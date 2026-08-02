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[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xiaomi Skynomad N70 và N90 chính thức trình làng, từ 38.400 USD

Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.

Nguyễn Anh
Sau màn hé lộ vào hồi đầu tháng này, tập đoàn điện tử Xiaomi của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn được chờ đợi từ lâu mang tên Skynomad. Xe được bán với 2 phiên bản, gồm N70 và N90, chủ yếu khác nhau về kích thước cũng như cấu hình ghế ngồi.
Sau màn hé lộ vào hồi đầu tháng này, tập đoàn điện tử Xiaomi của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn được chờ đợi từ lâu mang tên Skynomad. Xe được bán với 2 phiên bản, gồm N70 và N90, chủ yếu khác nhau về kích thước cũng như cấu hình ghế ngồi.
Dù dùng chung nền tảng nhưng Xiaomi Skynomad N90 dài hơn đáng kể với 5.285 mm trong khi con số tương ứng của N70 là 4.960 mm. Cả hai đều rộng 1.998 mm trong khi chiều cao đạt 1.825 mm ở N90 và 1.785 mm ở N70. Ngoài ra, Xiaomi Skynomad N70 có chiều dài cơ sở 2.950 mm và N90 đạt 3.080 mm.
Dù dùng chung nền tảng nhưng Xiaomi Skynomad N90 dài hơn đáng kể với 5.285 mm trong khi con số tương ứng của N70 là 4.960 mm. Cả hai đều rộng 1.998 mm trong khi chiều cao đạt 1.825 mm ở N90 và 1.785 mm ở N70. Ngoài ra, Xiaomi Skynomad N70 có chiều dài cơ sở 2.950 mm và N90 đạt 3.080 mm.
Kích thước lớn hơn cho phép Xiaomi bố trí hàng ghế thứ ba trên N90 theo cấu hình 2+2+3 trong khi N70 chỉ có 5 chỗ ngồi. Những hình ảnh được hé lộ trước đó cho thấy ghế trước của cả hai mẫu xe đều có thể xoay 180 độ để đối diện với hàng ghế thứ hai, biến nội thất thành không gian làm việc hoặc phòng khách di động.
Kích thước lớn hơn cho phép Xiaomi bố trí hàng ghế thứ ba trên N90 theo cấu hình 2+2+3 trong khi N70 chỉ có 5 chỗ ngồi. Những hình ảnh được hé lộ trước đó cho thấy ghế trước của cả hai mẫu xe đều có thể xoay 180 độ để đối diện với hàng ghế thứ hai, biến nội thất thành không gian làm việc hoặc phòng khách di động.
Ngoài ra, bên trong hai mẫu SUV này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, màn hình thông tin giải trí 16,1 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 20 inch. Màn hình giải trí treo trần 21,4 inch dành cho hành khách phía sau, tủ lạnh tích hợp và hàng ghế sau với công nghệ không trọng lực cũng được trang bị cho xe.
Ngoài ra, bên trong hai mẫu SUV này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, màn hình thông tin giải trí 16,1 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 20 inch. Màn hình giải trí treo trần 21,4 inch dành cho hành khách phía sau, tủ lạnh tích hợp và hàng ghế sau với công nghệ không trọng lực cũng được trang bị cho xe.
Khác với hai người anh em SU7 và YU7, Xiaomi Skynomad không phải xe thuần điện. Cả hai lại sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), bao gồm máy xăng Changan 1.5L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực, kết hợp với pin và mô-tơ điện. Động cơ xăng không truyền lực trực tiếp tới bánh xe mà chỉ làm nhiệm vụ phát điện để duy trì hoạt động của hệ thống điện.
Khác với hai người anh em SU7 và YU7, Xiaomi Skynomad không phải xe thuần điện. Cả hai lại sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), bao gồm máy xăng Changan 1.5L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực, kết hợp với pin và mô-tơ điện. Động cơ xăng không truyền lực trực tiếp tới bánh xe mà chỉ làm nhiệm vụ phát điện để duy trì hoạt động của hệ thống điện.
Khách hàng có thể chọn pin lithium-ion với dung lượng 52 kWh hoặc pin NMC 76 kWh. Tương tự nhiều mẫu xe EREV cỡ lớn khác tại Trung Quốc, Xiaomi Skynomad sở hữu bộ pin dung lượng lớn, ngang ngửa nhiều ô tô thuần điện. Điều này làm tăng trọng lượng của xe nhưng đổi lại mang đến quãng đường chạy điện rất ấn tượng.
Khách hàng có thể chọn pin lithium-ion với dung lượng 52 kWh hoặc pin NMC 76 kWh. Tương tự nhiều mẫu xe EREV cỡ lớn khác tại Trung Quốc, Xiaomi Skynomad sở hữu bộ pin dung lượng lớn, ngang ngửa nhiều ô tô thuần điện. Điều này làm tăng trọng lượng của xe nhưng đổi lại mang đến quãng đường chạy điện rất ấn tượng.
Ở bản N70, động cơ 1.5L đi kèm hệ dẫn động cầu sau với 1 mô-tơ điện đặt hoặc hệ dẫn động 4 bánh với 2 mô-tơ điện. Với bộ pin 76 kWh, xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện tới 505 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Xiaomi Skynomad N90 lớn hơn cũng sử dụng hệ truyền động “Kunlun” tương tự. Do kích thước và trọng lượng cao hơn, phạm vi chạy thuần điện của N90 giảm còn 464 km.
Ở bản N70, động cơ 1.5L đi kèm hệ dẫn động cầu sau với 1 mô-tơ điện đặt hoặc hệ dẫn động 4 bánh với 2 mô-tơ điện. Với bộ pin 76 kWh, xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện tới 505 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Xiaomi Skynomad N90 lớn hơn cũng sử dụng hệ truyền động “Kunlun” tương tự. Do kích thước và trọng lượng cao hơn, phạm vi chạy thuần điện của N90 giảm còn 464 km.
Xiaomi hiện chưa công bố quãng đường di chuyển của các phiên bản dùng pin 52 kWh. Hãng chỉ cho biết bộ pin 76 kWh có thể sạc từ 20-80% trong khoảng 18 phút bằng bộ sạc nhanh DC.
Xiaomi hiện chưa công bố quãng đường di chuyển của các phiên bản dùng pin 52 kWh. Hãng chỉ cho biết bộ pin 76 kWh có thể sạc từ 20-80% trong khoảng 18 phút bằng bộ sạc nhanh DC.
Hệ truyền động EREV của Xiaomi tương thích với các loại nhiên liệu như xăng RON 92, RON 95 và RON 98. Khi pin cạn, xe sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,7 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Hệ truyền động EREV của Xiaomi tương thích với các loại nhiên liệu như xăng RON 92, RON 95 và RON 98. Khi pin cạn, xe sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,7 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Tại thị trường Trung Quốc, Skynomad N70 bản dùng pin 76 kWh có giá từ 259.900 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng). Trong khi đó, N90 Max có giá từ 299.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,049 tỷ đồng).
Tại thị trường Trung Quốc, Skynomad N70 bản dùng pin 76 kWh có giá từ 259.900 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng). Trong khi đó, N90 Max có giá từ 299.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,049 tỷ đồng).
Xiaomi đã mở cọc và dự kiến giao xe cho các khách hãng nội địa Trung Quốc ngay trong quý này. Xiaomi Skynomad N90 và N70 được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đền trước. Chu kỳ bảo dưỡng là sau mỗi 3 năm hoặc 30.000 km.
Xiaomi đã mở cọc và dự kiến giao xe cho các khách hãng nội địa Trung Quốc ngay trong quý này. Xiaomi Skynomad N90 và N70 được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đền trước. Chu kỳ bảo dưỡng là sau mỗi 3 năm hoặc 30.000 km.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N70 và N90 2027.
Nguyễn Anh
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