiện những nhiệm vụ hóc búa, đòi hỏi con giáp này phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần người khác mới có kết quả. Đã có lúc bạn thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, ý kiến bị bác bỏ.

Đừng nản lòng. Trong tháng sẽ có những buổi thảo luận, gặp gỡ quan trọng, nơi bạn nhận được lời khuyên vô cùng giá trị, giúp tháo gỡ nút thắt. Hãy học cách lắng nghe, tuyệt đối đừng nghi ngờ hay nói xấu sau lưng người đã giúp mình.

Ngoài ra, tháng 8 này báo hiệu sự thay đổi về chỗ ở hoặc công việc, có thể là một chuyến đi xa bất ngờ, một lần chuyển văn phòng. Tránh xa mọi cuộc tranh cãi, thị phi, vì càng tranh cãi bạn càng thiệt. Cứ tập trung làm tốt việc của mình, thành quả sẽ đến.

2. Con giáp tuổi Sửu: Cẩn trọng cạm bẫy lừa đảo

Con giáp tuổi Sửu cần đề cao cảnh giác trong tháng 8. Đây là tháng dễ mang lại cảm giác thất vọng khi mục tiêu đặt ra khó đạt được, công việc dễ dang dở giữa chừng, kiệt sức hoặc thất bại vào phút chót chỉ vì chuẩn bị chưa đủ kỹ.

Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để đi du lịch xa, vì chuyến đi dễ gặp trục trặc, tốn kém. Trong giao tiếp, hãy cẩn thận với những người có thái độ không hòa nhã, hay mưu tính sau lưng.

Về tài chính, có dấu hiệu chậm trễ, phải chờ đợi tiền về. Chuyện tình cảm có phần lạnh nhạt, một trong hai người không còn coi trọng cam kết. Cách hóa giải là phải giao tiếp thẳng thắn, bình tĩnh nói ra vấn đề thay vì im lặng chịu đựng.

Con giáp tuổi Dần nên giữ chặt tiền bạc

3. Con giáp tuổi Dần: Giữ chặt tiền bạc, quan tâm sức khỏe

Con giáp tuổi Dần bước vào tháng 8 với lời cảnh báo rất rõ ràng về tiền bạc. Đây là tháng lừa đảo nở rộ. Nhẹ thì bạn sẽ liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi rác mời gọi đầu tư, nặng thì có kẻ sẽ cố tình dụ dỗ bạn vay tiền, rót vốn vào dự án ảo. Tuyệt đối không đầu tư, không cho vay số tiền lớn trong tháng này.

Sức khỏe cũng là điểm yếu. Bạn dễ ốm vặt, ăn uống không ngon, tinh thần thiếu quyết đoán, khó phân biệt đúng sai và hay hành động vội vàng.

Lời khuyên dành cho bạn là hãy lập kế hoạch cho mọi việc, dù là việc nhỏ nhất. Đừng khởi sự việc lớn. Khi cần đưa ra quyết định quan trọng, hãy thật dứt khoát và nếu còn do dự, hãy hỏi người có kinh nghiệm.

4. Con giáp tuổi Mão: Gánh nặng trên vai, học cách buông bỏ

Tháng 8 của con giáp tuổi Mão khá nặng nề. Bạn phải đối mặt với nhiều cuộc tranh cãi, bất đồng và các mối quan hệ xã hội không được tốt đẹp, dễ dẫn đến cãi vã liên miên. Cảm giác áp lực, trách nhiệm đè nặng khiến bạn kiệt sức, khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Tuy nhiên, bạn cần tìm cách giải tỏa lành mạnh như tập thể dục, chạy bộ, chơi một môn thể thao yêu thích thay vì trút giận lên người khác.

Dù vất vả, tin vui là nhiều vấn đề tồn đọng lại được giải quyết khá nhanh, chỉ cần bạn kiên trì thêm một chút. Thu nhập có tăng nhưng chi tiêu cũng tăng theo. Đây là tháng bạn phải học cách "ích kỷ" một cách khôn ngoan.

Đừng quá cả nể, đừng ôm hết việc vào người. Hãy gạt bỏ những mối quan hệ độc hại, sống thực tế và tập trung cho mục tiêu của chính mình. Cuối tháng còn có may mắn bất ngờ và cơ hội đi du lịch.

Con giáp tuổi Thìn nên đề phòng người lạ

5. Con giáp tuổi Thìn: Đề phòng người lạ, thắng nhờ ăn nói

Thông điệp quan trọng nhất cho con giáp tuổi Thìn là cẩn thận với người lạ. Người lạ ở đây là người từ nơi khác đến, người từ tỉnh khác, người từ xa mới trở về. Họ có thể tiếp cận bạn với vẻ ngoài thân thiện nhưng bên trong lại xảo quyệt, gian dối.

Đặc biệt, hãy tỉnh táo trước cám dỗ từ người khác giới ở xa hoặc lời mời hợp tác kinh doanh nghe rất hấp dẫn từ một đối tác bạn chưa hiểu rõ.

Bù lại, đây là tháng vượng về đàm phán. Bạn trở nên nhanh trí, khéo ăn khéo nói, có tài thuyết phục xuất sắc. Nếu công việc liên quan đến thương lượng, tư vấn, ký kết, hãy tận dụng triệt để. Hãy quyết đoán để giành lợi thế, nhưng chỉ làm việc với người bạn đã tin tưởng, còn người lạ thì nhất định phải giữ khoảng cách.

6. Con giáp tuổi Tỵ: Nỗi buồn qua đi, trưởng thành ở lại

Tháng 8 mang đến cho con giáp tuổi Tỵ một gam màu trầm lắng. Bạn có thể trải qua nỗi buồn vì chia tay, bị bạn bè phản bội hoặc cảm giác bị cô lập. Sẽ có lúc bạn muốn buông xuôi tất cả.

Sức khỏe cũng không tốt, cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ, kiệt sức. Nhiều kế hoạch bị hoãn, hủy. Bạn có ý định đi xa nhưng tốt nhất là không nên đi trong tháng này vì dễ gặp trở ngại.

Điều bạn cần làm là chấp nhận nỗi buồn như một phần của quá trình trưởng thành. Nỗi buồn qua đi sẽ để lại sự mạnh mẽ. Hãy dành thời gian suy ngẫm, điều chỉnh lại nhịp sống. Đặc biệt, hãy chú ý sức khỏe của người thân và thú cưng.

Con giáp tuổi Ngọ có sức khỏe giảm sút

7. Con giáp tuổi Ngọ: Một quyết định sai có thể trả giá đắt

Con giáp tuổi Ngọ trong tháng này dễ đưa ra những quyết định sai lầm vì khả năng phán đoán bị ảnh hưởng. Vì vậy, nguyên tắc vàng là không tự mình quyết định việc lớn. Hãy tham khảo ý kiến của ít nhất một người có kinh nghiệm.

Về tài chính, có nguy cơ hao hụt do sản phẩm lỗi, hàng hóa kém chất lượng hoặc phá sản. Hãy kiểm tra thật kỹ chất lượng công việc. Để giảm bớt vận xui, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ như biếu tiền cha mẹ để giữ lộc, hoặc chủ động bỏ đi một món đồ cũ ít giá trị để tượng trưng cho sự mất mát.

Sức khỏe giảm sút vì sinh hoạt thiếu điều độ. Hãy ngủ sớm, uống nhiều nước. Đặc biệt, đây không phải là tháng để công bố kế hoạch mới, vì ý tưởng của bạn lúc này chưa thực sự chín muồi, dễ gây tranh cãi. Hãy lùi lại một tháng sẽ an toàn hơn.

8. Con giáp tuổi Mùi: Kiềm chế cảm xúc là chìa khóa

Tuổi Mùi đối mặt với hai thử thách lớn: cảm xúc bùng nổ và rắc rối pháp lý. Bạn có xu hướng hành động theo cảm tính, để định kiến chi phối, lời nói trở nên cực đoan, khó chấp nhận quan điểm của người khác.

Trong tình cảm, sau thời gian dài nhẫn nhịn, bạn có thể bùng nổ và đổ lỗi cho đối phương, gây ra khủng hoảng. Trong công việc, sự kìm nén quá lâu khiến bạn gục ngã đúng lúc quan trọng.

Đây không phải là lúc thích hợp để ký kết hợp đồng, đàm phán hay xử lý các giấy tờ pháp lý, ly hôn, chứng chỉ. Lời khuyên là hãy học cách kiềm chế. Thiền, đọc sách, nghe nhạc sẽ giúp bạn tìm lại bình yên. Tránh tranh cãi lớn, giữ thái độ bao dung, bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có.

Con giáp tuổi Thân nên đề phòng tiểu nhân

9. Con giáp tuổi Thân: Giữ kín bí mật, đề phòng tiểu nhân

Tuổi Thân bước vào tháng 8 với thế phòng thủ toàn diện. Bạn cần bảo vệ chặt chẽ thông tin mật, tiền bạc, mật khẩu và tài sản. Bạn giống như một người gác cổng, phải luôn đi trước một bước để dự đoán nguy hiểm.

Sẽ có những kẻ lười biếng, ghen tị, thậm chí là gián điệp công ty xuất hiện để cản trở bạn. Có kẻ dối trá, lừa đảo. Vì vậy, đừng bao giờ tin tưởng mù quáng vào lời người khác. Mọi thông tin quan trọng phải được giữ kín tuyệt đối.

Để thành công, bạn không thể chỉ mơ mộng mà phải hành động chủ động. Hãy trau dồi kỹ năng giao tiếp, đó sẽ là vũ khí giúp bạn vượt qua. Luôn cảnh giác, tự mình phân tích tình hình trước khi phán xét, bạn sẽ biến nguy thành an.

10. Con giáp tuổi Dậu: Cũ không đi, mới không tới

Con giáp tuổi Dậu trong tháng này cảm thấy bất mãn với hiện trạng, luôn khao khát một không gian mới. Bạn có cảm giác như đang bị bó hẹp, không thể suy nghĩ thông suốt.

Nhưng đây lại là tín hiệu tốt cho sự thay đổi. Tháng này mang đến cơ hội mới trong sự nghiệp, những lựa chọn mới về hướng đi. Sẽ có những mối quan hệ mới, bạn bè và đồng nghiệp mới xuất hiện và họ chính là quý nhân giúp bạn thoát khỏi giai đoạn trì trệ.

Hãy mạnh dạn học hỏi, tham gia các khóa đào tạo mới. Khi gặp trở ngại, đừng cố chấp, hãy thử thay đổi hướng đi, bạn sẽ thấy điều bất ngờ. Về tình cảm, chỉ cần giao tiếp chân thành và sẵn sàng thỏa hiệp, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Con giáp tuổi Tuất đầy lo âu

11. Con giáp tuổi Tuất: Vượt qua cô đơn để thấy cơ hội

Tháng 8 của tuổi Tuất bao trùm bởi cảm giác lo âu và cô đơn. Bạn dễ tự ti, mất tập trung, mắc các bệnh vặt như cảm lạnh, đau chân.

Trong tính cách, bạn trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc và hay oán giận, khiến các mối quan hệ căng thẳng. Thực ra, cơ hội đã từng xuất hiện quanh bạn như một lời mời làm việc mới, nhưng vì thiếu tinh ý mà bạn đã bỏ lỡ. Mọi việc trong tháng này đều có xu hướng chậm trễ.

Lời giải cho bạn là hãy ép mình ra ngoài, tìm bạn bè để trò chuyện, làm cho đầu óc bận rộn thay vì ngồi một mình suy nghĩ. Hãy học cách lắng nghe lời khuyên từ những người khôn ngoan ngay bên cạnh và linh hoạt hơn trong giao tiếp.

12. Con giáp tuổi Hợi: Bình yên và thịnh vượng

Trái ngược với nhiều con giáp khác, tuổi Hợi đón tháng 8 trong không khí bình yên và đủ đầy. Bạn cho thấy sự sắc sảo, khả năng làm giàu cho bản thân và người khác. Đây là tháng thể hiện trí tuệ và tư duy kinh doanh chín chắn.

Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Giao tiếp trong nhà rất tốt, không khí ấm áp, đặc biệt là mối liên kết với mẹ và con cái trở nên bền chặt. Tài chính có nhiều điểm sáng, có thể là thu nhập ổn định hoặc một khoản tiền bất ngờ. Bạn còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân là nữ giới.

Tuy nhiên, hãy nhớ một điều: đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Sự bao đồng rất dễ mang lại thị phi, làm ảnh hưởng đến vận may đang tốt đẹp của bạn.

(Theo Sina)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.