Da tổn thương nặng vì tự ý bỏ thuốc vảy nến, đắp "cao thảo dược truyền miệng"

Dù bệnh tình đang tiến triển ổn định, một nam bệnh nhân 36 tuổi đã tự ý dừng toàn bộ thuốc điều trị vảy nến sau ca mổ cánh tay, rồi tự chế cao thảo dược bôi lên da khiến toàn bộ cơ thể bị viêm nhiễm nghiêm trọng. Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận điều trị ca biến chứng nặng này do người bệnh tự ý thay đổi phác đồ và sử dụng sản phẩm truyền miệng không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân nam có tiền sử mắc vảy nến suốt 15 năm. Trước khi nhập viện, tình trạng của anh được kiểm soát rất tốt, tổn thương da ổn định nhờ tuân thủ liệu pháp ánh sáng kết hợp thuốc uống Acitretin và thuốc bôi tại chỗ. Biến cố xảy ra khoảng 10 ngày trước, sau khi trải qua ca phẫu thuật rút đinh kết hợp xương cánh tay. Nghĩ rằng phải ưu tiên vết mổ phẫu thuật, nam bệnh nhân đã tự ý ngừng toàn bộ thuốc điều trị vảy nến mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Chỉ vài ngày sau, các tổn thương lập tức bùng phát và lan rộng. Thay vì đến bệnh viện tái khám, anh lại tự nấu cao từ thảo dược trộn với bột cám để bôi lên da theo lời rỉ tai. Hậu quả là chỉ sau một ngày đắp thứ hỗn hợp tự chế này, da anh bắt đầu bỏng rát, căng tức dữ dội và phải nhập viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ ghi nhận tổn thương da của bệnh nhân vô cùng nghiêm trọng khi toàn thân phủ các mảng màu nâu đen do lớp cao tự chế bám chặt. Bên cạnh các mụn mủ nhỏ rải rác ở hai tay và tập trung thành từng đám lớn trên nền da đỏ vùng bụng, mặt trước cẳng chân trái của bệnh nhân còn bị phù nề, sưng nóng, đau rát nặng – biểu hiện điển hình của tình trạng viêm mô bào. Bệnh nhân đau đớn dữ dội và bị hạn chế vận động do da căng rát. Kết quả thăm khám và xét nghiệm xác định bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng và viêm mô bào trên nền vảy nến thông thường.

Hình ảnh tổn thương da của người bệnh. Ảnh BV

Theo BSCKII. Đặng Bích Diệp, Khoa Điều trị bệnh da Tự miễn và Vảy nến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhiều người bệnh vẫn mang tâm lý chuộng các loại thuốc Nam, cao bôi tự chế vì nghĩ thành phần thảo dược là an toàn. Tuy nhiên, các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ lớn do không rõ thành phần, hàm lượng hoạt chất, không đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn và thường chứa các chất gây kích ứng mạnh. Ở người bệnh vảy nến, hàng rào bảo vệ da vốn đã tổn thương, nên khi tiếp xúc với hóa chất kích ứng trong các loại cao tự chế, tình trạng viêm sẽ bùng phát dữ dội hơn, tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công dẫn đến nhiễm khuẩn da và mô mềm. Bên cạnh đó, việc nam bệnh nhân tự ý dừng thuốc đột ngột sau phẫu thuật cũng là yếu tố cốt lõi khiến bệnh tái phát nhanh chóng. Với người đang điều trị vảy nến bằng thuốc toàn thân hoặc thuốc sinh học, việc có cần tạm ngừng thuốc trước và sau phẫu thuật hay không bắt buộc phải có sự hội chẩn, đánh giá kỹ lưỡng từ cả bác sĩ phẫu thuật lẫn bác sĩ da liễu chứ người bệnh không được tự ý quyết định.

Vảy nến hiện chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng y học hiện đại hoàn toàn có thể giúp kiểm soát tốt triệu chứng và hạn chế các đợt bùng phát. Để tránh những biến chứng nguy hiểm không đáng có, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, uống và bôi thuốc đúng hẹn, đồng thời không tự ý tăng giảm liều lượng khi chưa có ý kiến chuyên môn. Bệnh nhân cũng cần nói không với các bài thuốc truyền miệng, không tự ý đắp lá hay bôi các loại cao kem không rõ nguồn gốc lên vùng da tổn thương. Ngay khi nhận thấy bệnh có dấu hiệu nặng lên, tổn thương lan nhanh, xuất hiện mụn mủ, đau nhức nhiều hoặc kèm theo sốt, người bệnh cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa da liễu để được xử lý và điều trị kịp thời.