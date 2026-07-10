Gói thầu xây cầu Tiền Lâm-Lâm Đồng hơn 26,8 tỷ: Tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,34%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà - Hoàng Ngọc Thành đã ký Quyết định số 143/QĐ-BQLDALH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng cầu Tiền Lâm, xã Nam Ban Lâm Hà. Dự án này đóng vai trò thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên xã trên địa bàn địa phương.

Kết quả đấu thầu tại dự án xây dựng cầu Tiền Lâm

Gói thầu số 07 có giá dự toán được duyệt là 26.847.911.376 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18 với giá trúng thầu đạt 26.756.739.046 đồng. Như vậy, thông qua công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước đạt 91.172.330 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,34%. Đây được xem là tỷ lệ giảm giá thấp đối với một gói thầu đầu tư công quy mô lớn cấp cơ sở.

Quyết định số 143/QĐ-BQLDALH. (Nguồn MSC)

Phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện kéo dài trong 16 tháng. Trước đó, quy mô đầu tư của dự án đã được định hình rõ tại Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành, xác định xây dựng công trình cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu có chiều dài khoảng 41m, tải trọng thiết kế HL.93 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân vùng dự án.

Bức tranh cạnh tranh và lịch sử của đơn vị trúng thầu

Mặc dù gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng nhằm thu hút tối đa năng lực các nhà thầu, biên bản mở thầu ngày 16/06/2026 ghi nhận hệ thống chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư 18. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số nhà 25A, ngách 41/42, ngõ 41, phố Đông Tác, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có năng lực tham gia thị trường khá dày dạn khi đã dự thầu tổng cộng 28 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 22 gói và sở hữu tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 1.880.783.771.524 đồng. Đáng chú ý, đây cũng là đơn vị quen thuộc tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng với lịch sử tham gia 12 gói thầu. Riêng tại bên mời thầu Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án và Kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng, doanh nghiệp đã dự 9 gói và được ghi nhận trúng tới 8 gói.

Trong quá trình chấm thầu từ ngày 16/06/2026 đến ngày 26/06/2026, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín cùng tổ chuyên gia đã có văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Sau khi chủ đầu tư chuyển tiếp yêu cầu bằng Văn bản số 168/BQLDALH, nhà thầu đã có phản hồi kịp thời bằng văn bản bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực nhân sự và thiết bị thi công, từ đó hoàn thành các tiêu chí đánh giá để tiến tới bước phê duyệt trúng thầu cuối cùng.

Trách nhiệm tối ưu hóa dòng vốn từ góc nhìn chuyên gia

Hiện tượng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng thực tế chỉ có một nhà thầu tham gia độc diễn và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm biên độ hẹp đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, xét về mặt quy trình pháp lý, khi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu tại thời điểm đóng thầu, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền mở thầu và tiến hành đánh giá theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP mà không bắt buộc phải hủy thầu hay gia hạn. Quy trình này đảm bảo tiến độ triển khai giải ngân vốn đầu tư công cho dự án hạ tầng giao thông cấp thiết.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu không chỉ là tuân thủ đúng quy trình, mà còn phải đảm bảo tính cạnh tranh cao nhằm đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách. Khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,34%, hiệu quả cắt giảm chi phí chưa thực sự rõ rệt. Do đó, các cơ quan quản lý thường khuyến khích chủ đầu tư rà soát kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu để đảm bảo không xuất hiện các tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng hoặc hạn chế nhà thầu tiềm năng, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, công khai và minh bạch trong công tác quản lý đấu thầu công.